KRITISK: – Når vi vet at 1 av 10 jenter i Norge opplever å bli voldtatt i løpet av livet, er det paradoksalt at forsvaret ikke engang greier å ta de tydelige signalene fra egen organisasjon på alvor, skriver Sigrid Bjørnhaug Hammer i Tromsø SV.

Forsvaret har åpenbart en ukultur

At sakene om seksuell trakassering avskrives som enkelthendelser og åpenbart ikke tas seriøst av de som har ansvar, beviser at vi har en lang, lang vei å gå før vi kan kalle Forsvaret en trygg og seriøs arbeidsplass.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SIGRID BJØRNHAUG HAMMER, folkevalgt Tromsø SV

I Lørdagsrevyen denne helgen fikk vi høre historien til tre unge kvinner som ble utsatt for mobbing, seksuell trakassering og overgrep i løpet av sin førstegangstjeneste i Hæren i Troms.

En av dem var Silje – som gjennomgående opplevde uakseptable, grusomme hendelser både på kasernen, i tjenesten som lastebilfører og på fritiden. Befalet tok ikke saken seriøst, og de som hadde ansvaret for å ta tak i forholdene, ble tilsynelatende med på trakasseringen.

Vi fikk beskrevet forhold som er så kritikkverdige at seere over det ganske land fikk lørdagsgodteriet i retur. Forsvaret har åpenbart en ukultur.

«Hvordan skal man kunne beskytte landet mot en ytre fiende hvis man ikke en gang klarer å passe på hverandre, og passe på at alle blir behandla rettferdig og at alle har det trygt på jobb?» spør Silje. «– Det er ikke trygt for unge kvinner å gå inn i førstegangstjenesten», uttaler hun.

Saken til Silje og de to andre varslerne føyer seg inn i rekken av flere historier om totalt uakseptable, grusomme hendelser mot unge jenter og kvinner i og rundt Forsvaret.

Om kvinner som blir forsøkt presset ut av stillingene sine til fordel for menn, om kvinner som skal ha blitt utsatt for voldtekt,

om rapporter som skrives om for å pynte på virkeligheten og om overgrep mot kvinner i krigsherjede land.

At dette likevel avskrives som enkelthendelser og åpenbart ikke tas seriøst av de som har ansvar, beviser at vi har en lang, lang vei å gå før vi kan kalle Forsvaret en trygg og seriøs arbeidsplass.

Øverste sjef i Forsvaret, Eirik Kristoffersen, har lenge latt andre stå til ansvar for å møte kritikken. Inntil i går – da han under nyhetssendinga til NRK gjentok sitt standardsvar: forsvaret har ikke noe ukultur.



I dag møtte forsvarssjefen tillitsvalgt i Forsvaret, les mer om det her: - En form for ukultur

Det motsatte av ukultur er god kultur. Kan det anses som god kultur når unge kvinner må gå ut og advare jevnaldrende mot å tjenestegjøre i Forsvaret?

Vi vet at menns vold mot kvinner skjer i alle samfunn og kulturer, og at det er det mest tydelige tegnet på et system hvor menn har privilegier på bekostning av kvinner.

I Norge har vi kommet langt i likestillingen– men vi er langt fra i mål. Det hjelper ikke på at Forsvaret og dets øverste ledelse sitter fastklemt i gammeldagse, mannsdominerte strukturer.

«Hvorfor trenger vi et forsvar?» spør Forsvaret retorisk på sine nettsider, og svarer at «Jobben vår er å holde Norge trygt i en kompleks og urolig verden.»

Når vi vet at 1 av 10 jenter i Norge opplever å bli voldtatt i løpet av livet, er det paradoksalt at forsvarssjefen ikke engang greier å ta de tydelige signalene fra egen organisasjon på alvor.

En god forsvarssjef må forstå, og stå i front i kampen mot strukturene og den tillærte kulturen som begrenser jenters og kvinners trygghet på jobb i det norske Forsvaret.

Forskning viser at det mest effektive virkemidlet i kampen mot seksuell trakassering og voldtekt er forebyggende arbeid. Å ta dette på alvor betyr at man politisk må arbeide for grensesettende undervisning før barna våre når ungdomsskolealder.

Norske barn og ungdommer må tidlig lære om grensesetting – om seksuell trakassering, voldtekt og seksuelle overgrep, både gjennom seksualundervisninga og gjennom allmennopplæringen.

Samtidig viser beskrivelsene om tilstanden i Forsvaret klart og tydelig at de som har det øverste ansvaret må gjennomføre en grundig vask i egen leir.

De som skal inn i Forsvaret må kurses i grensesetting og hva som er akseptabel oppførsel, og det må innføres gode varslingsrutiner som skal gjøre det enkelt og trygt å varsle, og arbeidsgivere må kurses i hvordan man på en god måte behandler varslinger.

Om ikke alle de varslene som så langt er kommet inn er nok for å skape endring i Forsvaret, er det en fallitterklæring for hele organisasjonen.

Den kampen Silje og de andre varslerne har gått inn i er så tøff at det for de som ikke har opplevd noe liknende vil være vanskelig å fatte. Takk for at dere orker!