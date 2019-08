I FLAMMER: Regnskog brenner nær Humaita i Brasil. Et rekordhøyt antall skogbranner er i år registrert i Amazonas. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

Leder

Brannene i Amazonas

Den siste uken er det oppdaget over 9 500 skogbranner i Amazonas. Hittil i år er store områder med tropisk regnskog blitt svidd av i 72 000 branner, det høyeste antall branner som er blitt registrert av Brasils institutt for romforskning.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

I første halvår økte avskogingen av Amazonas med 39 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Brasils president Jair Bolsonaros svar på denne ubehagelig sannhet er å gi sparken til Ricardo Magnus Osorio Galvão som leder romforskning-instituttets overvåkning av regnskogen. Bolsonaro godtar ikke de offisielle tallene som rutinemessig publiseres og som viser en alarmerende økning i avskogingen. Han mener de er blitt offentliggjort for å skade Brasil og regjeringen.

les også Skogbrannene i Amazonas: – En internasjonal krise

Bolsonaros fornektelse av krisen i regnskogen er dypt foruroligende, om enn ikke overraskende. Han har lovet å åpne deler av Amazonas for gruvedrift, kvegdrift og industri. Han bagatelliserer truslene mot miljø og klima. Mens Brasil tidligere har spilt en viktig rolle i internasjonalt miljøarbeid, har landet nå fått en klimaskeptiker i presidentpalasset. Hans forbilde er USAs president Donald Trump, og det viser seg i praktisk politikk når det gjelder klima og miljø. Bolsonaro er like lite mottakelig for kritikk som Trump.

les også Brannene i Amazonas: – Konsekvensene kan bli katastrofale

Da Frankrikes president Emmanuel Macron påpekte at brannene i regnskogen utgjør en internasjonal krise som må på dagsorden når lederne for vestlige stormakter møtes i G7 denne helgen, svarte Bolsonaro med at det var uttrykk for en kolonialistisk mentalitet. Etter at Norge med god grunn valgte å holde tilbake 300 millioner kroner i bistand til Brasil, svarte Bolsonaro at Norge «dreper hvaler oppe på Nordpolen» og at de ikke har noe å lære brasilianerne. Bolsonaros konfronterende linje overfor land som uttrykker dyp bekymring tjener ikke Brasils langsiktige økonomiske interesser.

Brannene i og avskogingen av Amazonas er ikke et indre brasiliansk anliggende. Amazonas er et unikt økosystem i stor fare. Tap av regnskog er en menneskeskapt katastrofe som rammer oss alle. Verden klarer ikke å nå utslippsmålene fra klimaavtalen i Paris uten å verne regnskogen i Amazonas, som ofte kalles «klodens lunger». Nå står lungene i brann.

Publisert: 24.08.19 kl. 20:50