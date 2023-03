Leder

Riktig å hente dem hjem

Det var riktig å hente de to IS-kvinnene og barna deres hjem til Norge. Ikke av hensyn til kvinnene selv. Men av hensyn til barna og til kurdiske selvstyremyndigheter som har tatt de aller største belastningene av den brutale krigføringen til IS.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Hensynet til barna er udiskutabelt og ukontroverselt. Ingen barn skal straffes for sine foreldres forbrytelser.

Over hele verden ser vi barn lide for foreldres dårlige valg.

Det er ethvert sivilt demokratisk samfunns soleklare plikt å strekke seg lengst mulig for å begrense skadevirkningene for barna.

Valget de to Bærumsjentene foretok for ti år siden da de var henholdsvis 16 og 19 år gamle var katastrofale for dem selv og deres familie.

Den syriske borgerkrigen hadde da pågått i to år. Assadregimet hadde utvist en sjelden grad av brutalitet mot sivilbefolkningen. Landet befant seg på randen av en humanitær katastrofe.

De to søstrene, som ifølge faren deres hadde vært gjennom en rekordrask radikalisering, reiste motivert av en blanding av ønske om å yte humanitær bistand og religiøs fanatisme.

Info Dette er Syria-søstrene De to kvinnene har somalisk bakgrunn, norsk statsborgerskap og vokste opp i Bærum.

De ble radikalisert i tenårene, blant annet etter kontakt med den ekstreme gruppen Profetens Ummah.

De reiste til Syria som tenåringer i oktober 2013, og levde i terrorstaten IS frem til den ble beseiret i mars 2019.

De har vært internert i de to leirene al-Hol og al-Roj siden. Den eldste har to barn, den yngste har ett barn.

Årsaken til at barna ikke er hentet ut tidligere, er fordi mødrene ikke har samtykket, ifølge UD. Nå er det imidlertid de som har bedt om bistand. Vis mer

Da IS erklærte skrekkregimet Den islamske staten for opprettet året etter, var søstrene med.

Og deltakelsen deres kan ha gjort dem skyldig i forbrytelser de nå må svare for i en norsk rett.

Det blir en utfordring for påtalemyndighetene å føre bevis for hva de har foretatt seg.

Det er ikke vanskelig å være enig med Fremskrittspartiet i at en internasjonal straffedomstol for deltagerne hadde vært å foretrekke. Men dette har ikke vist seg politisk mulig.

Da er det naturlig at hvert land tar ansvar for sine fremmedkrigere, slik at ikke det allerede hardt prøvede kurdiske selvstyre blir sittende med sluttregningen.

Forhåpentligvis vil rettsprosessen føre til at Norge og verden får mer innsikt i og kunnskap om hverdagslivet i dette terrorregimet. Og i den radikaliseringsprosessen som førte til at de sluttet seg til terrororganisasjonen.

Dette vil ikke minst være avhengig av de to kvinnene selv. Etter lang tid bestemte de seg for at de ønsket seg tilbake til det sekulære og demokratiske norske samfunnet.

Nå er de og barna deres blitt tatt i mot her.

Det må være lov å nære et fromt håp om at hjemlengselen de har opplevd også har gitt dem en forståelse av de mange fordelene ved et demokratisk system og et humant rettsvesen, som igjen bidrar til at de samarbeider i denne prosessen.

