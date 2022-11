Letitia Wright spiller Shuri i filmen, som har hatt premiere på kino denne uken.

«Black Panther: Wakanda Forever»: Rørende og sterkt for en som meg

Hadde jeg sett denne filmen som barn hadde jeg sluppet å ønske at jeg var en annen.

LISA ESOHEL OGBEIBOR KNUDSEN, rådgiver i Minotenk og forfatter

Aldri hadde jeg trodd at jeg skulle føle meg så sett og anerkjent i en mørk kinosal med en Marvel-film på lerret.

Sammen med en venninne troppet jeg onsdag kveld opp på premieren av «Black Panther: Wakanda Forever.»

Jeg er ingen filmkritiker og skal derfor spare meg fra å kommentere det filmtekniske annet enn å melde om at filmen er fantastisk - se den! Denne teksten handler om hva filmen har betydd for en 25 år gammel norsk-afrikansk kvinne.

Gjennom hele min barndom har jeg tenkt at det å være hvit og «vestlig» var å foretrekke. For meg var det synonymt med å være «god».

Jeg har skammet meg over delen av meg som har afrikanske røtter. Skammet meg over navnene mine, hudfargen min og landet min far vokste opp i.

Hvorfor jeg tenkte slik kan ha å gjøre med at mennesker som lignet min hvite mor var å se i alle mulige roller i min oppvekst. Statsoverhoder, professorer, lærere, leger og kunstnere. De var skuespillerne vi så på film, modellene i reklamene, artister.

De hadde hovedrollen - ikke bare i film men også i virkeligheten. Jeg husker fortsatt venninnen min som trodde det var en kompliment å si til meg at jeg tross alt var «ganske pen for å være en n-ordet».

Man kan si at vi begge led av internalisert rasisme. I Black Panther-universet er alt dette snudd opp ned på.

Å se så mange brilliante, sterke og vakre skuespillere med afrikansk og amerikansk-afrikansk bakgrunn kan ikke beskrives som noe mindre en svært rørende og sterkt for en publikummer som meg selv.

FUTURISME: Angela Bassett i sentrum i «Black Panther: Wakanda Forever».

Universet som er skapt gjennom «Black Panther»-filmene og «Wakanda» illustrerer for meg at det er så mye mer ved røttene mine å feire, enn å skamme seg over. Måten filmen inkorporerer de afrikanske språkene, tradisjonene og ulike livssyn er bemerkelsesverdig.

I selve filmen snakker hovedpersonene en blanding av Xhosa (et av Sør-Afrikas offisielle språk) og engelsk med en aksent som ligner min fars.

Det spektakulære soundtracket inkluderer flere store nigerianske artister, som Burna Boy og Fireboy DML. Klær og andre kulturelle aspekter i filmen gjør at store deler av den afrikanske diasporaen kan kjenne seg igjen i filmen.

Jeg kan ikke understreke nok hvor mye denne formen for representasjon betyr for meg.

Etter å ha sett filmen sitter jeg igjen med en følelse av svart og afrikansk stolthet. Hadde jeg sett denne filmen som barn hadde jeg sluppet å ønske at jeg var en annen.

Med dette håper jeg at beslutningstakere på alle samfunnsarenaer - i politikken, næringslivet, utdanningssektoren og i kulturlivet, forstår at representasjon ikke bare er en trend men at representasjon er å speile verden vi lever i.

Og at dette er spesielt viktig for mennesker som svært sjeldent opplever å se andre som ligner en selv på disse arenaene.