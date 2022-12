LEGENDEN: – Vi tenkte av og til at det ble too much information, men Bjørge Lillelien var så lidenskapelig og infernalsk underholdende på alle plan, at vi tålte at han kommenterte hver eneste lille detalj, skriver Dagfinn Nordbø.

Fotballen drepes med preik

I dag sitter det to kommentatorer på jobb til enhver tid, og kanalene har gjort alt som er mulig for å preike og prate kampene fullstendig i hjel

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Jeg har elsket fotball helt siden jeg selv sto keeper på Hasle-Lørens lilleputtlag i 1967 og ble båret på gullstol etter kampen fordi jeg reddet en straffe. Råsterke Grorud lilleputt banket oss 8–1 likevel, det vil si jeg slapp inn åtte, men ble likevel behandlet som en helt. Det kunne jo vært ni.

Fotball på elitenivå ble ellers sett på Ullevål, og så satt vi med ørene klistret til radioen, før TV-en ble stuas definitive alter i 1968. For den som har vokst opp med Bjørge Lillelien som kommentator, ble det ofte til at vi skrudde av TV-lyden og hørte på Bjørge isteden.

Ja, vi tenkte jo at det ble too much information, men Lillelien var så lidenskapelig og infernalsk underholdende på alle plan, at vi tålte at han kommenterte hver eneste lille detalj. Han var et unikum og en underholder av første sortering. Og- for en humor!

De siste tiårene har naturligvis TV-fotballen vunnet. I dag sitter det to kommentatorer på jobb til enhver tid, og kanalene har gjort alt som er mulig for å preike og prate kampene fullstendig i hjel.

NRK er nettopp blitt bedt om å spare 300 millioner, så la meg i all ydmykhet da spørre både dem, Viaplay og TV 2: Hvorfor må dere ha alltid to kommentatorer og i tillegg fire personer i et pratepanel før, under og etter kampen? Er det fordi dere føler dere forpliktet til å holde liv i avblomstrede idrettsfolk?

Så vidt jeg vet har flere av kommentatorene en ublu millionlønn, så her burde det være muligheter for lønnsomme kutt. Man burde ikke få to ekstra millioner i lønn fordi man har lært seg å skrike i fistel.

Når jeg ser en fotballsending i dag, spør jeg meg hvordan kanalene tenker. Jeg tror de tenker at det virkelig er synd på de som opplever kampen på stadion – for de stakkars publikummerne på tribunen, de har jo ingen til å kommentere den. De må rett og slett forstå kampen slik den utspiller seg: der og da, rett foran øynene deres.

Og vi som følger dette på TV, vi ser jo det samme som dem, bare med enda flere kameravinkler, vi får nøyaktig den samme informasjonen, men likevel blir vi pumpet fulle av svada og tekniske utlegninger så primalet dustete og himmelsk intetsigende at det medfører fare for epileptiske anfall og akutt psoriasis i øregangene.

Kommentardelen i moderne fotballsendinger er TV-sportens svar på strobelight. Og hvorfor er det slik?

La oss se bort fra at TV-ledelsen antar at en kommentator blir aldeles ensom av å sitte der alene på jobb og kommentere. Vi tror ikke det. Nei, det kan ikke være noen annen forklaring på dette enn at kanalene tror vi er idioter. Hver bidige kamp blir jo presentert for oss som om det er første gang vi overhodet ser på fotball.

En del av ekspertkommentatorene er verst. Med dagens teknologi får vi se scoringer og en rekke andre hendelser fra mange vinkler, og det er jo for TV-seeren en god ting. Men når disse hendelsene kommer i kjapp reprise, da er det ekspertkommentatoren slår til – og forklarer akkurat hva ser i bildene enda en gang. Og og så! Så kommer det en ytterligere en reprise der kommentatoren gjentar leksen en gang til.

De dreper oss med grøt. Det er helt soleklart at de anser TV-seere for å være lowbrows med maksimum fire hjerneceller på trinse. Dette er nok litt i slekt med at de tror 100.000 gjentagelser av hjernedøde reklamer for helvetes fordømte comfyballs og rustica føkkings pizza er en smart ting å gjøre.

Jan Garbarek sa en gang at TV er best når lyden er slått av. Som kunstner har han skjønt mye om mengden informasjon det er mulig å ta inn. Dette er essensielt i all grunnleggende kunnskap om kommunikasjon, det første du må lære: Hvis du kaster ti tennisballer mot en person, klarer han ikke å ta imot mer enn én, maks to.

Samme regel gjelder i humor, du kan ikke pøse på med punchlines i ett sett. Folk må få hvileskjær. I reklameterminologi kalles det hest-hest: Viser du bilde av en hest, trenger du ikke fortelle at det er en hest.

Men disse aspektene blåser TV-bransjen helt tydelig i. Jeg er dog ikke så blåst at jeg tror noen vil gå tilbake til én kommentator, men prøv i hvert fall å tenke en smule mer på kvalitet. Slutt å kaste tennisballer i hundretusentall mot oss hele tiden, for det fører til fatigue og avsmak for produktet.

De holder ikke smella ett eneste sekund, fordi de innbiller seg at kvantitet er kvalitet. Da er det synd å ha svidd av såpass mange milliarder. Med dagens teknologi burde de gitt oss mulighet til å mute én eller begge kommentatorene, men beholde publikumslyden.

Det er ikke sikkert seertallene under årets absurde vinter-VM fra det qatarske Herrenvolk har rast nedover bare av ideologiske grunner. Det kan hende stadig flere er møkkalei sendingene generelt. Når livet som fotballidiot i desember blir normalt, gleder jeg meg uansett til å se Premier League og Champions League igjen.

Da skrur jeg lyden så lavt at jeg så vidt hører publikumsbruset, og kanskje jeg til og med setter på en skive med ... Jan Garbarek. Fotball på sitt beste er dans – og hva passer da bedre enn musikk?

PS. Ovenstående gjelder absolutt ikke NRKs Christian Nilssen og Carl-Erik Torp. De er best. De er avslappet, de har humor, og de gir både seg selv og seerne pustepauser. Og de skriker sjelden i fistel.