FORSVARER REFORM: – Svekket rettssikkerhet er en høy pris å betale for å bevare lokale sorenskrivere, skriver professor Ragna Aarli, som var medlem av Domstolkommisjonen.

Lokale sorenskrivere gir ikke bedre rettssikkerhet

En reversering av domstolsreformen vil gi mindre fleksibilitet, mindre muligheter for faglig utvikling for dommere og et dårligere tjenestetilbud til de uvanlige folkene som bruker domstolene.

RAGNA AARLI, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Folk flest bruker ikke domstolene. De ikke-dømmende oppgavene som tidligere gjorde tingrettene våre til et møtested for vanlige folk, er flyttet ut av domstolene. Vielser og enkle notarialforretninger er flyttet til kommunene. Tinglysing er flyttet til Statens kartverk. De fleste lovbrudd løses utenfor domstolene av politiet ved forenklet forelegg. Når var du i en domstol sist?

Det er heldigvis et fåtall av oss som blir tiltalt i straffesaker eller har behov for de konfliktløsende tjenestene domstolene tilbyr. De færreste av oss begår alvorlige straffbare handlinger eller har en atferd som gjør bruk av tvang aktuelt. De fleste klarer også å løse spørsmål om samvær med egne barn etter en skilsmisse og konflikter med naboen uten domstolenes hjelp. Det er i alle de uvanlige tilfellene, der mye står på spill for dem som er involvert, vi trenger domstolene.

Da er det viktig at domstolen opptrer uavhengig, effektivt og med høy kvalitet. Dette gir rettssikkerhet for oss alle.

Et godt eksempel på at domstolene må kunne håndtere uvanlige folk er 22. juli-saken. Vi vet aldri hvor neste terrorangrep kommer, men vi vet at det kommer. Domstolene må kunne håndtere slike og andre saker i en stadig mer internasjonal kontekst. Dette krever høy fagjuridisk beredskap på mange ulike saksfelt. Et mål med domstolsreformen var å bygge så sterke fagmiljø over hele landet at alle tingretter skal kunne håndtere uvanlige folk i ekstraordinære saker. Slik er det nå, men slik vil ikke regjeringen at det skal være.

Domstolsreformen sørget for at alle tingretter har fått et kollegialt fagmiljø med flere faste dommere. Dette åpner muligheter for faglig utvikling både i spiss og i bredde. Reformen fulgte opp Særdomstolsutvalget som mente at dommere som skal løse foreldretvister og treffe særlig inngripende vedtak om omsorgsovertagelse i barnevernssaker, bør ha særlig fagkompetanse og erfaring med barnesaker. Alle dagens tingretter kan fylle disse kravene til fagmiljø.

Reverseres reformen vil dette ikke lenger være tilfelle. Det betyr at rettssikkerheten til barn i Norge vil bli svekket.

En av domstolenes viktige oppgaver er å føre kontroll med maktmisbruk i forvaltningen. Det gjelder også kommunal forvaltning. I Nittedal holdes en ordfører fortsatt på tiltalebenken for grov korrupsjon. Det er ikke mange år siden også ordføreren i Bergen var siktet for grov korrupsjon. Når regjeringen nå vil la kommunene selv bestemme hvor grensene for rettskretsene skal gå, får kommunene en kontroll over tingrettene våre som de ikke hadde før reformen.

Vi risikerer også å få sorenskrivere som står i gjeld til kommuneledelsene som har kjempet for stillingen deres. Det kan skape tvil om uavhengighet i domstolene og gir ikke bedre rettssikkerhet.

Rettssikkerhet handler i sin kjerne om å hindre vilkårlighet og overgrep fra myndighetene og om å beskytte borgerne mot overgrep fra hverandre. Det handler også om å sikre at den enkelte får realisert de rettighetene som velferdsstaten har etablert. Domstolene ivaretar rettssikkerheten ved å være tilgjengelige og holde høy kvalitet på de tjenestene som tilbys.

Siden muligheten til å få fornyet behandling av sivile saker og straffesaker i lagmannsrettene er blitt mer begrenset, er kvaliteten på tjenestene i tingrettene blitt viktigere.

Verken rettssteder eller lokal tilstedeværelse av dommere ble ofret i domstolsreformen. Reformen førte til at det ble færre lederstillinger. En reversering av reformen vil bety at vi gjenoppretter små rettskretser og mange lederstillinger med administrative funksjoner i tillegg til dømmende oppgaver.

Det vil gi mindre fleksibilitet, mindre muligheter for faglig utvikling for dommere og et dårligere tjenestetilbud til de uvanlige folkene som bruker domstolene. Svekket rettssikkerhet er en høy pris å betale for å bevare lokale sorenskrivere.