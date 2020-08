Kommentar

Det store sluttspillet er i gang

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Finalen er i gang. Ti ukers valgkamp gjenstår før det blir klart hvem som skal lede USA de neste fire årene. Nå starter dragkampen om uavhengige og usikre velgere.

De fleste amerikanere har allerede bestemt seg. En overveldende andel av de som kaller seg republikanere er fornøyd med president Donald Trump og vil stemme på ham på nytt. Det er mange fløyer i det demokratiske parti, men nå står de sammen bak Joe Biden. Opposisjonen mot Trump er mye sterkere enn all intern uenighet.

Det blir en folkeavstemning om Trumps presidentskap, slik det gjerne blir når en president stiller til gjenvalg. Bare unntaksvis gir velgerne en president sparken etter en periode. De tre siste, Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton fikk alle to perioder. Hadde valget blitt holdt i dag ville Trump trolig opplevd den samme ydmykelsen som Jimmy Carter, George Bush sr og Gerald Ford (visepresidenten som måtte overta da president Richard Nixon gikk av).

Men meningsmålinger i august forteller lite om hva som blir utfallet i november. Trump har fortsatt godt med tid til å innhente Bidens forsprang. Etter demokratenes landsmøte sist uke er det nå republikanernes tur. Demokratene brukte mye av tiden på landsmøtet til å angripe Trump. Jeg kan ikke huske å ha hørt en tidligere president felle en like hard dom over sin etterfølger som det Barack Obama gjorde. Og Joe Biden beskrev i dystre vendinger den amerikanske mørketiden under Trump.

Den kommende uke vil vi få høre republikanere angripe Biden for å være et viljeløst redskap for et radikalisert demokratisk parti som dramatisk vil forandre alt som kjennetegner USA. Et slikt karikert bilde forteller mye om hvor langt polariseringen har gått. Det finnes to helt ulike virkelighetsoppfatninger og ingen har til nå klart å bygge bro over motsetningene.

Sinne, frykt og splittelse rår, som Biden sa. Han forsøkte å kombinere krisebeskrivelse med et budskap fylt av håp. Denne uke er det Trumps tur til å fortelle hvordan han gjør Amerika stort igjen.

Tidligere har nominasjonen foregått med flere tusen deltakere i overfylte sportsarenaer eller konferansesaler. Coronapandien har ført til at årets landsmøter er blitt digitale.

Det lages ikke lenger politikk i røykfylte bakrom på landsmøter. Nominasjonen av kandidater er bare en formalitet. Det vedtas et partiprogram, som verken er bindende eller konkret. Det som gjenstår er det seremonielle. Landsmøtene fungerer som en fire dager lang politisk reklamekampanje for å selge et budskap og en kandidat.

Det normale etter et landsmøte er at kandidatene legger ut på valgkampturne i de såkalte vippestatene. Delstater som Florida, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Ohio og Arizona kan vippe i begge retninger og i praksis avgjøre om Trump eller Biden får flest valgmenn. Velgerne i disse delstatene bombarderes av målrettet politisk reklame for de to kandidatene.

Det er ikke lenger bare en teoretisk mulighet for at en kandidat kan få flest stemmer nasjonalt men likevel tape valget på færre valgmenn. Det skjedde både i 2000 og 2016. Det er fullt mulig at Trump kan bli gjenvalgt uten et flertall av de avgitte stemmene.

I år kan ikke kandidatene samle store folkemengder på valgmøter. Det er et stort savn for Trump som effektivt har brukt massemøter for å appellere til sine kjernevelgere. At Trump hver dag er i nyhetsbildet, mens Biden har vært på sitt hjemmekontor, har så langt ikke vært til presidentens fordel. Han har falt i meningsmålingene, men ikke på grunn av at Biden er blitt mer populær.

Å være i nyhetsbildet er ingen fordel hvis nyhetene er dårlige. Pandemi, økonomisk krise og demonstrasjoner mot rasisme har svekket Trump. Situasjonen kan forandre seg i løpet av de to neste månedene. Trump ble undervurdert for fire år siden og de fleste meningsmålingene gjenspeilet ikke det som skulle komme.

I et svært uvanlig valgår blir de tre TV-sendte debattene mellom Trump og Biden viktige milepæler på veien mot valgdagen 3 november. I tillegg skal visepresident Mike Pence møte kandidat Kamala Harris i én debatt. Det kommer til å handle om å overbevise velgere som kaller seg uavhengige, eller som ikke har gjort seg opp en mening.

Det er en åpenbar grunn til at demokratiske ledere den siste uken innstendig har oppfordret folk til å bruke stemmeretten. Det antas at demokratene vinner på høy valgdeltakelse fordi unge og minoriteter stemmer i mindre grad enn eldre og hvite.

I 2016 brukte 139 millioner amerikanere stemmeretten. Det utgjør bare 55 prosent av alle over 18 år. Mens to av tre hvite amerikanere stemte, deltok bare 59 prosent av svarte og langt færre velgere av latinamerikansk opprinnelse.

Republikanerne har gjort store innhugg i en hvit arbeider- og lavere middelklasse, som tidligere tradisjonelt stemte på demokratene. Blant Trumps mest solide kjernevelgere er hvite menn og evangelikale kristne. Demokratene står langt sterkere blant kvinner, minoriteter og unge. Hvis ikke Joe Biden og Kamala Harris klarer å mobilisere disse velgerne taper de valget.

Nasjonale meningsmålinger i august forteller lite om hva utfallet blir i november. Som regel blir det jevnere når valgdagen nærmer seg. Og i noen få kritisk viktigere delstater kan noen få stemmer bli tungen på vektskålen.

Publisert: 24.08.20 kl. 18:22

