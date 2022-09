SPENNENDE VALG, MEN: – Det er usikkert om Sverige får en effektiv regjering eller om det blir mer av rotet som har preget svensk politikk siden forrige valg i september 2018, skriver kronikkforfatterne. Statsminister Magdalena Andersson (S) er fortsatt Sveriges mest populære politiker.

Én dag før «rysar»-valget: Mot mer rot i svensk politikk?

Det eneste som med sikkerhet kan sies på forhånd om det svenske riksdagsvalget i morgen, 11. september, er at tellingen av stemmene blir uvanlig spennende.

CLAES ARVIDSSON, norsk-svensk forening

TRYGVE SVENSSON, Tankesmien Agenda

KATE HANSEN BUNDT, Den norske Atlanterhavskomité

Den ene dagen viser meningsmålingene at Magdalena Andersson fortsetter som statsminister og neste dag at et regjeringsskifte venter. Uansett hvordan det ender er det også viktig for norsk politikk.

Valgkampen har et høyt konflikt- og skremselsnivå, men på viktige områder er de politiske forskjellene mindre enn i 2018. NATO er ikke lenger et stridsspørsmål. Synet på utfasing av kjernekraft har vendt. Alle er enige om at det kreves tøffe tiltak mot gjengkriminalitet. Sverigedemokraterna er inne i varmen hos tre av fire borgerlige partier.

Magdalena Andersson har på sin side også lagt om Sosialdemokraternes politik for å komme velgare som er bekymret for integrering og kriminalitet i møte. Alle liker strømprisstøtte. Klimaspørsmålet er ikke en viktig del av valgkampen.

Et problem for velgerne er at det ikke foreligger to regjeringsprogrammer å ta stilling til. De store politiske motsetninger innad i blokkene gjør det umulig å vite på forhånd hva den faktiske politikken blir.

Derfor er det usikkert om Sverige får en effektiv regjering eller om det blir mer av rotet som har preget svensk politikk siden forrige valg i september 2018.

Da tok det nesten fire måneder, helt til januar 2019, før Stefan Löfven kunne danne en ny regjering. Regjeringens politikk ble nedfelt i «Januariavtalet» som på mange områder skilte seg skarpt fra hva Socialdemokratene hadde gått til valg på.

Avtalen var forutsetningen for at Liberalerna og Centern skulle slippe fram Löfven som statsminister i en fortsatt mindretallsregjering i koalisjon med Miljöpartiet de Gröna.

Vänsterpartiet slapp fram Löfven-regjeringen under forutsetning at «januariavtalet» ikke ble gjennomført. I juni 2021 hadde de fått nok. Sverigedemokraterna benyttet anledningen til å rette mistillit mot regjeringen, og med støtte fra Moderaterna, Kristdemokraterna og Vänsterpartiet ble regjeringen kastet. Löfven kunngjorde da utlysning av nyvalg, men i stedet valgte han å selv gå av.

Magdalena Andersson etterfulgte Löfven som partileder og 24. november 2021 skrev man politisk historie da hun ble Sveriges første kvinnelige statsminister. Syv timer senere gikk hun av.

Miljöpartiet gikk ut av regjeringen i protest mot at fellesbudsjettet som ble lagt fram av Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna hadde vunnet i Riksdagen. Socialdemokraterna og Miljöpartiet måtte styre landet med det budsjettet.

Fem dager senere ble Andersson statsminister for en ren S-regjering med knapp marginal. Og etter det har reality-serien bare fortsatt.

Valget i 2022 blir ofte fremstilt som en kamp om regjeringsmakt mellom to alternativer, men det er slett ikke så enkelt som at «Venstrekartellet» og «Høyreblokken» står mot hverandre. I virkeligheten er det mer rettferdig å snakke om henholdsvis Team Andersson og Team Kristersson.

I Team Andersson har det borgerlige Centerpartiet tatt stilling for å danne regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Centerleder Annie Lööf sier imidlertid nei til organisert samarbeid med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet på sin side ønsker ikke lenger å være stemmekveg.

De vil inn i regjeringen, men har fått nei av Andersson. Miljöpartiet hadde ønsket å ha regjeringsforhandlinger før valget, men det vil ikke skje.

Magdalena Andersson har uttalt at hun kan tenke seg å samarbeide med alle partier bortsett fra Sverigedemokraterna. Dermed avviser hun ikke heller på forhånd et samarbeid med Moderaterna. Hun søker et åpent mandat til å forhandle når stemmesedlene er talt opp. Hvilken politikk som vil bli ført er umulig å forutse.

I Team Kristersson er enheten heller ikke iøynefallende. Moderaterna ønsker ikke å slippe Sverigedemokraterna inn i regjeringen. Kristdemokraterna sier at Sverigedemokraterna nok kan få plass i regjeringen i fremtiden. Liberalerna, som tidligere ikke ønsket å ta i Åkesson med tang, ønsker nå å dele regjeringsstoler med Moderaterna og Kristdemokraterna og styre med Sverigedemokraterna som regjeringsgrunnlag.

Jimmie Åkesson sier noen ganger at han er fornøyd med innflytelse, noen ganger vil han inn i regjeringen. Det er imidlertid utenkelig å støtte en regjering der Liberalerna er inkludert. Moderatleder Ulf Kristersson er på sin side skeptisk til de liberale i regjering.

I sentrale spørsmål som forsvar, immigrasjon og strømforsyning er imidlertid enigheten større i Team Kristersson enn i Team Andersson. Ingen vet imidlertid med sikkerhet hvordan det vil slå ut – eller hvilken politikk som vil bli ført.

Folk i Vänstrepartiet kan ikke utelukke at en S-regjering som går til valg på skatteøkninger, kommer til å levere skattekutt sammen med Centerpartiet. De av Moderaternas velgere som ønsker å holde avstand til Sverigedemokraterna kan ikke være sikre på at Kristerssons røde linjer opprettholdes.

Det er uklart hvilke linjer som gjelder, og dessuten kan Sverigedemokraterna bli det største opposisjonspartiet.

Valgnattens spenningsmomenter inkluderer selvsagt også spørsmålet om Miljöpartiet og/eller Liberalerna passerer den harde fireprosentsperren eller faller ut av Riksdagen – og hvordan det vil påvirke mandatfordelingen mellom lagene.

Team Kristersson vil at velgerne skal se tilbake på resultatene av åtte år med sosialdemokratiske regjeringer, men kanskje blir det i stedet et «presidentvalg» med velgere som ser fremover.

Magdalena Andersson er den partilederen som nyter desidert høyest tillit blant velgerne.

Det eneste som er sikkert er at det svenske valget betyr mye. Sverige er vår nærmeste nabo, den politiske utviklingen i våre to land har alltid påvirket hverandre.

Det nye er at det nå er vanskeligere enn noen sinne å forutse hvordan.