Frykter ufritt valg i Ungarn

UTFORDRER: Péter Márki-Zay fronter en blokk på seks opposisjonspartier som for tiden leder over Ungarns regjeringsparti, Fidesz.

Den ungarske opposisjonen har en knapp ledelse på Viktor Orbáns regjeringsparti, men frykter at statsministeren vil endre spillereglene rett før valget slik at de nasjonalkonservative likevel beholder makten.

Søndag ble Fidesz-grunnleggeren atter gjenvalgt som president for partiet han han mer eller mindre sammenhengende har styrt siden 1993, da han ble dets første leder. I sin tale til den 29. partikongressen sa Orbán (58) at han «måtte og ville fortsette så lenge [han] klarer å holde på».

Og det kan bli riktig lenge, hvis han ikke får demokratisk avløsning. Første mulighet er parlamentsvalget om fem måneder.

Ifølge en meningsmåling ligger koalisjonen av seks opposisjonspartier fire prosentpoeng foran Fidesz. Opposisjonspartiene har også tidligere hatt vind i seilene, hver for seg, men dette er første gang de stiller som én blokk mot det dominerende regjeringspartiet.

Dermed er det også første gang etter at Viktor Orbán ble eneveldig leder i det som i praksis er en ettpartistat, at det er reell mulighet for at han kan tape et viktig valg.

Stilt overfor en leder og et parti som ikke kommer til å gi fra seg makten frivillig, er opposisjonen forberedt på at regimet kommer til å bruke alle midler for å stoppe dem.

For som opposisjonslederen Péter Márki-Zay (49) sa da han møtte europeisk presse i Brussel før helgen: «Dette valget handler ikke om et regjeringsskifte. Men om et regimeskifte.»

Blir han landets nye statsminister, lover han å reversere den nasjonalkonservative regjeringens illiberale innskrenkninger av alt fra pressefriheten til minoriteters rettigheter, og igjen gjøre Ungarn til et konstruktivt medlem i EU. Han vil også ha folkeavstemning om en ny grunnlov.

Syvbarnsfaren Márki-Zay er den kristenkonservative småbyordføreren som utfordret Fidesz i Orbáns egen høyborg, og knuste regjeringspartiets maktdominans i lokalvalget for tre år siden. I 2018 var det en sensasjon.

Den gjentok han i høst da han klarte det mesterstykke å samle en politisk regnbuekoalisjon bestående av et høyreparti til høyre for Fidesz, et venstreparti til venstre for sosialistene, en gruppe sentrumsorienterte sosialdemokrater, samt tre liberale og grønne partier.

Det opplagte målet er å sanke stemmer fra ytre venstre til ytre høyre, men aller mest fra en stor velgerbase som ifølge opposisjonen misliker Orbáns egenrådige autokrati og som ønsker seg et normalt Ungarn igjen.

Et land som ikke er paria i EU og som står for de liberale og antiautoritære verdier som Ungarn søkte mot etter jernteppets fall.

Mange ungarere opplever at Viktor Orbáns nasjonalkonservative ensretting gradvis tar dem tilbake til diktaturet.

På den amerikanske demokrati-indeksen har Ungarn blitt nedgradert til «delvis fritt».

I så måte er det viktig at uavhengige valgobservatører og internasjonal presse får tilgang til det ungarske valget, og gis anledning til å arbeide fritt og selvstendig.

Noe som kan være utfordrende nok i et land der ytringsfriheten er blitt stadig innsnevret under Viktor Orbán.