I FELT: Leger Uten Grensers barnelege Saba Moravej Johnsrud undersøker et barn innlagt på intensivavdelingen for alvorlig, akutt underernæring i Maiduguri, Nigeria.

Sorry, ikke plass til sultende barn i avisen

VG hadde forsideplass til Justin Bieber, men det ble ikke engang en notis om barna som døde av underernæring i Nigeria. Nå er krisen der enda verre, men fortsatt er det øredøvende stille i norsk media.

SABA MORAVEJ JOHNSRUD, barnelege for Leger Uten Grenser

Det var synd at VG valgte å legge bort historien jeg fortalte dem sist juli mens jeg var i felt. Jeg håper du vil lese den nå. Barna der trenger fortsatt at vi bryr oss.

Mens jeg var i Nigeria på oppdrag som barnelege for Leger Uten Grenser i fjor, ble jeg intervjuet om underernæringskrisen vi kjempet mot. Tallet på underernærte barn var uten sidestykke. Vi jobbet mot klokka for å redde flest mulig.

STILLER SPØRSMÅL: – Det skjer mye trist i verden, men at barn dør av sult i 2023 er helt uakseptabelt. Det er provoserende. Spørsmålet mitt er: Hvorfor blir ikke flere provosert? Spør Saba Moravej Johnsrud.

Vi hadde egentlig ikke tid til å gjøre intervjuer med aviser. Men det var viktig for å varsle om den glemte krisen som utspilte seg. Derfor tok vi oss tid. Tid vi ikke hadde. Likevel endte det med at VG ikke trykket saken vår.

Jeg sjekket nyhetsoverskriftene i dagene etter intervjuet. Jeg leste at Japans president var blitt drept og Justin Bieber var i Norge.

De var også elsket

Jeg skjønner at det skaper overskrifter, en viktig mann var drept og superstjernen Bieber er elsket av mange fans. Men barna jeg så dø av sult var også viktige. De var også elsket.

Jeg vil aldri glemme den 4,5 måneder gamle babyen som lå i sengen sammen med broren sin da han døde. Mammaen var i sjokk og broren begynte å gråte og strakk seg etter broren. Det var vondt å være vitne til. Den vesle gutten var en elsket sønn og en bror som vil bli dypt savnet.

Sykehusavdelingen der vi behandlet de underernærte barna var overfylt, og selv om vi allerede hadde nesten dobbel kapasitet måtte pasienter ofte ligge sammen to og to i sengene sine eller på madrasser rett på gulvet.

– Det er dagen jeg slutter som lege

Jeg husker godt den første pasienten jeg møtte, han hadde alvorlig underernæring og hjernemalaria.

Han var bevisstløs ved ankomst og så tynn at du kunne se konturen av beina i kroppen stikke ut under huden hans. Magen var oppblåst og huden rynkete. Øyne og munn var inntørket på grunn av alvorlig dehydrering. Det stod om livet og det hastet så vi startet umiddelbart med intravenøs næring og væskebehandling.

Noen timer senere satt jeg med kollegaene mine rundt lunsjbordet, men maten satt fast i halsen. Jeg klarte ikke å svelge. Jeg klarte ikke å stoppe tankene fra å kverne. Hvorfor jeg skulle få mat når disse barna måtte sulte?

Jeg forlot matsalen og lot tårene trille. Dessverre døde den lille pasienten min. Det var den første pasienten jeg så dø i prosjektet til Leger Uten Grenser i Maiduguri.

Jeg var heldig å ha gode kollegaer jeg kunne snakke med og gråte på skulderen til når det ble for tungt. Jeg tror ikke jeg hadde klart å holde ut uten dem.

Lege Ibrahim Fori Bwala undersøker Ja'afar Ahmed, et alvorlig underernært barn som drives av Leger Uten Grenser på ernæringssykehuset i Nilefa Kiji som ligger i Maiduguri, Nigeria.

Jeg gråt mye i løpet av dette oppdraget. Og i tiden etterpå. Den dagen jeg slutter å grine over døde barn er dagen jeg slutter som lege. Jeg mener det er en menneskelig reaksjon på en umenneskelig situasjon.

Nå er situasjonen enda verre

Det skjer mye trist i verden, men at barn dør av sult i 2023 er helt uakseptabelt. Det er provoserende. Spørsmålet mitt er: Hvorfor blir ikke flere provosert?

Akkurat nå behandler vi et urovekkende høyt antall barn for underernæring i Maiduguri, som ligger nordøst i Nigeria. Tallet er det høyeste vi har sett siden Leger Uten Grenser startet innsatsen vår der i 2017.

Faktisk er tallet på underernærte barn på klinikken nå mer enn fordoblet fra i fjor.

Det er absurd å være vitne til en medievirkelighet der dette ikke får noen oppmerksomhet. Det finnes knapt et mer brutalt eksempel på en glemt krise enn når barn dør av sult. Når en krise blir glemt, blir menneskeliv glemt. Barn som har rett til å leve et trygt liv, blir glemt og dør under likegyldigheten vår.

Noen av barna i flyktningeleirene i Maiduguri dør før de får en fødselsattest. Det er verre enn å bli glemt. Det er som om de aldri eksisterte.

Når de store avisene ikke har lyst til å dekke disse krisene må vi andre ta ansvar å snakke om dem.

Imens jobber kollegaene mine i Nigeria på spreng med å behandle så mange som mulig.

Hva kan du gjøre? Du kan hjelpe oss i Leger Uten Grenser med å spre ordet om det som skjer i Nigeria. Flere må få vite og flere må bry seg. Vi sier at «færre dør når flere vet», og nå vet du også.