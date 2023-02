Ukraina-krisen har vist hvor viktig det er at venstresiden ikke blir enøyd selv. En antiimperialisme som har som rettesnor å mene det motsatte av USA er ingenting verdt.

En krig fra ytre høyre

Vår støtte til Ukraina er i tråd med venstresidens beste tradisjoner.

AUDUN LYSBAKKEN, leder i Sosialistisk Venstreparti

KIRSTI BERGSTØ, nestleder i Sosialistisk Venstreparti

Når Putins soldater marsjerte inn i ukrainske landsbyer i ukene etter 24 februar i fjor var det særlig to typer folk som ble mål for arrestasjon og tortur. Den ene var ordførere og lokale folkevalgte, den andre representanter for frivillighet og lokale grasrotorganisasjoner. Et levende sivilsamfunn kan ikke tolereres når diktaturet skal etableres.

Det er det internasjonale journalist- og forskersamarbeidet Reckoning Project som har kartlagt forfølgelsene. Det de fant sier noe avgjørende om krigen og Putin-regimets karakter, og derfor også om viktigheten av solidaritet med Ukraina.

SV har fra krigens første dag tatt side med frihetskampen. Vi vil ta imot et stort antall ukrainske flyktninger, gi massiv humanitær hjelp, bidra til gjenoppbygging og slette ukrainsk statsgjeld.

Vi støtter norsk våpenhjelp, fordi bare slik støtte utenfra kan hindre at Putin bruker sin militære overlegenhet til å diktere en løsning på sine premisser. Uten våpenhjelp ville Ukraina gått tom for ammunisjon etter kort tid, frigjøring av okkupert land ville vært umulig og det ville ikke vært luftvern til å beskytte befolkningen mot rakettene som regner over sivile mål.

Gjennom budsjettavtalen for 2022 kom SV og regjeringspartiene med invitasjon til et bistandsforlik i Stortinget. Norge skal bruke betydelige summer av våre ekstraordinære olje- og gassinntekter på en langsiktig solidaritetsinnsats for Ukraina.

Dessuten erkjenner forliket at krisen krigen har skapt ikke bare er europeisk, vi øker derfor humanitær hjelp og bistand til land i Midtøsten og Afrika som rammes av krigens ringvirkninger.

Invasjonen har endret Europa. I norsk politikk har SV valgt å gå foran og invitere til nytenkning om Norges sikkerhetspolitikk. Kombinasjonen av aggressiv russisk imperialisme og et stadig mer splittet og uforutsigbart USA gjør dette avgjørende viktig. Alle partier må gå like fordomsfritt til verks som vi har gjort.

Høyresiden har lang tradisjon for å føre en enøyd utenrikspolitikk, hvor alt USA gjør skal støttes. Det fremmer verken fred eller norske interesser. Vårt alternativ er å bruke begge øyne, ved å stå opp mot all stormaktspolitikk og imperialisme.

Ukraina-krisen har vist hvor viktig det er at venstresiden ikke blir enøyd selv. En antiimperialisme som har som rettesnor å mene det motsatte av USA er ingenting verdt. Den vil overse, unnskylde eller i verste fall støtte overgrep begått av stater som er Washingtons motstandere.

Selvsagt er luften tykk av dobbeltmoral når USA i dag påberoper seg forsvar for folkeretten og en regelstyrt verdensorden. Amerikanerne har selv bidratt avgjørende til å redusere folkerettens autoritet ved å sette den til side når det har passet dem. Men ingenting av dette gjør det mindre riktig å støtte Ukraina.

Å analysere spillet mellom stormaktene er viktig. Det er likevel en stor feil å forstå konfliktlinjene i dagens verden kun i lys av stormakters motivasjon og behov. I Ukrainas og Øst-Europas tilfelle blir dette særlig tydelig. Drivkraften for Natos utvidelser østover har ikke bare vært USAs ambisjoner, men østeuropeernes sterke ønske om aldri igjen å bli definert inn i en russisk interessesfære.

For venstresiden, spesielt i en liten stat som Norge, må dette være fundamentalt. Vi kan ikke akseptere et syn på internasjonal politikk hvor små stater reduseres til sjakkbrikker på stormaktenes spillbrett.

Dette er et prinsipp vi aldri har akseptert når USA har tatt seg til rette i Latin-Amerika, og som heller ikke kan aksepteres når Russland stiller krav til land som Ukraina.

Murens fall ga muligheter til å skape et demokratisk Russland og en alleuropeisk sikkerhetsordning. Det er en tragedie at de gikk tapt. Mange har skyld i det. Aller mest de russiske lederne som beriket seg selv i den nye røverkapitalismen og bygget en autoritær stat rundt den.

Men også Vesten som oppmuntret den katastrofale sjokkprivatiseringen på 90-tallet, og ikke gjorde nok for å knytte bånd til Russland mens landet ennå kunne bli demokratisk.

Slik gikk det ikke. Nå må vi forholde oss til hva Putins Russland faktisk er.

Slik vi ser det må Ukraina-krigen ses på som del av samme fenomen som Trump-tilhengernes storming av kongressen 6. januar 2021 og Bolsonaro-pøblenes angrep på de demokratiske institusjonene i Brasília tidligere i vinter. Det er en ny fase i utviklingen av vår tids autoritære ytre høyre, hvor mange år med hatefull retorikk og verbal kulturkrig omsettes i sitt logiske sluttpunkt: blod og vold.

Putins Russland har vært et forbilde for ytre høyre i mange vestlige land. Alt er på plass: en sterk leder, forakt for demokratiske prosesser og politiske motstandere, systematisk bruk av internett til å fremme løgn og hat, reaksjonære verdier og hets mot minoriteter og homofile.

Det må ikke være tvil om hva vi står overfor: en svært alvorlig trussel mot demokratiet og alt venstresiden er glad i. En seier for Putin i Ukraina vil være en kolossal inspirasjon for sterke menn og deres partier i andre land.

Å støtte Ukrainas frihetskamp er en avgjørende del av vår kamp mot den ytterste høyresiden og deres giftige politiske prosjekt.

Vi er for fred og mot krig. Kamp mot krig må bety å plassere ansvaret for den tydelig hos angriperne. Derfor er det i tråd med venstresidens beste tradisjoner å støtte et folk som forsvarer seg.

Putin kan fortsatt vinne krigen, og Ukrainas nederlag vil være folkerettens, demokratiets og venstresidens nederlag. Solidaritet har gjort det mulig for Ukraina å stå imot gjennom et forferdelig krigsår.

Solidaritet vil gjøre det mulig også i tiden som kommer.