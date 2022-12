Leder

Uholdbare togproblemer

Søndag 11. desember åpnet den nye Follobanen til 36,8 milliarder kroner. Etter signalfeil, forsinkelser og innstillinger er den nå stengt til tredje juledag.

Follobanen er en av de største fastlandsinvesteringene i Norge. Det har krevd 13 års arbeid, og har blant annet resultert i Blixtunnelen gjennom Ekebergåsen mellom Oslo og Ski – Nordens lengste jernbanetunnel, med et løp på 19,5 kilometer.

Etter 18 millioner arbeidstimer, 2000 involverte selskaper, rettssaker, kostnadssprekker og 22 km nytt dobbeltspor, er det bare én ting som hefter ved Norges dyreste samferdselsprosjekt:

Det virker ikke.

Hvorfor strømføringen til Blixtunellen svikter og hvem som har ansvaret for at noe så vesentlig ikke er kvalitetssikret fullt ut, gjenstår å se. Bane Nor bortforklarer problemene med prosjektets omfang, startvansker og barnesykdommer.

Det er antakelig bare i jernbanen man kommer unna med slike unnskyldninger. Fordi vi alle er så vant til at det alltid er noe som ikke funker. Det står alltid et tog.

Signalfeil. Strømproblemer. Jordfeil. Feil med sporveksler. Nedrevet kjøreledning.

Hva operatørselskapet heter, synes å spille liten rolle. Togene går hverken oftere eller raskere eller billigere om konduktøren har rødt eller grønt slips.

I 2022 har persontogene i Norge stått 17 79 timer totalt.

Bane Nor, som eier og drifter banenettet, er ansvarlig for 25 prosent av driftsstansen, ifølge NTB. Omtrent like mye av «nedetiden» skyldes togselskapene. I tillegg er ca. en tredjedel forårsaket av problemer ved selve trafikkavviklingen, enten på grunn av defekte tog eller feil på infrastrukturen.

Forklaringene er mange og sammensatte. Følgene er imidlertid de samme. Folk kommer seg ikke på jobb. Folk kommer seg ikke fra jobb. Folk kommer seg ikke hjem.

Mange blir eitrende forbannet. For dette er ikke første gang.

Hver fjerde passasjer opplever toget som lite punktlig, og nesten halvparten av de reisende er utilfredse med informasjonen de får, ifølge Jernbanedirektoratets nasjonale undersøkelse av kundetilfredshet.

Det er et uholdbart feilsignal at passasjerene ikke kan regne med at togene går. At de må ha alternative reserveløsninger i bakhånd for å være sikre på å nå frem dit de skal.

Når kollektivtrafikken bryter sammen, er det ikke bare infrastrukturen i seg selv som rammes. Det gjør også de mange tusen logistiske operasjoner som får hverdagsliv, familieliv og arbeidsliv til å fungere noenlunde sømløst.

Hvorfor Bane Nor og togselskapene som opererer på norske skinner ikke klarer å få til det andre land åpenbart får til så mye bedre, er en gåte. Kanskje handler det om langvarig forsømmelse av banenett og materiell.

I Bane NORs Infrastatus-rapport fremkommer det at 26 prosent av det eksisterende nettet er i en tilstand som krever vedlikehold og fornyelse de kommende tolv årene. Kostnadsanslaget ligger på 434 milliarder kr.

Ingen regjering etter krigen har vært spesielt opptatt av å prioritere vedlikehold. Den unnlatelsessynden må alle partier som har vært i posisjon ta sin del av ansvaret for.