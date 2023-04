Kommentar

Bunadspolitiet kan ta seg en bolle

BUNAD MER VANLIG: Noen skiller seg alltid ut i barnetoget. - Det er de bunadskledde, skrev VG i 1957. Barnebunader var dyrt, 250 kroner for en til en fireåring og plagget var ikke like vanlig som det er i dag.

Bevæpnet med smarttelefon er bunadspolitiet klar for sine første pågripelser. Men blomstrete skjorte til bunaden er vel greit?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hvert år på denne tiden tar Gjertrud og Gudrun en pause fra hvitsømskurset i Setesdal for å kjefte på årets bunadstrender.

I år er blomstrete bunadsskjorter feil, ifølge NRK.

Tidligere har det vært problemer med Sophie Elises bunad, oppslag om billigbunader fra Kina, om rotløs bunadsbruk og selvsagt bunadshijab.

Men bunadspolitet er mest medieskapt.

KONGEBARN PÅ 17. MAI: Kronprins Haakon Magnus og prinsesse Märtha Louise 17. mai 1978. Hun iført Askerbunaden, som kom i 1962, altså en ganske moderne oppfinnelse.

For det er ikke noen fasit på bunad. 80 prosent av norske kvinner eier en. Hadde vi sendt dem oppstaset tilbake til 1800-tallet, ville de sett veldig rare ut.

Og ikke bare fordi halvparten ville stått der i alt for trange bunader. Men fordi dagens bunad ikke ser ut som klær på 1800-tallet.

Norske bondekjerringer gikk ikke kledd slik.

Bunader er konstruksjoner fra 1900-tallet. Og de endres stadig.

SOGNEBUNADEN: Sissel Kyrkjebø brukte den rekonstruerte Sognebunaden da hun sang under åpningsseremonien i OL på Lillehammer i 1994. Hun fikk en av de første som ble laget.

DAGENS BELTESTAKK: En høystatusbunad i dagens bunadshierarki er beltestakken fra Øst-Telemark. Litt av stasen med denne bunaden er at vi har bilde av den i bruk på 1800-tallet.

Noen vil kanskje protestere og si at de har originalen i en skuff på gården. Mange bunader er inspirert av gamle plagg.

Samtidig: Oslobunaden ble til som reklame for et kjøpesenter, lansert til Steen & Strøms 150-årsjubileum i 1947. Det osloske ved den, er de broderte blomstene som også finnes i bymarka.

Sunnmørsbunaden, festdrakten fra Gudbrandsdalen og kvinnebunaden fra Lofoten er også rene påfunn.

De som har fantasibunad kan likevel skryte av noe. For deres stasplagg ble gjerne lansert før bunaden med høyest status i Norge, nemlig beltestakken fra Telemark.

Den ble ikke tatt i bruk før på 1960-tallet.

Beltestakkens «claim to fame», i tillegg til at den snart koster 100 000 kroner, er at kvinner faktisk brukte den i Telemark på slutten av 1800-tallet.

Og det finnes bilder!

«ORIGINAL» BELTESTAKK: Fotografiet er fra 1880- eller 1890-tallet og viser en kvinne i beltestakk fra Øst-Telemark og en mann med gråkufte. Beltestakken har som vi kan se endret seg mye. Og skjorten er nettopp blomstrete.

Norsk institutt for bunad og folkedrakt er det nærmeste vi kommer bunadspolitiet. De opererer med fem ulike kategorier alt etter hvor «ekte» draktene er.

Altså om det finnes noe gammelt i dem.

Min bunad får en treer på terningen. Den kom først på 1980-tallet. Det fantes ikke en eneste kvinne på 1800-tallet som gikk rundt slik jeg gjør på 17. mai.

Derimot kunne 1800-tallskvinner kanskje kjent igjen bunader fra Setesdal, Hardanger og livkjolene fra Gudbrandsdalen. Disse er gylne femmere, fordi de sies å ha vært i bruk hele veien.

Men bildene som finnes fra 1800-tallet avslører at heller ikke disse originale «bunadene» ser ut som dagens varianter.

Noen brukte til og med blomstrete skjorte i gamle dager!

BERGENSBUNAD: Sissel Kyrkjebø sang i pausen i Melodi Grand Prix i Bergen i 1986. Bunaden er en fri komposisjon laget i 1956.

Men politistyrken bevæpnet med lin, ulltråd og silkestoff, synes slike skjorter er for billig.

Likevel, nærpolitireformen har rammet også her. Noen steder har bunadspolitiet kun åpningstid to timer på torsdager. Og de er mye på pad.

For det er i kommentarfeltene bunadspolitiet boltrer seg.

Er det noen som kommer til å arrestere deg på 17. mai, så er det all verdens digitale svigermødre og nabokjerringer.

De er på jobb denne dagen med smarttelefonen liggende glødende i bunadsvesken.

Den vesken har de naturligvis korrekt plassert på venstre side. Og nåde deg om du har den på høyre side.