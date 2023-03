REPLIKK: – I motsetning til VG forholder jeg meg til realiteten og hva særrettighetene til samene fører til for utviklingen av Nord-Norge, skriver Frp-leder Sylvi Listhaug.

Frp vil ha like rettigheter for alle

I VGs leder 12. mars beskyldes jeg for å drive med et smakløst velgerfrieri, fordi Frp vil at det skal være like rettigheter for alle innbyggerne i Norge. For oss handler dette om et viktig demokratisk prinsipp som Frp alltid har kjempet for: likhet for loven. At dette er kontroversielt er ikke til å tro.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SYLVI LISTHAUG, partileder Frp

VG hevder at internasjonale konvensjoner ikke er strid med Grunnlovens prinsipper om likhet for loven, fordi de er ment som en beskyttelse mot at et flertall overkjører mindretallet.

Det er riktig, men det dette handler om er særrettigheter på grunnlag av etniske opprinnelse. Da er man langt forbi beskyttelse, og etnisk forskjellsbehandling er ikke et av vår grunnlovs bærende prinsipper.

Tvert imot, likhetsprinsippet er en grunnpilar i vårt demokrati.

Les også VG MENER: Listhaugs smakløse velgerfrieri Samer har ikke vetorett, slik Frp-leder Sylvi Listhaug forsøker å fremstille det.

Frp mener det er fullt mulig å ivareta den flotte samiske kulturen uten å ha lover som forskjellsbehandler etniske grupper. Dette skaper bare unødvendige konflikter, og vi ser også at det er ulike meninger om dette innad i den samiske befolkningen. Jeg tar avstand påstander om at vi hetser samer. Jeg har den største respekt for den flotte samiske kulturen og som tidligere landbruksminister, med ansvar for reindriften, kjenner jeg den bedre enn mange.

Nord-Norge er en landsdel der folketallet går ned, og vi må utvikle landsdelen ved å gjøre det attraktivt å bo der. Da må det bygges ut infrastruktur og legges til rette for industriutvikling. Det er viktigere enn noen gang å satse på at folk vil bo i nord, fordi Russlands krig har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen dramatisk.

VG skriver at det er feil at reindriftssamene har vetorett i spørsmål som handler om utbygging. Realiteten er, som jeg sa i min tale, er at de i praksis langt på vei har vetorett fordi de kan trenere saker gjennom innsigelser under saksgangen. Det vet de som bor i nord godt og ordfører Aina Borch (Ap) i Porsanger, mente det vil bli kroken på døren for Finnmark hvis aksjonistene som kjemper for samenes særrettigheter vinner frem.

Les også Aina Borch: – Kroken på døren for Finnmark Ordfører Aina Borch (Ap) i Porsanger mener næringsutvikling i Finnmark vil stoppe opp dersom Fosen-demonstrantene får…

Et eksempel er kvartsittgruven til Elkem Tana, som med sine 50 arbeidsplasser er en hjørnesteinsbedrift i kommunen. Jeg besøkte bedriften i fjor, og der har innsigelser fra reindriften i en årrekke ført til at de ikke kan gjøre investeringer som er nødvendige for å videreføre driften.

Sametinget har også markert seg som sterk motstander av utbygging av ny infrastruktur, med begrunnelsen at det er kan være i strid med det folkerettslige vernet samisk kultur og næringsutøvelse har.

En god start for å minske presset på arealene i nord er å stanse elektrifiseringen av Melkøya, som vil være å sløse store mengder kraft. For Frp er det også uaktuelt å bygge ut ny vindkraft på land mot lokaldemokratiets vilje.

I motsetning til VG forholder jeg meg til realiteten og hva særrettighetene til samene fører til for utviklingen av Nord-Norge. Norske politikere har et ansvar for å ta vare på alle innbyggerne i landet vårt.

Det er derfor vi må gjennomgå norsk lovverk med sikte på å få likhet for loven og slutt på særbehandling basert på etnisitet.