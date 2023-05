Kommentar

Hermstads blytunge oppgave

LANDSMØTETALE: – MDG-leder Arild Hermstad fremsto som en litt overivrig lektor i møte med ikke altfor entusiastiske elever.

Det er vi som kjemper for et bedre Norge, hevdet MDG-leder Arild Hermstad i sin landsmøtetale. Betyr det at han mener de andre partiene har andre hensikter?

Hvis man ser det med grønne øyne er det jo noe vakkert med at Miljøpartiet De Grønne (MDG) avholder landsmøtet sitt på en nedlagt flyplass.

Både som symbol – og for å markere avstand til de mange andre partiene som har hatt landsmøtene sine på Gardermoen.

Og på Fornebu fikk «den breiale bergenseren» Arild Hermstad, som seg hør og bør kom syklende inn i landsmøtesalen, en forrykende velkomstapplaus fra flokken sin. Dog ikke like demonstrativt rungende som den som møtte Jonas Gahr Støre før han talte til Ap-troppene sist helg.

Og det til tross for et mye omtalt «applausforbud» på MDG-landsmøtet!

Hermstads tale var derimot ikke like forrykende som applausen.

Den veldig, veldig lange innledningen om en tildragelse i El Salvador i 1997, en av de viktigste hendelsene i Hermstads liv, satte tonen.

En tone som forble stotrende og urytmisk.

Hermstad ble valgt til partileder på landsmøtet sist november med én stemmes overvekt. Et tynnere mandat kan ikke en leder lede på, og Hermstad har da eller ikke evnet å løfte partiet på meningsmålingene. Snarere tvert imot.

Talen var derfor en måte for Hermstad å vekke entusiasmen på i et parti som mistet momentumet de hadde da klimasaken først ble fortrengt av pandemien og senere av krigen i Ukraina.

Helt i mål kom han nok ikke.

RULLENDE: Arild Hermstad kom som seg hør og bør på sykkel inn i landsmøtesalen.

Hermstad forsøkte seg med et par friske one-linere: «Norge er den siste bensinstasjonen på kloden», oljebransjen er en «solnedgangsbransje», men i motsetning til de mer erfarne partilederne slet han med timingen.

Han fremsto som en litt overivrig lektor i møte med ikke altfor entusiastiske elever.

Ikke minst da han forsøkte å raljere med statsministeren og energiministeren, som visstnok mener at «jo mer norsk olje, jo bedre er det for klimaet», viste Hermstad seg som en nokså døsig polemiker.

Selv om han selvsagt har et poeng.

MDG ønsker å bli et bredere politiske prosjekt, og ikke bare være det mest radikale klima- og miljøpartiet. Rusreform, LHBTQ-rettigheter og naturvern står høyt på partiets dagsorden.

Mer internasjonalisme og muligens ja til EU-medlemskap blir også en kampsak som i det minste kan skape en viss interesse for partiet fremover. Selv i et land som, med Hermstads ord, «ris av en populistisk bølge som en mare».

Ikke minst utpekte han kampen mot nyfattigdom i Norge som en kampsak for partiet.

«Vi trenger rausere velferdsordninger», krevde Hermstad, uten å kommentere nærmere hvordan dette skal finansieres samtidig som MDG vil utfase olje- og gassnæringen.

Kravet om billigere og mer kollektivtransport i alle landets fylker er heller ikke et billig valgløfte.

MDG må passe seg for ikke å bli enda et norsk parti som virker å ha råd til alle gode formål og tiltak, samtidig som landets overlegent viktigste inntektskilde ifølge partiets retorikk må skrus av om ikke altfor lenge.

Det er dette paradokset som gjør MDGs kamp for et raskere og mer grunnleggende grønt skifte i Norge så krevende.

Som Faktisk.no viste i en undersøkelse tidligere i uken, er hele en av fire nordmenn uenige med klimaforskernes nær samstemte konklusjoner om at mennesket i stor grad påvirker klimaet.

Det steinrike oljelandet Norge er blant de aller mest «klimaskeptiske» i verden, nesten på nivå med Saudi-Arabia.

Normalt er tilliten til forskning og vitenskap svært høy i Norge. Med klimavitenskapen er det motsatt.

Kanskje skyldes dette at vi som en nyrik og velfødd nasjon har gjort oss så avhengige av olje- og gassforekomstene våre at vi rett og slett ikke tør å erkjenne hva forskningen faktisk forteller oss?

MDG har med andre ord en blytung oppgave foran seg, og tyngre enn det lignende partier og bevegelser har i andre land – der det grønne skiftet for lengst er igangsatt og protestene er både mer spredte og atskillig særere.

GODT MOTTATT: Landsmøtet klappet for lederens tale, og nestleder Lan Marie Berg ga ham en klem.

Om Arild Hermstad er mannen som skal klare å gjenskape momentumet, både for klimakampen og for miljøpartiet, er opp til partiet selv å avgjøre.

Men per i dag er MDG under hans ledelse tilbake i rollen som en nokså avmektig kuriositet i norsk politikk – iallfall utenfor Oslo og et par andre større byer.

Mot slutten av talen fikk han sagt enda mer om den skjellsettende opplevelsen i El Salvador, og ble nesten salig da han i religiøse vendinger omtalte gleden han føler når han er ute i naturen.

Det er vi som kjemper for et bedre Norge, avsluttet han, uten helt å få sving på pønsjlinjen.

Men nok til at MDG-erne enda en gang brøt lovnaden om være påholdne med klappingen.