Kreftomsorg anno 2020

Aldri har det levd flere nordmenn med uhelbredelig kreft enn nå. Aldri har vi kurert flere heller. Tre av fire kreftpasienter blir friske.

KATHRINE F. VANDRAAS,

SIGMUND BRABRAND, spesialister i kreftmedisin og forfattere av «Kreftgåten».

I sommer har vi kunnet lese om nordmenn med uhelbredelig kreftsykdom. For eksempel om Cecilie, som selv er lege og som lever med bukspyttkjertelkreft (Dagbladet, august 2020), og Maria på 40 år som lever med livmorhalskreft (VG, juli 2020). Menneskene som deler disse historiene er ikke alene – faktisk representerer de en stadig større gruppe av pasienter som lever med kreft, ofte over lang tid, før de dør.

Aldri har det levd flere nordmenn med uhelbredelig kreft enn nå. Aldri har vi kurert flere heller. Tre av fire kreftpasienter blir friske. Mer enn 283 000 nordmenn lever med en kreftdiagnose eller er blitt friskmeldt etter behandling av sykdommen – det er like mange som det bor i Bergen. Bedret overlevelse er hovedsakelig et resultat av de fremskrittene vi har gjort innen kreftbehandling.

For 150 år siden døde absolutt alle som fikk kreft. Vi hadde ingen effektiv behandling, og pasientene – gamle som unge – var noen av medisinens «håpløse tilfeller». De ble ofte gjemt, glemt eller skjult for omgivelsene. Dette gav rikelig grobunn for skam, frykt og angst. Ordet kreft har en dyp negativ forankring i oss. Det er sykdommen vi frykter mest, også i dag. Den er en del av vår kollektive bevissthet.

Heldigvis har prognosen ved kreft bedret seg dramatisk. Nå kureres tre av fire. Ved noen krefttyper blir alle friske. Det er kirurgi, stråling og cellegift som er hovedårsaken til det. De siste tiårene har også immunterapi og målrettet behandling blitt tilgjengelig- så langt for noen mindre grupper av pasienter, men i fremtiden antakelig langt flere. Vi er også blitt flinkere til å påvise kreft tidligere, og ikke minst er vi flinkere til å forebygge kreft. Dette har også bidratt sterkt til bedret kreftoverlevelse.

Fordi vi frykter kreft så inderlig, unngår vi også å snakke om det. Kreft er ikke som hjerte-/karsykdom, diabetes eller overvekt. Det til tross for at kreft nå kanskje er vår viktigste folkesykdom og noe vi alle vil bli rammet av, direkte eller indirekte. Kanskje skyldes stillheten at mange tenker at kreft er selvforskyldt. Det er det også, for noen. Men som oftest handler det om uflaks. Det fleste som røyker får aldri lungekreft, og mange med lungekreft har aldri røyket. «Uflaks» er i denne sammenhengen den genetiske sammensetningen i cellene som kroppen består av. Over den har vi ingen råderett.

Hvert år får mer enn 34 000 nordmenn beskjed om at de har fått kreft. Rundt dem står mange pårørende, venner, kolleger. Alle kjenner vi noen. En av tre vil få kreft før de fyller 75 år. Og blir vi gamle nok, får vi kreft alle sammen. Cellene våre, kroppens byggesteiner og der kreft oppstår, er nemlig ikke designet for evig liv. Aldring og kreftutvikling er uløselig bundet sammen. Derfor kan man se på kreft som baksiden av «evolusjonsmedaljen»; vi lever stadig lengre, men det kommer til en pris.

Rammes man selv av kreft, er det lett for at man snur på overlevelsestallene; en av fire kreftpasienter er ikke i live fem år etter at diagnosen er stilt. Hvilken gruppe er akkurat jeg i, spør pasienten. Det er vanskelig å svare på, sier vi. Nesten 11 000 nordmenn døde av kreft i 2018. Noen dør raskt, og da ofte av krefttyper der det ikke er gjort vesentlige behandlingsmessige fremskritt på flere tiår. Mange lever i årevis, med kreft.

Disse pasientene er i det vi kaller en palliativ situasjon – det vil si at målet for behandlingen er livsforlengelse, ikke helbredelse. Palliasjon er altså så mye mer enn livets sluttfase. Fremskritt i behandlingsmulighetene gjør at disse pasientene kan motta mange ulike former for kreftbehandling i denne fasen. Vi kjøper dem dyrebar tid. I en slik situasjon er faktisk det eneste alternativet til å leve med kreft, å dø av kreft.

Det sier seg selv at det å leve med en dødelig sykdom, uten å vite når døden kommer, må være noe av det tyngste et menneske opplever. Å få behandling som ikke gjør en frisk, men tvert imot gir plager, sliter på systemet. For noen blir det en hverdag de på et vis aksepterer. For andre er det en slags vedvarende limbo mellom livet og døden.

Og når skal man stoppe? I teorien vil det stort sett alltid vil være behandlingsalternativ som står uprøvd, og derfor kan det være vanskelig å sette strek for behandlingen. Det er kanskje det vanskeligste, og viktigste, vi som kreftleger gjør. På et tidspunkt vil kreftbehandling gjøre pasienten mer skade enn nytte. Da skal vi gi oss. Vi skal gi liv til dagene, ikke bare dager til livet.

Å være kreftoverlever er heller ikke en lett merkelapp å få. Man er kanskje frisk fra kreften, men man er ikke den samme man var før. Omgivelsene forventer at man returnerer til alle livets arenaer, like deltagende som før, og full av takknemlighet for å være frisk. Men vi vet nå at en betydelig andel av de som gjennomlever kreft, opplever seneffekter av behandlingen. De fleste av dem er heldigvis ikke alvorlige, men for den det gjelder kan det by på store utfordringer. Det kan være både fysiske eller psykiske arr, som vanskeliggjør blant annet retur til arbeidsliv og nære relasjoner. Det kan bli full kollisjon mellom forventninger og realitet.

Fremtidens kreftomsorg står overfor store utfordringer: Å finne rett behandling til rett pasient til rett tid. Å finne nok-punktet for behandling. Å sørge for god informasjon, for pasientmedvirkning og ivaretakelse.

Vi må tørre å snakke om livet med kreft, og om livet etter kreft. Vi må tørre å snakke om å dø av kreft. Vi må tørre å snakke om kreft; vår viktigste folkesykdom.

30.08.20

