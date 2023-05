ALKOHOLFRI TIME: – Det kan jo hende at alle hadde tjent på litt alkonekt og edruvakter, slik MDG har på sitt kommende landsmøte, skriver forfatter Håvard Syvertsen.

Alkoholens begredeligheter

Alkohol er det mest skadelige rusmiddelet med høye omkostninger – likevel ser vi denne dobbeltkommunikasjonen som skiller seg sterkt fra den herskende moralismen og stigmatiseringen overfor andre rusmidler.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter

I går kunne vi lese noen mildt latterliggjørende betraktninger om alkoholreglementet på Miljøpartiets (MDG) landsmøte, som blant annet innbefattet en alkoholfri time etter møteslutt og ingen alkoholservering til landsmøtemiddagen.

«Alkonekt og edruvakter», var overskriften på NRK.

Det er vel ikke helt uventet (eller utilsiktet?) at assosiasjonene da går i retning av snerpete moralisme, typisk for disse politisk korrekte MDG-erne.

Men det er jo det motsatte av moralisme, det er jo en erkjennelse av at heller ikke MDG er hevet over alkoholens begredeligheter.

FORFATTER: Håvard Syvertsen.

Vi kunne i går også lese mer om en overstadig beruset Frp-er på landsmøte-nachspiel som blant annet skal ha tatt en journalist i skrittet og tatt kvelertak på en annen.

Nylig måtte lederen av det danske LO trekke seg etter at det anonyme varsler om seksuell trakassering.

I danske aviser har det fremgått at hun i årevis har hatt en utagerende oppførsel i fylla og at tendensen til å drikke med begge hender på fest ikke er av ny dato – heller ikke oppførselen.

«For første gang vises det tydelig at metoo ikke er en kamp mellom kvinner og menn, men at det handler om misbruk av makt», sier Lotte Folke Kaarsholm, redaksjonssjef for debatt i avisen Politiken.

TRAKK SEG: Den danske fagforeningstoppen Lizette Risgaard

Og ja, det er åpenbart et aspekt, men det finnes vel nok av folk som kan fortelle om i overkant offensive sjekkeforsøk også fra folk av begge kjønn som ikke besitter særlig makt? Særlig i fylla?

Og det finnes selvfølgelig tølpere som ikke trenger alkohol for å være høye på seg selv og bedrive sexisme og seksuell trakassering helt uten alkohol eller andre rusmidler, bortsett fra sitt eget ego.

Ikke desto mindre, i de to nevnte sakene (og mange flere) spiller unektelig alkoholen en avgjørende rolle. Om den danske LO-lederen er det tydelig at den grenseoverskridende oppførselen har hørt (den nokså hyppige) fylla til. Frp-eren ville neppe gjort det han gjorde om han ikke hadde vært drita full.

Det betyr selvfølgelig ikke at de ikke var ansvarlige for sine egne handlinger. Men det er en rosa elefant i rommet.

ALKOHOL OG POLITIKK: Bør alkohol tillates i forbindelse med politiske møter? Ja Nei Ja, men i strengt kontrollerte former.

ALKOHOL: – Det er den rosa elefanten i rommet, skriver kronikøren.

På tross av det, altså, den mildt overlegne overskriften om «alkonekt og edruvakter». Disse moralistene, altså. Ikke mye høh-høh-kultur der i gården.

Samtidig: den danske LO-lederen fikk hele sitt yrkesliv, alt hun har utrettet for danske arbeidstagere, slått i fillebiter i løpet av tre dager. Det kan man mene er fortjent, for hun har åpenbart oppført seg uakseptabelt.

Men det kan vel hende at alle, både hun og danske arbeidstagere, hadde tjent på litt alkonekt og edruvakter på fagbevegelsens arrangementer? For ikke å snakke om listetoppen fra Frp?

Vi veit at alkohol er det mest skadelige rusmiddelet med høye omkostninger – likevel denne dobbeltkommunikasjonen som skiller seg sterkt fra den herskende moralismen og stigmatiseringen overfor andre rusmidler.

På tide med en revurdering, kanskje?