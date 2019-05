SKJULTE LIV: – Jeg håper vi kan skape et samfunn der alle kan få lov til å leve med den man elsker, leve det livet man selv ønsker, skriver Amal Aden. Foto: Trond Solberg

Debatt

Amal Aden: Altfor mange lever med skjult identitet

Vi lever i et av verdens mest likestilte land, men mange mennesker i landet har ikke den samme likestillingen og friheten som andre har. Noen av dem frykter for sine liv.

AMAL ADEN, forfatter og foredragsholder

Noen lever et dobbeltliv. De frykter Gud, familien sin eller miljøet de tilhører. Denne frykten gjør at flere velger å leve et liv med «skjult identitet».

Noen lever i en verden der løgner til slutt blir en sannhet. «Yusuf» er født og oppvokst i Norge, foreldrene hans er fra Somalia. Han er homofil, men gift med en kvinne – også hun med somalisk bakgrunn. Han er gift med denne kvinnen for å skjule sin legning forteller han meg. Han er redd for at hans legning skal bli avslørt av familien og miljøet. Han er redd for å ødelegge familiens ære, han er redd ingen vil gifte seg med søstrene hans hvis de får vite at de har en homofil bror. Han er redd brødrene hans vil bli mobbet og at ingen lenger vil snakke med foreldrene hans siden de har fått en homofil sønn.

Derfor er Yusuf overbevist om at det er best for alle at han lever med sin «skjulte identitet». Yusuf er gift med en kvinne, men har en mann som hemmelig kjæreste.

Det kan være en stor belastning for mange å være annerledes i enn kollektiv kultur der alle skal være like til enhver tid. Der det «ikke finnes» homofile. Det er vondt å være alene, det er vondt å ikke kunne dele livet med en du virkelig elsker. Jeg vet det kan være krevende å være homofil i mange miljøer. Jeg har selv mange flotte homofile venner som aldri vil utnytte en kvinne eller bruke henne som et redskap eller skalkeskjul for å skjule sin legning. Men dessverre er det menn som bruker kvinner.

Det som virkelig provoserer meg er homofile menn som gifter seg med en kvinne, men som har en hemmelig mannlig elsker ved siden av. Noen menn har sagt til meg at så snart en kvinne blir mor, så glemmer hun deg som mann. Jeg har også fått høre at kvinner som er lemlestet ikke ønsker eller trenger sex. Menn som sier dette mener at de ikke gjør noe galt ved å være gift med en kvinne og ha en mannlig elsker ved siden av. Det er umoralsk å utnytte disse kvinnene.

Jeg har hatt flere samtaler med «Ali», en homofil mann som har giftet seg med to kvinner her i Norge. Han mente at de to kvinnene vil være mer opptatt av å krangle med hverandre enn av han, og at han derfor kunne bruke tiden hos sin mannlige kjæreste. Ved å være gift med to kvinner er han overbevist om at ingen vil mistenke han i å være homofil. Menn som Ali gjør meg så trist. Det er trist at han ikke tør å være den han egentlig er, det er trist for de to kvinnene han har giftet seg med og som lever i et uærlig ekteskap og det er trist for kjæresten hans som må leve i skjul og på en løgn.

Det er flere som sier til meg at de ikke har noe valg. De tør ikke annet enn å gifte seg med en kvinne for å gjøre familien fornøyd og skjule sin egentlige legning. Frykten for å bli oppdaget som homofil gjør at disse mennene utnytter og ofrer kvinnene de gifter seg med.

Jeg mener det må bli slutt på denne umoralske og kvinneundertrykkende praksisen. Jeg håper vi kan skape et samfunn der alle kan få lov til å leve med den man elsker, leve det livet man selv ønsker. Jeg håper flere kan se at vi alle er fullverdige mennesker selv om vi elsker en av samme kjønn.

