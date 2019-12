SAKEN RULLES OPP: Trygdeskandalen skaper trøbbel for NAV-sjef Sigrun Vågeng og statsråd Anniken Hauglie. Foto: Tore Kristiansen

Leder

En alvorlig og vanskelig sak

Trygdeskandalen har krevd sin første toppsjef. Men det er ikke over.

Nå nettopp

I forsøket på å oppklare trygdeskandalen, tårner materialet seg opp. Kommunikasjon mellom statsråd Anniken Hauglie og Stortingets kontrollkomité er så hyppig, at vi nå har tusenvis av sider gjort tilgjengelig. Det er bra. Men det er ikke enkelt å holde oversikten. Vi i mediene lykkes heller ikke alltid med å gjøre saken tilgjengelig.

Men dette må vi til bunns i, selv så uforståelig saken kan fremstå.

les også Slår full NAV-alarm: Alle departementer skal under lupen

Onsdag måtte NAV-topp Kjertin Monland gå av. Som en av NAV-direktør Sigrun Våglands allierte, har hun vært sentral i opprydningen etter at skandalen ble kjent nå i høst.

Både for NAV-toppene og statsråd Anniken Hauglie er det opprydningsarbeidet som er problemet.

Det tok rundt to år fra NAV gikk på sin første EØS-smell i Trygderetten høsten 2017, til statsråden trakk i nødbremsen.

Først brukte NAV rundt et år på å avklare hva de skulle gjøre. Etter at departemente ble koblet på, tok det nesten et år til.

Først i oktober i år kalte departementet, NAV og Riksadvokaten inn til sjokkpressekonferansen, der de la seg flate. I mellomtiden var folk helt uriktig blitt avkrevd tilbakebetaling, anmeldt og til og med blitt dømt for trygdesvindel.

les også Anniken Hauglie med sjokkbrev: NAV kjente til straffesaker i februar

I ettertid er det lett å se at dette burde ha gått raskere og straks blitt tatt mer på alvor. Derfor er det ikke unaturlig at NAV-sjef Monland tar sin hatt og går.

Men hverken hun, Anniken Hauglie eller Sigrun Vågeng har ansvar for at feilen oppsto. Det de har prøvd på, er å rydde opp i en tabbe helt andre er ansvarlig for.

Det viktigste spørsmålet gjenstår: Hvordan kunne dette skje? Var ikke norske byråkrater og politikere klar over de fire friheter, som fri bevegelse av folk og deres rett til å ta med seg ytelsene uansett om de dro til Alta eller Alicante? Har Norge gjort feil helt siden 1994?

Det er dette regjeringens uavhengige granskingsutvalg skal finne ut av. Og det svaret får vi ventelig ikke før til sommeren.

Dette er tung materie. Det er etter hvert tydelig at saken er komplisert og svarene er ikke åpenbare.

Men vi må finne ut av dette. Vi kan ikke ha det slik at myndighetene ikke vet hva norsk lov sier.

Publisert: 06.12.19 kl. 12:13

Mer om