OMSTRIDT: – Debatten om hvorvidt diskriminerende uttalelser bør slippe til i offentligheten eller ikke, formuleres ofte som et enkelt spørsmål om «ytringsfrihet eller ikke ytringsfrihet». I realiteten er dette en forenkling av temaet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Skjermdump, NRK

Skandaløse ytringer

Debatten om antisemittismen har i et historisk perspektiv ikke primært handlet om det rettslige, men om redaksjonelt ansvar. Satt på spissen: Må vi virkelig «ta debatten» om jøder har horn eller ikke, eller som på NRK Debatten denne uken – om muslimer skal deporteres ut av landet?

KJETIL BRAUT SIMONSEN, forsker ved Jødisk museum i Oslo

Torsdag denne uken deltok Lars Thorsen, leder for Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), under NRK Debatten, der han ble intervjuet av programleder Fredrik Solvang. Thorsen fremsatte og gjentok her en rekke grove antimuslimske påstander. Blant annet uttalte han at navngitte muslimer burde deporteres fra landet.

Thorsens TV-opptreden har avstedkommet skarpe reaksjoner mot NRK. Sett ut ifra et større historisk perspektiv peker hendelsen – og diskusjonene om den – mot flere spørsmål som har preget norsk offentlighet gjennom store deler av etterkrigsårene. Hvordan kan samfunnet sette grenser mot hatefulle og dehumaniserende ytringer? Hvordan kan – og bør – prinsippet om ytringsfrihet balanseres mot ønsket om å verne for bestemte grupper?

Kjetil Braut Simonsen. Foto: Dreyers forlag

Et eksempel som tydeliggjør hvordan disse problemstillingene har utfoldet seg historisk er skandaliseringen av antisemittismen i norsk offentlighet etter 1945. I den ideologiske antisemittismens historie markerer 1945 et viktig tidsskille. Avdekkingen av Hitler-Tysklands massedrap og andre forbrytelser førte til et omfattende oppgjør med nasjonalsosialismen både rettslige og ideologisk. Nazismen og fascismen ble symboler på den absolutte ondskap. Dette gjaldt også for antisemittismen som politisk ideologi. Mens det å være antisemitt før krigen i visse kretser ble brukt som en hedersbetegnelse, ble det fra nå av identifisert med nasjonalsosialistenes forsøk på å tilintetgjøre de europeiske jødene.

Også i Norge ledet erfaringene med okkupasjon og nazistisk styre mellom 1940 og 1945 til et skifte i den offentlige samtalen. I 1920- og 1930-årene kunne antisemittiske konspirasjonsstereotypier komme regelmessig til uttrykk i den offentlige debatten. I anerkjente bondeaviser og konservative aviser ble jødene eksempelvis identifisert med forhold som kapitalisme, kommunisme og «den nedbrytende» moderniteten. I vittighetspressen ble «jøden» fremstilt som pengegrisk og umoralsk.

Okkupasjonstiden og kunnskapen om Holocaust skapte et ytringsklima der grensene for hva som kunne sies om jødene og «det jødiske» var tydelig endret. Antisemittismen ble fra nå av ikke bare identifisert med massedrap og nazisme: I norsk sammenheng ble den også koplet til okkupasjon og landsforræderi, og dermed som unorsk og unasjonal. «I dag», skrev den norske samfunnsdebattanten og jødiske Chaim Gordon i en artikkel i Arbeiderbladet i 1948, «er det alminnelig ansett som en skam å gjelde for å være antisemitt.»

I pressen ble overskridelser av grensene for det som ble regnet som akseptable også aktivt konfrontert. I mai 1946 trykket Morgenbladet et innlegg i spalten «Av redaktørens post». Her ble det – i tråd med typiske antisemittiske konspirasjonsklisjeer – hevdet at jødene hadde «en trang til å danne en stat i staten». Dagen etter at innlegget sto på trykk publiserte Dagbladet en usignert artikkel – sannsynligvis skrevet av redaksjonen selv – der det ble fastslått at ikke bare nazismen, men også jødehatet dessverre levde videre i det norske samfunnet. Det ble det også rettet kritikk mot Morgenbladets redaksjon, som hadde valgt å la innlegget få spalteplass. «Det er trist å se antisemittismen bre seg så åpenlyst, etter alt det vi nylig har opplevd», konkluderte avisen.

