Hillary Clinton til Norge

Hillary Clinton taler på et arrangement i New York i september. I desember kommer hun til Oslo.

Hillary Clinton kommer til Oslo i desember. Den tidligere amerikanske utenriksministeren og presidentkandidaten skal delta på årets fredsprisforum.

Tema er «Afghanistan – å finne veien videre».

Det har gått over et år siden USA og allierte land trakk seg ut av Afghanistan og Taliban grep makten i Kabul, med katastrofale konsekvenser for kvinners rettigheter og jenters utdanning.

– Vi er veldige glade for at Hillary Clinton kan komme. Hun er fortsatt engasjert, blant annet som produsent av en ny Netflix-dokumentar som kommer i slutten av november om den første kvinnelige ordfører i Afghanistan, sier Erik Aasheim fra Nobelinstituttet til VG.

Utenriksministerminister Hillary Clinton under et møte med afghanske kvinner i Kabul i 2010.

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, kommer også til Oslo for å delta på Nobel Peace Prize Forum 2022 11. desember.

Den tidligere ordføreren Zarifa Ghafari og forretningskvinnen Hassina Syed bringer afghanske stemmer inn i diskusjonen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt og forfatter Åsne Seierstad er også blant deltagerne på årets forum.

Clinton var utenriksminister i en viktig fase i kampen om Afghanistan, fra januar 2009 til februar 2013.

Hun advarte i mai i fjor om at en rask amerikansk tilbaketrekning fra Afghanistan ville få enorme konsekvenser.

– Hvordan skal vi hjelpe og beskytte de mange, mange tusen av afghanere som har arbeidet sammen med USA og Nato ... og de som sto opp og snakket ut om kvinners rettigheter og menneskerettigheter, sa Hillary Clinton til CNN tre måneder før en kaotisk vestlig exit.

PÅ SKOLEBENKEN: Her fra da VG besøkte Soria-skolen i Kabul i september i fjor.

I 2010 hadde Clinton lovet en gruppe afghanske kvinner: Vi vil ikke forlate dere. Vi vil stå sammen med dere for alltid. Hun la også til at kvinnenes interesser ikke ville bli ofret i forsøk på å oppnå en avtale med Taliban.

11 år senere var ikke lenger Hillary Clinton en del av den amerikanske administrasjonen.

Verdens mest kvinnefiendtlige land

Afghanistans kvinner ble overlatt til seg selv. De fremskritt som, tross alle tilbakeslag, ble gjennomført fra 2001 til 2021 er blitt utradert.

Tenåringsjenter nektes skolegang. Kvinner har svært få muligheter til å finne arbeid. Det er anslått at ni av ti afghanske kvinner blir utsatt for vold i løpet av livet. De er blitt utestengt fra alle politiske organer.

I sommer sa den nåværende amerikanske utenriksminister Antony Blinken at Taliban langt på vei har fjernet jenter og kvinner fra det offentlige liv.

Det er en presis beskrivelse av et tragisk faktum. Ved å undertrykke kvinnene stenger også Taliban døren for fremskritt og utvikling i det fattige og krigsherjede landet.

Intern fordrevne afghanske kvinner venter i kø i Kabul på å motta økonomisk hjelp. Bildet er tatt i juli i år.

Afghanistan er blitt verdens mest kvinnefiendtlige land. Nettopp derfor er forumet i Oslo viktig. Deres situasjon må ikke bli glemt. Andre land må bruke enhver mulighet til å legge press på Taliban.

– Vi ønsker, som tittelen tilsier, å finne en vei fremover. Vi må se etter mulige løsninger. Det vil være et tydelig fokus på kvinners situasjon og utdanning for jenter, sier den tidligere Dagsnytt -18 programlederen Aasheim.

Han skal intervjue Hillary Clinton på scenen og lede arrangementet i Aulaen.

Særdeles verdige vinnere

I år går Nobels fredspris til modige representanter for det sivile samfunn i Belarus, Russland og Ukraina.

Menneskerettighetsforkjemperen Ales Bjaljatski, den russiske organisasjonen Memorial og det ukrainske Senteret for sivile rettigheter er særdeles verdige vinnere av årets Nobels fredspris.

Nobelinstituttet velger alltid et annet tema enn årets fredspris for Nobel-forumet. Men det skal alltid være med en tidligere fredsprisvinner.

I år er dette FNs høykommissær for flyktninger, som en påminnelse om at tiår med krig i Afghanistan også har skapt en av verdens største flyktningkriser.