FIKK KJEFT, MEN STØRE FORSTO? – Jeg mistenker at statsministeren forsto hva jeg mente, skriver kronikkforfatteren, etter den mye omtalte «skinnfell»-debatten. Dette bildet er fra den noe mindre solrike påsken i 2016.

Et budskap om å ta vare på samfunnets utstøtte

Det kan sette sinnene i kok å påpeke noe så åpenbart som at det er forskjeller mellom folk i landet. Kanskje spesielt om du angriper den norske folkesjelen, med hytter og fjell.

ANNA-SABINA SOGGIU, sosionom og forfatter

Likhetsidealet står sterkt, så det å minne om samfunnets tilkortkommenhet om å utjevne forskjellene mellom fattig og rik kan bli sterk kost.

Og nåde den som trekker statsministerens økonomi inn i det hele. Den skal få sitt pass påskrevet, det er da virkelig hans privatsak!

Påskeaften la jeg ut noe jeg trodde var en ganske uskyldig status i sosiale medier. Statusen var ikke spesielt gjennomtenkt.

Statsministeren hadde kort tid før lagt ut en påskehilsen med et bilde av seg selv og teksten: «Det eneste man trenger er et fjell og en skinnfell».

Jeg er vokst opp i pinsemenigheten og kjent med at statsministeren personlig kristen. Påska er mer enn påskekylling, marsipan og hytte på fjellet i den kristen tro. Det er en markering av at Gud ofret sin enbårne sønn for oss mennesker.

I min barnetro er det en markering og en påminning av Jesus og hans gjerninger på jorden. Og hva man som kristen skal leve opp til.

Jeg tenkte derfor statsministeren ville forstå da jeg repliserte med en strofe fra Matteusevangeliet: «For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har».

Det passet litt i påska.

Det tok ikke lang tid før tillitsvalgte i Arbeiderpartiet engasjerte seg på veggen min. Og det har i grunnen vedvart i mange dager nå.

Jeg har blitt beskyldt for hat, hets og personangrep. Selv Klassekampen tok statsministeren i forsvar noen dager i etterkant og skrev at «Den dårligste er den som kritiserer ham for skinnfeller, flanellskjorter og Jägermeister-flasker».

Andre har også engasjert seg. Folk som forsto budskapet som noe annet en hets. Som raskt knyttet det til maktkritikk, fordi de ser samfunnet nedenfra.

De som kjenner fattigdom på kroppen og veit at man skal være rimelig langt oppe i behovspyramiden for å bare trenge et fjell og en fell.

Ikke bare er jeg vokst opp i pinsemenigheten, jeg var også tidlig engasjert i AUF og arbeiderbevegelsen.

Det var derfor skuffende å se sosialdemokratiske venner bomme fullstendig på mål i sitt forsøk på å forsvare makten heller enn dem jeg forsøkte løfte fram: Fattigfolk.

Jeg skal ikke late som at jeg ikke kan kommunikasjon. Jeg debatterer ofte offentlig, og rett før påske hadde jeg satt siste punktum i en bok jeg skriver om min egen oppvekst i ei kommunal blokk på Tøyen, kalt «Vi fattigfolk».

Jeg satt faktisk på Tøyensenteret og diskuterte boken med en av de mange ildsjelene på Tøyen da det rant inn med sinte poster på veggen min både fra en statssekretær og andre tillitsvalgte i Ap.

Jeg fikk det bare ikke med meg før jeg gikk bort i baren for å kjøpe noe å drikke. Der satt en fyr jeg kjenner. Han var en av de første som hadde kommentert på posten min.

Han gjør det ofte, fordi jeg skriver mye om fattigdom og fordi han vet hvordan det er å leve på trygdeytelser.

Nå var han opprørt på mine vegne fordi jeg fikk juling av «øvrigheta» for å snakke hans sak!

