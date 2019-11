Kommentar

En veldig norsk skandale

I sin jakt på «griske trygdeturister» endte myndighetene med å feilbehandle borgere på norsk jord.

Eiendomsutviklerne på den spanske Solkysten bør følge med på den norske trygdeskandalen.

For arbeidsminister Anniken Hauglie gjorde det klart i sin redegjørelse i Stortinget. Å dra til Costa del Sol er det samme som å dra til Flekkefjord. EØS er blitt innlandet.

Det hun sier, tyder på at politikere i sin jakt på «trygdesnyltere», har gjort livet vanskeligere for folk som bor i Norge.

For skal vi tro Hauglies egen forklaring, har hun og hennes folk stort sett behandlet Pjotr riktig. Anne-Gunn derimot, har blitt kriminell.

Hvorfor de har behandlet gruppene ulikt, kunne ikke Hauglie forklare. Men i NAVs egen statistikk ser vi at folk bosatt i utlandet har fått lov. Det er folk som bor i Norge som er blitt nektet å ta med seg ytelser til EØS.

Det dreier seg nok mindre om utspekulert griskhet enn man kan tro.

Storparten av dem som er rammet, har ikke dramatiske historier. De er bare vanlige folk som har fått et krav fra NAV om å tilbakebetale et par tusenlapper. Det de gjorde feil, var å søke NAV for sent om utenlandstur, eller de fikk lov av legen sin. Noen blåste i å søke, fordi familien måtte på ferie som var bestilt før far ble sykmeldt.

Hauglie lover at de skal få pengene tilbake. Fremover kan du være syk på stranden i Alicante, drive med arbeidsavklaring i Dublin, og få utbetalt pleiepenger i Krakow.

Det er logisk fordi vi har fri flyt av arbeidskraft i EØS. Mister du trygderettighetene dine, blir det lite fri flyt. Det skjer faktisk med en del nordmenn som arbeider i shipping Korea. Om de vil til Norge som pensjonister, mister de alt de har betalt inn, fordi Korea ikke eksporterer trygd.

Slik er det ikke i EU. Og det ville vært håpløst om du bodde i Spania, og pendlet til Norge, og ble tvunget til å leie en hybel i Norge bare for å ha rett på sykepenger. Det gjelder begge veier.

Fri flyt av trygd og kontantytelser betyr mindre byråkrati og trengs om man skal ha et felles arbeidsmarked.

Likevel, i den norske debatten har det å slå ned på «trygdeturisme» gitt politisk gevinst både på rødgrønn og på blåblå side.

Problemet er ikke at Igor eller Ingrid tar med seg ytelser de har rett på til et annet land. Det er uansett ytelser den norske stat må utbetale.

«Problemet» er at Norge er bortimot verdens dyreste land. Får du norsk kontantstøtte og barnetrygd i Litauen, tjener du 122 prosent av snittlønnen i landet.

Har du norske sykepenger eller arbeidsavklaringspenger på Tenerife, rekker pengene mye lenger enn i Norge. Det er i seg selv bra. Men det kan gjøre det attraktivt å forbli sykmeldt fremfor å prøve seg på jobb.

Jeg synes det er naturlig at norske politikere har bekymret seg for dette. Vi snakker om klassiske trygdefeller. Antakelig er også norsk oppfølging bedre enn i andre EU-land, noe som kan forlenge behovet for NAV-støtte.

Og alle velferdsytelser må selvsagt underlegges en form for kontroll.

Dessuten, om resten av EU finner ut dette før neste finanskrise, kan vi få et press mot velferdsstaten.

Skandalen er at vi i iveren etter å stramme til, fikk store blindflekker. Vi endte med å gjøre lovlydige borgere kriminelle. Og i Stortinget maktet ikke Hauglie å forklare hvorfor det er blitt slik.

Frykten for trygdeeksport har heller ikke slått til. De siste tallene viser at noe over sju milliarder kroner ble sendt til utlandet i fjor. Det er mindre enn to prosent av de samlede utgiftene til folketrygden. Mest gikk til pensjonerte nordmenn og svensker i utlandet.

For det er ikke så enkelt å lykkes som sleip «trygdeturist». For å slå seg opp på dette, må man først få seg seg en jobb i Norge, dernest må man bli syk, så må man reise til et lavkostland og være syk en stund, for at det skal lønne seg. Man risikerer i tillegg krav om å være i Norge for å følge en aktivitetsplan.

Men fremover vil nok trygdeeksporten øke. Nå er jo alt lovlig.

Mange mener den enkleste løsningen er å melde Norge ut av EØS. Det spørs. Sveits er for eksempel ikke med i EØS, men de eksporterer likevel trygd på grunn av handelsavtalen EFTA.

Å jobbe sammen med andre EU-land for å endre trygdeforordningen til å utelukke kontantytelser eller få ytelsene kostnadsjustert virker vanskelig, men mest nærliggende.

Storbritannia kom langt i å få EU med på å justere barnetrygden i 2016, men avtalen ble avblåst med Brexit. Andre rike land i nord har også tatt lignende, felles initiativ overfor EU.

Det går også an å innføre krav om flere møter og aktiviteter for å få ytelsene, som Frp foreslår. Men det vil da gjelde alle. Det blir like vanskelig å dra til Alta som til Alicante.

Det spørs om det vil være helsebringende.

En av ofrene i de nå skandaliserte NAV-dommene fortalte i Trygderetten at NAV tvang ham til å møte på «Karriereklubben 2014».

Det høres ut som noe man må bli sykere av.