At det etter 1945 ble etablert skarpe grenser for hva som kunne sies og ikke sies om jøder og antisemittisme i offentligheten, betyr selvsagt ikke at antijødiske holdninger forsvant fra det norske samfunnet. Tvert imot var slike holdninger fremdeles utbredte rett etter krigens slutt, og de fortsatte å komme til uttrykk i hverdagslige sammenhenger. I 1950-årene finnes det blant annet eksempler på at jødiske elever ble mobbet i skolen. Når antisemittisme er kommet til uttrykk i den bredere offentligheten, har resultatet derimot gjerne vært offentlige skandaler, hvor overtredelsene er blitt møtt med skarpe motreaksjoner. Et ferskt eksempel på dette er debatten om NRK Satiriks såkalte «jødesvin»-video i 2019.

Skandaliseringen av antisemittismen etter 1945 har heller ikke betydd at slike holdninger og ytringer på generelt grunnlag er blitt straffbare i rettslig forstand. Gjennom 1950-, 1960- og 1970-tallet fortsatte eksempelvis Nasjonal Samling-veteranmiljøet i Norge å fremsette antisemittisk tankegods i sine publikasjoner, blant annet i form av holocaustbenektelse og konspirasjonsteorier. Fra 1960-tallet og fremover har tilsvarende tankegods kommet til uttrykk blant nye generasjoner nynazister.

Da Norge fikk en paragraf mot hatefulle ytringer i 1961, var ikke desto mindre Holocaust et avgjørende som bakteppe. Den direkte foranledningen var den såkalte «hakekorsepidemien»: En internasjonal bølge av antisemittisk hets rundt årsskiftet 1959/1960, som også førte til hærverk og trusler mot jødiske enkeltpersoner i Norge.

25. januar 1960 reiste Arbeiderpartiets representant Aase Lionæs spørsmål på Stortinget om hvilke virkemidler som fantes for å gripe inn mot rasediskriminering i Norge, heriblant spørsmålet om mulighetene for rettslige sanksjoner. I innlegget refererte Lionæs til de «skremmende utslag av jødeforfølgelser som vi de siste uker har sett gå over store deler av verden.» Videre påpekte hun at det var viktig å huske på at det blant norske jøder fantes «mennesker som for bare 15 år siden så sine kjære omkomme i Hitlers gasskamre». I slutten av mai 1961 ble forslaget om Lov mot hets mot folkegruppe enstemmig vedtatt av på Stortinget.

I 1976 ble lektor Olav Hoaas dømt til betinget fengsel for brudd på denne paragrafen. Bakgrunnen var at Hoaas i intervjuer med Dagbladet og VG året før hadde hevdet at nazistenes gasskamre var «oppspinn». Interessant nok fastslo han også – med klare linjer frem mot Thorsens helt nylige uttalelser – at jøder og andre såkalte «rasefremmede» – burde sendes ut av landet. Bestemmelsen mot hets mot folkegruppe var likevel aldri det viktigste virkemiddelet for å opprettholde grensene mot antijødiske utsagn og rasistiske ytringer mer allment . Ifølge en gjennomgang publisert i Aftenposten ble bare seks personer dømt for «rasehets» i perioden fra 1977 og frem til 2001.

Debatten om hvorvidt rasistiske og diskriminerende uttalelser bør slippe til i offentligheten eller ikke, formuleres ofte som et enkelt spørsmål om «ytringsfrihet eller ikke ytringsfrihet». I realiteten er dette en forenkling av temaet.

Debatten om antisemittismen har, sett i et historisk perspektiv, ikke primært handlet om det rettslige, selv om lovgivningen mot hatefulle ytringer også har inngått i diskusjonen. Det har fremfor alt vært en diskusjon om redaksjonelt ansvar, og om hvilke premisser og standarder som skal gjelde for offentlig diskusjon.

Satt på spissen: Må vi virkelig «ta debatten» om jøder har horn eller ikke? Eller om muslimer skal deporteres ut av landet?

Teksten bygger delvis på en artikkel til en antologi om ytringsfrihet som utkommer på Humanist forlag i oktober denne høsten, dels på et av forfatterens bidrag i Øystein Sørensen og Kjetil Braut Simonsen (red.). Historie og moral. Nazismen jødene og hjemmefronten, utgitt på Dreyers forlag.