Hva slags påskekrim skulle dette egentlig utspille seg til å bli? Noen korte strofer fra Bibelen, som var ment for å minne statsministeren på at han har makt til å gjøre mer for de fattige i landet enn jeg mener han har gjort til nå.

På utsiden av baren løp en kompisgjeng med unge gutter. På innsiden satt jeg, som selv har løpt akkurat samme sted mang en påske.

Jeg har vært en av dem, men det vet ikke de. Kanskje vil de heller aldri få vite det.

De vaket rundt etter ha trukket ut av trange boliger, fordi de ikke har noen andre steder å oppholde seg, vel vitende om at en del nordmenn er på fjellhytter, som de aldri kommer til å besøke, mens sånne som meg tar over nabolaget for å drikke øl og diskutere bøkene vi har skrevet.

De fyrte av noen kinaputter og fikk muligens sagt noe om hva de tenker om det hele. Det har vært tagget på Tøyensenteret før: Hiptser go home!

Etter ikke lang tid ringte VG, jeg kjente jeg svettet. Unnet jeg ikke statsministeren noen dager med avslapping på fjellet?

I en form for gryende panikk tenkte jeg på guttene og svarte: «De har ikke noe påskefjell i det hele tatt, men henger utenfor barene hvor vi i kultureliten sitter inne. Det er de jeg tar side med».

Helt overraskende kom motstanden dog ikke på meg. Noe av det siste jeg hadde forsøkt å sette ord på i nedtegningen av min egen historie var hvordan vi ser forskjellig på folk med og uten penger.

Og om hvordan det å påpeke forskjeller mellom kong Salomo og Jørgen Hattemaker i et kommentarfelt eller å hevde at rike muligens har noen blindsoner når det gjelder egne privilegier gjerne blir oppfatta som smålig eller kanskje litt misunnelig.

Mens vi samtidig antar en haug av nedverdigende ting om fattigfolk. At de er late, har dårlig moral eller lyver.

Gjennom Nav har vi satt det fullstendig i system. Bevisbyrden er enorm om en stakkar trenger hjelp til husleia. Enhver ytelse har sitt eget skjema, med egne dokumentasjonskrav og begrunnelser.

Hele begrepet «naver» spiller på antakelser vi tillater oss å ha om dem som ingen penger har:

At de velger sin egen fattigdom, og skal utsettes for kryssforhør og utredninger for å bevise det de sjøl og fastlegen deres allerede vet, at de er for syke til å jobbe.

Jeg har hatt disse diskusjonene før, men følte nesten jeg hadde sett inn i krystallkulen da jeg noen uker før hadde skrevet om akkurat det som utspilte seg blant sosialdemokrater på veggen min, før jeg trykket «send» til forlaget:

«Om man derimot påpeker noe så åpenbart som at statsministeren vi har per 2023, er en skikkelig rik fyr som kanskje ikke er så godt skodd for å forstå manglende penger til husleie og panikken ved økte strømpriser, blir det oppfattet som at man angriper ham helt urimelig. Hva har vel hans private økonomi med politikken i landet å gjøre?»

Om det var skuffende at mine tidligere partifeller heller tok side med landets mektigste mann mot meg og ikke forsto at det var fattigdomspolitikk jeg forsøkte løfte fram, så mistenker jeg at statsministeren forsto hva jeg mente, da han svarte VG.

Han forsikra om at han ønska debatt om fattigdom og at også han var opptatt av at det offentlige skal stille opp for dem som trenger det.

For videre i Matteusevangeliet etter strofene jeg skjenket ham fortelles om hvordan det å ta vare på sultne, tørste, fremmede, syke, og de i fengsel er å gjøre godt mot Gud.

Altså et budskap om å ta vare på samfunnets utstøtte.

Det var ikke så mye mer enn det jeg ville fortelle statsministeren.

Og jeg mistenker at han var i mindretall blant sine partifeller i å forstå påskens budskap denne påsken!