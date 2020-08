FERIETID: – Det er ingen skam å snu og prøve å rette opp noe av skaden som er skjedd, skriver Svanæs, Log og Kvåle i dag. Bildet er tatt på stranden i Spania og viser hvordan stranden er merket opp, før Spania igjen ble rødt den 24. juli. Foto: Klaudia Lech

Debatt

Åpningen mot Europa gikk verre enn fryktet – ingen skam å snu!

Den 15. juli advarte vi sterkt mot den massive åpningen uten å kreve karantene for reisende fra land med atskillig større smittepress enn Norge. Vi ser nå økende konsekvenser i form av smitteimport, både med turister og fra nordmenn som kan reise fritt i såkalte «grønne» land og kommer hjem uten karantene eller testing.

GUNNAR KVÅLE, Professor emeritus i internasjonal helse, Universitet i Bergen

DAG SVANÆS, Professor i informatikk, NTNU

TORGRIM LOG, Professor i sikkerhetsfag, Høgskolen på Vestlandet



Hvis myndighetene hadde forventet det resultatet vi nå ser, vil vi tro at åpningen hadde blitt gjennomført mer forsiktig.

Vi vil tro at både regjeringen og folk flest ønsker seg et Norge med så lave smittetall at vi etter hvert kan leve mer normalt. På grunn av grenseåpningen 15. juli blir dette vanskeligere å oppnå.

Vi forstår at mange nå frykter at ny nedstenging av samfunnet kan bli nødvendig. Dette bør kunne unngås ved å innføre strengere reiserestriksjoner og skjerpede smitteverntiltak. Det hjelper litt at myndighetene anbefaler at folk ikke bør reise.

Men vi vet av erfaring at mange ikke følger smittevernråd når disse kommer som løse anbefalinger. Konkrete smitteverntiltak eller påbud/forbud fungerer bedre. Regjeringen forsto dette da landet ble stengt ned fra 12. mars, og Norge greide å bekjempe epidemien med strenge tiltak som da ble innført.

Det kommer nå også stadig rapporter om at smittede med mild sykdom får skader på mange organer. Nylig er det rapportert om hjertemuskelskade, publisert i Jama-cardiology 27. juli. MR av hjerte fra 100 personer som hadde kommet seg etter Covid-19 ble sammenlignet med hjertebilder fra 100 personer som ikke var smittet med viruset.

To måneder etter smittetidspunktet hadde 78 % av pasientene strukturelle forandringer i hjertet. MR-undersøkelsen viste endringer som ved pågående betennelse i hjertemuskulaturen for 60 % av de smittede. Funnene viser behov for å videre kartlegging av slike og andre alvorlige konsekvenser av COVID-19-infeksjon.

Både risiko for flere dødsfall og alvorlige ikke-dødelige konsekvenser viser hvor viktig det er å forebygge videre spredning. Innstramming av karantenebestemmelsene og smittevernreglene vil bidra til dette.

KRITISKE: Dag Svanæs, Torgrim Log og Gunnar Kvåle.

Oppblussingen i Australia viser hvor raskt smitten kan spre seg etter å ha vært slått ned som i Norge. Australia oppnådde kontroll med epidemien med svært lave smittetall, men i juli kom det en rask og kraftig økning av smittetallene i delstaten Victoria der Melbourne ligger, da karantenetiltak og smittevern sviktet.

Victoria gikk derfor til ny nedstenging av samfunnet fra 8. juli, og 2. august erklærte statsministeren i delstaten, Daniel Andrews, katastrofetilstand på grunn av fortsatt økende smittetall. Delstaten New South Wales, greier fortsatt å holde smittetallene relativ lave med svært strenge karantenetiltak (blant annet ble turister ble pålagt karantene på hotell med politivakt). Fra slutten av juli er det imidlertid tegn til en økning også der.

Mens Norge og Europa har foretatt en farlig lette i reiserestriksjoner, tar Australia nå fatt i problemer med importsmitte med stort alvor og har innført reiserestriksjoner også mellom delstatene. Sydney er også erklært som en «hot spot», og delstaten Queensland som fortsatt har svært få tilfeller har fra 1. august innførte tvungen karantene i to uker for innreisende fra områder definerte som «hot spots».

Smittetallene i Norden viser nå en økning, særlig i Norge og Danmark. I Norge er det rundt 50 prosent økning fra uken før 25. juli til uken fra 26. juli til 1. august. Den 3. august ble hele 66 nye tilfeller registret. Tall på dette nivå har vi ikke hatt siden april. Vi ser nå også at reisende fra mange «grønne land» bringer med seg smitte. Dette viser at vi har åpnet mot land med for stort smittepress, og at kriteriene bør strammes inn.

Med økende smitterisiko på grunn av mange reisende i ferietiden, bør bruk av munnbind anbefales på offentlig transport og steder der mange møtes. Vi håper at norske helsemyndigheter kommer til samme konklusjon når de nå vurderer bruk av munnbind på steder med høy smitterisiko.

Der er ingen skam å snu og prøve å rette opp noe av skaden som er skjedd. Smitten endrer seg raskt i europeiske land og Norge. Kriterier for åpning bør baseres på siste ukes smittetall ikke slik at man får med seg den siste utviklingen, og ikke for siste to uker som nå.

Vi ber regjeringen vurdere å gjøre et hastevedtak og kreve 10 dagers karantene for tilreisende og hjemvendte fra land med høyere smittenivå enn Norge. Danmark utenfor København, mesteparten av Finland, samt Ungarn, Latvia og Estland ligger på samme nivå som Norge, mens de fleste land i Europe ligger over.

Dessuten anbefales hjemmekontor der det er mulig, og bruk av munnbind på offentlig transport og steder der mange møtes.

Dette er svært lite inngripende og billige tiltak i forhold til om smittetallet skulle fortsette å stige slik at nedstenging av samfunnet på nytt kan bli nødvendig.

Publisert: 04.08.20 kl. 12:43

