Vi vil ha et nasjonalt månedskort for unge til 249 kroner, skriver Andrea Nesvik Voss (til venstre) og Frøya Skjold Sjursøther.

Gi oss unge muligheten til å reise klimavennlig!

Synes du det er for dyrt og vanskelig å reise miljøvennlig? I så fall, er du ikke alene.

FRØYA SKJOLD SJURSÆTHER, fylkesleder av Grønn ungdom Vestland

ANDREA NESVIK VOSS, ungdomskandidat for Bergen MDG

Nordmenn flyr hele 13 millioner innenlandsreiser hvert år, mest i Europa per innbygger. 5,2 millioner nordmenn flyr med andre ord like mye som 50 millioner EU-borgere til sammen.

Skal vi nå klimamålene, kan vi ikke lenger lene oss på klimafiendtlige transportmidler når vi reiser rundt i landet.

Vi ønsker at man som ung kan reise på helgetur til Oslo, hyttetur med vennegjengen på Geilo og til konsert i Trondheim, til kun 249 kroner i måneden.

Dessverre har de siste regjeringene satset på billigere fly og bil, heller enn billigere tog, buss, trikk og bane. Det har gjort at det klimavennlige reise-alternativet er altfor dyrt og dårlig.

MDG ønsker nå et nasjonalt månedskort til 499 kroner! For barn, unge og studenter ville et slikt kort kostet bare 249 kroner.

Kortet vil gi deg tilgang til buss, tog, trikk, bane og ferje i hele Norge – både i og utenfor fylket ditt.

Enten du vil på helgetur til Oslo, hyttetur med vennegjengen på Geilo eller på konsert i Trondheim. Med et slikt månedskort kunne du reist landet rundt til en billig penge.

Dette høres kanskje radikalt ut, men i land som Tyskland – som har innført et slikt nasjonalt månedskort til 49 euro – er det helt naturlig at det klimavennlige reisealternativet skal være billigere enn det klimafiendtlige.

Det burde det også være i Norge.

Ikke bare ville et slikt månedskort kuttet utslipp, det ville også gagnet dem som sliter med å få endene til å møtes. Enten det måtte være studenter som må velge mellom mat eller månedskort, eller småbarnsforeldre som må velge mellom kinobillett til barna eller bussbillett til seg selv.

For unge og studenter – som sliter med å betale husleie, strømregning og mat – ville et slikt månedskort betydd en hverdag med mer økonomisk frihet. Et slikt månedskort er derfor ikke bare et klimatiltak, men også et sosialt utjevnende tiltak.

Et månedskort til hele befolkningen vil koste staten 3,1 milliarder kroner i året. For å sette det i perspektiv, er det like mye penger som regjeringen vil bruke på å bygge om og åpne én unødvendig tunnel i Oslo. I mai foreslo MDG å innføre et slikt månedskort på Stortinget. Regjeringen og samtlige partier på Stortinget, utenom MDG og Pasientfokus, stemte nei.

Det er enormt skuffende.

Midt i en klimakrise er en av politikernes viktigste oppgave å sørge for at det klimavennlige alternativet er lettere tilgjengelig enn det klimafiendtlige. Fire av fem nordmenn ønsker å leve mer miljøvennlig. Det gir politikerne ansvar for å legge til rette for at nordmenn har muligheten, uten å svi av alle pengene sine på dyre togbilletter.

I alt for lang tid har politikerne laget transportpolitikken på bilen og flyets premisser. Neste år legger regjeringen frem forslag til ny nasjonal transportplan for 2025 – 2036.

Vi håper at regjeringen ombestemmer seg om nasjonalt månedskort og tør tenke nytt.