UTKLEDNING: Fra parets årlige 16. mai-fest i 2012, der temaet var «bondelag». Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Men for et par de var!

Stordalen-ekteparet flytter fra hverandre. Noe er over også for oss andre.

De ble viet av...Bod Geldof. I sitt eget utdrikningslag danset Petter Stordalen så heftig på møblementet i Åre, at han ble kastet ut, eller «geleidet» som han selv sa. VG hadde bildene.

Før de giftet seg bodde paret flere måneder på Mandarin i New York. En suite kostet 18 000 kroner natten.

Til bryllupsfesten i Marokko hadde de fått laget sitt eget monogram. Det var trykket på hvert sete, på paraplyene gjestene fikk utdelt og ikke minst utenpå flyet.

Og ja, etterpå holdt de pressekonferanse om sin egen vielse.

Det er «beyond», som det heter. I tillegg, selvsagt, til at de kombinerer det hedonistiske livet med et helt særegent miljøengasjement.

SVENSKEKALAS: Årets tema på 16. mai-festen 2013. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Han har gitt småbarnsforeldre et nytt begrep. Man kan si at ungene er helt «Petter Stordalen». Alle forstår. Gunhild kan etter eget utsagn være totalt ensporet og ha oppheng på det hun driver med.

Det høres ut som noe som kunne utløst flere spesialpedagoger. Likevel altså, har de kommet seg til topps. Vanlige folk når dit de vil, med hardt arbeid, restylane og et felles prosjekt.

Kan de, kan vi. Derfor liker vi dem. Og vi gir dem mer slack enn andre. Det går nesten ikke an å være sur på Petter Stordalen.

De to legemliggjør «den amerikanske drømmen». Hun fra Muggerud. Han fra Porsgrunn. Overklassens stive overleppe har de aldri hatt. Diskré tilbaketrukkethet ala Løvenskiold og Treschow, det var ikke deres greie. Han elsker å fortelle historien om seg selv som Askeladden.

Hun er den første i verden, bortsett fra en kineser som kanskje er død, som flere ganger har fått stamcellebehandling for systemisk sklerose.

Og for et liv de har levd. Et luksusliv, vil mange påpeke. – Petter tjener pengene, mens jeg bruker dem, sa Gunhild på et tidspunkt. Og: – Petter er opptatt av blomster, puter og duftlys. Selv legger jeg knapt merke til det.

FLOWER POWER: Festen til Stordalenparet 16. mai 2011. Foto: Sara Johannessen

I det siste har Gunhild og Petter fortsatt å legge ut bilder av seg selv på Instagram som et par. Gunhild på en strand med bikini og stangselleri med Petter solbrun ved siden av. De to på Halloween-fest utkledd som plastsøppel.

Og det er de to i kombinasjon som er så spennende. EAT og Choice er så sin sak. Sammen er de nitroglyserin.

Men nå har de altså sagt at de flytter fra hverandre.

MAROKKO: Paret utkledd som seg selv i forbindelse med at de giftet seg i Marrakech i 2010. Foto: Göran Bohlin

Det er så mye en kan lure på.

Kommer Gunhild Stordalen til å legge ut brudekjolen på Finn.no? Blir det pølser til middag på Petter fremover? Dropper han klimakvotene? Hva med vegetar-maten på Choice-hotellene?

For hva er det som skal ut?

Det alle vet, som har levd en stund, er at det man tiltrekkes av i starten, er det man blir sprø av etter hvert.

Men de to, mediterende i hvite morgenkåper i Antibes, det er slikt mange av oss kommer til å savne.

For man kan si mye om Petter og Gunhild Stordalen. Kjedelige var de i hvert fall ikke. Og med en oljerikdom som den norske, er det vel egentlig ingen av oss som kommer unna hykleriet.

