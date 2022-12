Leder

Behold eksamen

Å gå opp til eksamen er ikke et nødvendig onde. Det er en rettighet. Alle elever fortjener lik mulighet til å vise hva de har lært gjennom skolegangen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Regjeringen skal teste nye eksamensformer i ungdomsskolen og videregående skole. Det kan være første skritt mot en eksamensfri skole.

Sosialistisk venstreparti (SV) har lenge kjempet mot tradisjonell eksamen som sluttvurdering på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Nå har de fått delvis gjennomslag gjennom forhandlingene om neste års statsbudsjett.

Regjeringen skal iverksette forsøk og utprøvinger med alternativer til dagens eksamensordning. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier at hun er glad for at SV er nysgjerrig på dette, for det er også Arbeiderpartiet.

Mye byråkrati

Skjønt i Hurdalsplattformen står det at det skal være eksamen og karakterer både i ungdomsskolen og videregående skole.

Samtidig åpner plattformen for nye måter å vurdere på – som er i tråd med nye lærerplaner og undervisningsformer.

Dette er noe annerledes enn hva som er SVs motivasjon. De ønsker å avvikle eksamen slik den gjennomføres i dag. Begrunnelsen er at den tester elevens dagsform, fremfor å gi eleven muligheten til å vise hva hun kan. Og at den fremmer puggeskolen.

Et alternativ til eksamen, slik SV ser det, er en mappevurdering hvor eleven for eksempel får flere nasjonale innleveringsoppgaver gjennom året. Disse får en ekstern sensorvurdering på slutten av året.

Dette fordrer mye byråkrati. Både i arbeid med de nasjonale innleveringsoppgavene, og ikke minst sensorvurderingene. Hvor sensoren nå ikke bare skal vurdere én besvarelse per elev, men en hel mappe.

Det er derfor en fare for at det hele kan ende med en avvikling av eksamen, i alle dets former. Og at det er standpunktkarakterer som legges til grunn som sluttvurdering.

Undergraver hensikten

Når det skjer kan det gå inflasjon i gode karakterer, det har vi sett i kjølvannet av pandemien. Da eksamen ble avlyst og elevene gikk ut med et langt høyere karaktersnitt enn normalt.

En følge av dette har vært økte karakterkrav på høyere studier.

Dette undergraver noe av hensikten med de forslagene Opptaksutvalget har lagt frem denne uken.

Her foreslås det å ta bort muligheten til å forbedre karakterer fra videregående skole ved søknad om opptak til høyere utdanning, samt å fjerne tilleggspoeng. En av begrunnelsene er å unngå en kunstig høy poenggrense for å komme inn på studier.

Elevene trenger en objektiv sluttvurdering foretatt av en ekstern sensor. Det mest rettferdige og gjennomførbare er eksamen slik vi kjenner den.

Så kan det hende at det finnes enkelte fag som fordrer en annen sluttvurdering grunnet nye lærerplaner og undervisningsformer.

Men det bør ikke bli den nye normen.