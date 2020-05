Ikke gjør det!

Leder

Regjeringen vurderer å fjerne autentiske spor fra terrorangrepet i 22. juli-senteret i Høyblokken, skriver Aftenposten. Det kan også bli aktuelt å begrense tilgjengeligheten og fjerne rom i minnesenteret. Kommunalminister Nikolai Astrup (H) begrunner nedskaleringen med sikkerhetshensyn.

Mandag møter han Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli samt AUF for å gjennomgå de nye vurderingene. Det bør bli et kort og avklarende møte. Der statsråden forsikrer de direkte berørte partene at 22. juli-senteret vil bli opprettholdt som i dag. Med alle synlige sår og spor etter bombeangrepet i 2011.

Senteret dokumenterer anslaget i Oslo og på Utøya. Det var her angrepet startet da barnemorderen angrep demokratiet ved å ramme regjeringskvartalet og deretter iverksatte sin hjerteløse plan om å drepe flest mulig unge mennesker. Ifølge den høyreradikale terroristen måtte ungdommene og barna dø fordi de hadde engasjert seg politisk på venstresiden.

22. juli-senteret er i sin enkelhet et verdig minnesmerke. Ødeleggelsene etter terroren sitter bokstavelig talt i veggene. Historien som fortelles er så autentisk som den kan få blitt. Å tukle med dette i form av begrensninger, tildekkinger og regelrett fjerning av autentiske spor, er etter vår oppfatning grovt nedlatende overfor de overlevende og etterlatte.

Det er dessuten på grensen til historieforfalskning, og vil kunne bidra til å forsterke allerede eksisterende konspirasjonsteorier om hva som «egentlig» skjedde 22. juli 2011. Det nakne minnesenteret, slik det i dag fremstår, er ved sin blotte eksistens en vaksine mot høyreekstrem gift.

Vi har forståelse for skjerpede sikkerhetskrav i et nytt regjeringskvartal. At våre myndigheter ønsker å sikre folk og bygninger på en måte som gjør at noe tilsvarende ikke kan skje igjen, er opplagt. Vi har imidlertid ingen forståelse for at det må medføre en inngripende avgrensning.

I de fleste fysiske sammenhenger kan sikkerhet reguleres med besøkskontroll. Vi kan ikke se hvorfor det skal være vanskeligere å etablere sjekkpunkter og innslusing ved inngangen til 22.juli-senteret i Høyblokken når det lar seg gjøre i Peterskirken i Roma, Eiffeltårnet i Paris og Det hvite hus i Washington.

Heller enn å la seg dupere av Statsbygg og andre som til enhver tid forteller statsrådene hva de skal mene, burde Astrup ha integritet nok til å sette ned foten overfor ensidige råd fra bygnings- og sikkerhetsmyndigheter. De har sin rolle å fylle, regjeringen har sin.

Like usannsynlig som at det ikke finnes andre løsninger enn å rive Y-blokken, like lite troverdig er det at 22. juli-senteret må ubetydeliggjøres, slik det her legges opp til.

Vi er i så måte svært forundret over at regjeringen heller ikke synes å fatte det emosjonelle nivået av saken. 22. juli-senteret er ikke et museum. Det er et hukommelsessenter. Og et traume. Å overse den dimensjonen er enten uforstand eller latskap.

