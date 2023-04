MER ORD ENN POLITIKK? – Høyresidens debattpoliti finner et ord eller en setning, tar det ut av kontekst og insisterer på en endeløs metadebatt om hva som er greit å si, hevder Andreas C. Halse i Tankesmien Agenda.

Når debattpolitiet er på jobb

Dagens høyreside mener lite om politikk, men desto mer om borgerlig skikk og bruk i det offentlige ordskiftet.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ANDREAS C. HALSE, fagsjef i sentrum-venstre-tankesmien Agenda

Norsk høyreside svever høyt på meningsmålingene, men ligget lavt i diskusjoner om egen politikk. At en lister seg så stilt på tå om egne løsninger, er imidlertid ikke til hinder for høylytt deltagelse i offentlig debatt. Høyresiden har funnet vinneroppskriften i rollen som debattpoliti.

Det var ikke til å komme rundt at det vakte oppstyr da SVs nye leder Kirsti Bergstø ba mangemilliardæren Kjell Inge Røkke «ryke og reise» på partiets landsmøte.

Bakgrunnen var at SV hadde sett seg lei at folk som har tjent seg rike med hjelp av det norske samfunnet rømmer fra skatteregningen. Særlig i en tid der vi alle får mindre å rutte med. Det var imidlertid ikke det politiske innholdet høyresiden valgte å kommentere på.

Lederen i høyresidetenketanken Civita, Kristin Clemet, mente det var ordbruken som var problemet, og at SV hadde forlatt «et minimum» av anstendighet. Den nye SV-lederens tale var visstnok å utpeke meningsmotstandere som fiender og kvalifiserte som «utskjelling».

Det som var mindre interessant SV-lederens politiske plattform. Reaksjonen følger et kjent mønster. Eksemplet er verken første eller siste gangen høyresiden har vært mer opptatt av språk enn politikk.

Da regjeringen på onsdag erklærte at de ville legge ned au pair-ordningen var det et lignende refreng som ble sunget fra borgerlig side. At topper i LO kalte ordningen for «vestkantslaveri» var både vanvittig og respektløst, ifølge høyresidens tankesmie.

Avsløringene av omfattende misbruk av ordningen nevnes ikke med et ord. Ei heller høyresidens begrunnelse for å ville beholde tilgangen på billig husarbeid og barnepass.

Den samme tankesmien har etterlyst en «anstendig venstreside». Blant annet fordi tidligere SV-leder Audun Lysbakken har brukt ordet kjeltringer om folk som driver useriøst i arbeidslivet.

Fordi Hadia Tajik har sagt at det er «flere kommersielle aktører som har slått seg opp på mange av de svakeste i vårt samfunn» og at det er «markedstenkningen i bunn som er problemet».

Tenke seg til en venstreside som ikke omfavner markedstenkningen ukritisk eller tillater seg krass tale i møte med utnyttelse i arbeidslivet der altså.

Men venstresiden må ikke bare svare for egen ordbruk. Til og med Frps utskeielser er venstresidens feil, ifølge Civita. Når Frp-leder Sylvi Listhaug går for hardt til verks er det visstnok fordi de har lært retorikk av venstresiden.

Civitas rolle som debattpoliti kommer ikke ut av luften, men fra det blå. Høyre-leder Erna Solberg har vært en god læremester siden hun i 2013 ba SVs Heikki Holmås «passe munnen sin» og burde unnskylde seg.

Bakgrunnen for oppstrammingen var at han hadde ymtet frempå at Frp var et høyrepopulistisk parti. Selvsagt en upassende karakteristikk for et populistisk parti på høyresiden.

Også i boken sin bruser Erna Solberg med de retoriske fjærene. Der er bruken av ord som «velferdsprofitør» et eksempel på uheldig polarisering. Hvorfor det er upassende ordbruk om bedrifter som profitterer innenfor velferdssektoren utdypes ikke nærmere.

I den samme boken er også Solberg opptatt av Kjell Inge Røkkes ve og vel. Det er visstnok både «leit» og «skremmende» at en tidligere LO-leder uttalte at han hadde fylt frakkeforet med mest mulig penger, rømt landet og brutt samfunnskontrakten.

Til og med venstresidens slagord må tåle språkteknisk motbør fra anstendighetsvokterne til høyre. Arbeiderpartiets slagord «nå er det vanlige folks tur» var for polariserende for Høyres leder. Arbeiderpartiet, som er bygget på en bevegelse av organiserte arbeidstagere, kan altså ikke lenger løfte frem vanlige folk innenfor anstendighetens grenser.

Høyres leder har også inspirert flere til språkdugnad. Første gang de fire store arbeidslivsorganisasjonene i Norge gikk ut sammen var det verken mot arbeidslivskriminalitet eller formuesskatt.

For de fire «gigantene» på norsk arbeidsgiverside var det Støres plan for en «storrengjøring» i norsk arbeidsliv som var utgangspunkt for krenkelsen. At arbeidernes parti skulle «vaske for harde livet» i norsk arbeidsliv ble såpass sterk kost at det manet til samling.

Civitas debattpoliti er med andre ord i godt selskap, og det er ikke bare retorikken om motstanderne som er problemet. For høyresidens tankesmie er helt vanlig politisk talemåte som å kjempe (for en sak) eller å «ta kampen» (tilfeldigvis SVs slagord) eksempler på krigs- og voldsretorikk.

Det er lett å være enig i at politiske motstandere må ha respekt for hverandre. Noe av det beste med norsk politisk kultur er evnen og viljen til å finne frem til brede kompromisser. Derfor er det bra om politikere forsøker å tolke hverandre i beste mening.

Høyresidens debattpoliti er imidlertid et eksempel på det motsatte. Man finner et ord eller en setning, tar det ut av kontekst og insisterer på en endeløs metadebatt om hva som er greit å si. Men i et levende ordskifte må man tross alt tåle litt.

Vi lever i en tid der hva som er akseptabel språkføring er i stadig forandring. Myten vil ha det til at venstresiden er de letteste å krenke, og det er på ingen måte vanskelig å finne slike eksempler.

Virkeligheten viser seg å være mer sammensatt.

Et godt utgangspunkt for politisk debatt er tross alt å først og fremst diskutere politikk.