Kvinne, liv, frihet

Kvinner kjemper for grunnleggende rettigheter verden over. I front av denne evige kampen står iranske kvinner. De kjemper med livet som innsats.

Kvinnedagen er en viktig påminnelse om at halvparten av befolkningen i altfor mange land må leve som annenrangsborgere. Avskåret rettigheter og goder menn tar for gitt. Som å bestemme over egen kropp og egne liv – egne penger, egne tanker og egen stemme.

Der det er krig og konflikt eller andre kriser presses kvinnene hardere. Undertrykkingen er mer brutal. Ofte begrunnes den med religiøse dogmer.

Jenter og kvinner er fratatt retten til å gå på skole i Afghanistan, mange steder i USA er de fratatt retten til abort, andre steder har de ikke muligheten til å kle seg som de vil, gå ut når de vil, eller være hvem de vil.

1 / 4 NEKTES: Seks afghanske skolejenter i et klasserom i Kabul. Fotografert 22. desember 2022, få dager etter at Taliban beordret at undervisning av jenter skal stanses. RYDDET: Et klasserom i Kabul som tidligere er blitt brukt av en jenteklasse. KJEMPER: Flyktninger fra Afghanistan demonstrerer i Pakistan i januar i år mot Talibans beslutning om å nekte jenter undervisning i sitt hjemland. DEMONSTRERER: En gruppe med flyktninger fra Afghanistan demonstrerte i Islamabad i Pakistan 21. januar i år. forrige neste fullskjerm NEKTES: Seks afghanske skolejenter i et klasserom i Kabul. Fotografert 22. desember 2022, få dager etter at Taliban beordret at undervisning av jenter skal stanses.

Altfor mange kvinner lever et liv under fullstendig kontroll. Hvor selv ikke et hårstrå kan være på avveie. Slik tilfellet er i Iran.

Her straffes kvinnene med piskeslag og fengsel for det minste avvik. Det iranske prestestyret har undertrykket sin egen befolkning generelt og kvinnene spesielt på sadistisk vis over tiår.

Når så iranske kvinnene reiser seg mot undertrykkingen under slike ulevelige forhold viser de et mot en knapt kan forestille seg. De risikerer rett og slett livet.

Det har utallige kvinner gjort etter at Mahsa Jina Amini døde i varetekt hos det iranske «moralpolitiet» i fjor høst.

22-åringens død har utløst masseprotester vi ikke har sett maken til siden innføringen av Den islamske republikk i 1979. Det er kvinner og ungdommer som har gått først, det er de som er blitt skutt på, hundrevis er drept -andre er arrestert, fengslet og noen av disse er henrettet for sin deltagelse i opprøret.

Men det ser ikke ut til å være nok for mørkemennene.

Den siste tiden har hundrevis av iranske skolejenter ved 127 skoler spredt rundt om i hele Iran blitt utsatt for det som kan være gassangrep. Flere jenteskoler har opplevd at jenter har besvimt i klasserommene. Det er mistanke om forgiftning, og 400 elever er innlagt på sykehus.

I et land hvor 85 prosent av kvinnene er utdannet. Det iranske prestestyret har kontrollert alt, men latt kvinnene ta seg utdannelse.

Nå blir skolejenter altså utsatt for det som kan være gassforgiftning. Enkelte tror det kan være hevn for jentene og kvinnenes opprør.

For ikke noe er så skremmende for autoritære ledere og mørkemenn som kvinner som sier fra. Kvinner som gjør opprør.

For når det skjer, mister mørkemennene styringen over halvparten av befolkningen. Den delen de har utnyttet og brukt for å opprettholde sitt eget terrorvelde. Det være seg prestestyret i Iran, eller Taliban i Afghanistan.

Derfor må vi og hele verden støtte kvinner som sier fra – som gjør opprør. De kan felle tyranner. Men ikke alene.

På kvinnedagen i dag må vi stå i solidaritet med iranske kvinner – og alle kvinner som kjemper om liv og helse og grunnleggende rettigheter. Vi må vise dem at de ikke står alene.