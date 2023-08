KREFTPASIENTER: – Det må gjerne være lett tilgjengelige religiøse tilbud for den som ønsker det, men det primære samtale-tilbudet bør være basert på vitenskap, som resten av sykehuset, skriver kronikkforfatteren.

Lavterskel psykolog, ikke bare prest

Hvorfor er det presten som har åpen dør på sykehusene, ikke også psykologen?

ELIN KILLIE MARTINSEN, kreftpasient og forfatter

Første gangen jeg tenkte på dette gikk jeg nyoperert bortover gangen på Rikshospitalet med en kreftdiagnose på et papir i lommen og hodet full av vanskelige tanker.

Presten hadde et eget kontor, godt synlig fra gangen jeg gikk i, og åpen dør. Jeg kunne tenke meg å sette meg ned på en stol akkurat da og snakke med en kyndig person, men ikke en prest. En psykolog kunne vært nyttig.

Hvorfor kan vi ikke ha en sykehus-psykolog med like åpen dør som presten?

Om prestetjenesten sin skriver Oslo universitetssykehus selv:

«I en god og helhetlig behandling er OUS opptatt av å møte hele mennesket. Sykehusprestene er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt som kan hjelpe til med å sortere i et mangfold av tanker og følelser og bidra til trygghet i en endret og/eller truende livssituasjon.»

Men i en helhetlig behandling av pasienten på et sykehus, mener jeg det bør være psykologen, ikke presten, som er det offentlige helsevesenets primære tilbud til samtale, også i den somatiske delen av sykehuset.

KRONIKKFORFATTER: Elin Killie Martinsen.

Det kan ikke være religiøse ledere som er de beste fagpersonene på de tankeprosessene som ofte oppstår i den syke. Og et lavterskeltilbud på et sykehus bør vel ikke favorisere religiøse mennesker, selv om jeg unner dem alt godt.

Det må gjerne være lett tilgjengelige religiøse tilbud for den som ønsker det. Men selv om jeg har hatt gode samtaler med prester i forbindelse med kirkelige handlinger, er det ikke prester jeg vil ty til når jeg er syk, eller pårørende.

Det primære samtale-tilbudet bør være basert på vitenskap, som resten av sykehuset.

Eller er ikke OUS egentlig så opptatt av å møte hele mennesket, slik de skriver, og skiller ut sinnet fra kroppen, og like gjerne byr det frem til presten, som jeg mistenker det er Den norske kirke som betaler for?

Selv om en prest ikke nødvendigvis bringer livssynet sitt inn i samtalen, kan jeg som pasient ikke være trygg på det. Presten har fått jobben med å snakke med pasienter på sykehuset og «bidra med trygghet i en truende livssituasjon» fordi presten tror på Gud.

For noen pasienter ligger alt som har med prest og gud å gjøre i en saus av konflikt og tvil, og hvis det ikke er et direkte ønske å få snakke med nettopp presten, bør vi vel ikke blande disse ingrediensene inn i sykdom og frykt på et sykehus.

SYKEHUSTILBUD: – I kjelleren på Radiumhospitalet går jeg stadig forbi kapellet. I starten fikk den alltid åpne døren meg til å grøsse, skriver Elin Killie Martinsen.

Jeg har vanket på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Lovisenberg de siste 11 årene etter at kreftsykdommen viste seg for første gang.

Lovisenberg er et religiøst sykehus og lokalsykehus for noen av bydelene i Oslo, deriblant Grünerløkka, der jeg bor. Der går det en prest rundt i gangene og inviterer til gudstjeneste om 30 minutter. Det står «Jesus er veien, sannheten og livet» over døren til en av hovedinngangene.

Også på Radiumhospitalet er det pil og skilt til prest, ikke psykolog, hvis du er i en krise og vil snakke med noen. På vei til kontrollene hos kreftlegen min i kjelleren på Radiumhospitalet går jeg stadig forbi kapellet. I starten fikk den alltid åpne døren meg til å grøsse.

Jeg forestilte meg at arkitekten tenkte at døren inviterte inn til ro og refleksjon. Kanskje til og med trøst, eller håp. For meg var den åpne døren inn til kapellet bare en påminnelse om at jeg ikke skulle innbille meg noe.

Riktignok kan det gå bra med kroppen din, men det skal du ikke være for trygg på. Litt for fort enn det du håper på kan det være din kropp som ligger i det rommet.

Men de eneste jeg har sett bruke rommet noen gang er to renholdere som tok en pause med mobilene sine.

