Kommentar

Kamala gjennom nåløyet

Av Anders Giæver

Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

Kamala Harris skal gi Joe Biden alt det han mangler: Energi, farge, fremtid og appell blant yngre kvinner.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

les også Senator Kamala Harris blir Bidens visepresidentkandidat

Trump uttalte i natt at han var «overrasket» over valget av Kamala Harris som Joe Bidens visepresidentkandidat. Han er i såfall den eneste i amerikansk politikk. Harris har vært en soleklar favoritt siden det ble klart at Biden ville bli demokratenes presidentkandidat. Og særlig etter at han gikk ut og nærmest lovet en svart kvinne plassen.

Harris er kanskje den best formelt kvalifiserte av navnene som har svirret rundt. Jurist, tidligere statsadvokat fra San Francisco og California med «juniorplassen» i Senatet siden 2017. Her fanget hun hele verdens oppmerksomhet under utspørringen av Brett Kavanaugh før utnevningen til Høyesterett for to år siden.

Hun er relativt ung, den eneste av kandidatene under 60. (Mike Pence er 61). Hun er energisk. Hun har tidligere kritisert Biden sterkt, noe som gir troverdighet til både henne og ham. Hun er klar til å overta om noe skulle skje med den eldre kandidaten. Hun har tung politisk erfaring.

Og viktigst av alt; hun kan skape entusiasme rundt et kandidatur som til nå har hatt mest smak av tranpille for mange demokrater.

les også Svart brobygger kan bli Bidens visepresidentkandidat

Men Harris styrker er også hennes svakheter. Hennes moderate ståsted midt i det demokratiske partiet møtes med skepsis av Bernie Sanders-falangen. Hun var tøff i klypa som statsadvokat, og stemmer i Black Life Matters-bevegelsen har hevdet at hun aldri tok opp spørsmålet om politivold i sin tid som justispolitiker.

Det er en utfordring i en valgkamp hvor mye vil kunne dreie seg om slike spørsmål. Men det er også en styrke når Trump vil rette harde beskyldninger mot Biden om at han og demokratene er for unnfallende i kriminalpolitikken.

les også Kvinnekamp for Biden

Harris er ikke den første kvinnelige president- eller visepresidentkandidaten i amerikansk politikk. Walter Mondale gikk på et historisk nederlag da han stilte med Geraldine Ferraro mot Ronald Reagan i 1984. Alaskas guvernør Sarah Palin løftet ikke akkurat John McCain da hun var hans kandidat mot Obama i 2008. Og Hillary Clinton ga demokratene det mest ydmykende tapet noensinne da hun ble slått av Donald Trump for fire år siden.

Så det knytter seg store forventninger til Kamala Harris kandidatur denne gang. i det som kan bli et av de mest avgjørende presidentvalg i USAs historie.

Publisert: 12.08.20 kl. 08:26

Fra andre aviser