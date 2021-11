NYGAARD-SAKEN: – Nok en gang holdes det fra påtalemyndighetens side åpent om iranske myndigheter kan mistenkes for å ha medvirket til attentatet mot William Nygaard i 1993. Det er dypt problematisk. Når identiteten til de siktede nå er kjent har det oppstått en helt ny situasjon, skriver Aschehoug-sjef Mads Nygaard.

Still dem til ansvar

Utenriksministeren bør kalle inn den iranske ambassadør og be Iran medvirke på alle nivåer og om alle aspekter ved Nygaard- saken, blant annet slik at de siktede kan avhøres.

MADS NYGAARD, forlegger og konsernsjef i Aschehoug

Skuddene mot Aschehougs daværende forlegger William Nygaard rystet en hel verden. I et nøye planlagt attentat ble han forsøkt drept utenfor sitt eget hjem. Attentatet kom i en rekke av angrep rettet mot forleggere, oversettere og bokhandlere knyttet til utgivelsen av Salman Rushdies bok «Sataniske vers».

Boken er først og fremst er en litterær skildring av kampen mellom det gode og det onde, tvil og tro, liv og død og forholdet mellom religion, makt og avmakt. Evige spørsmål som ofte berøres i litteraturen og inngår i alle menneskers undring over tilværelsen.

Fordi boken i sin diktning skildrer en tidligere fortalt legende om profeten Mohammed som forledes i en falsk åpenbaring, ble dette tolket av enkelte muslimske miljøer som et direkte angrep på den ufeilbarlige profeten og islams mest grunnleggende trosfundament; monoteismen. Boken utløste rasende demonstrasjoner i mange land allerede før den var utgitt, og massemønstringer av motstand, også i deler av verden hvor den aldri kom ut. Reaksjonene viste fremfor noe ordets eksplosive kraft.

Meningsbrytning, debatt og demonstrasjoner er alle del av den frie meningsutveksling i et samfunn og bør dyrkes frem, men volden som fulgte kan aldri forsvares. I 1989 utstedte Irans politiske og religiøse leder Ayatollah Khomeini en såkalt «fatwa», som er en rettstolkning, mot forfatteren Salman Rushdie og alle som hadde vært involvert i utgivelsen av boken. En oppfordring til drap, med en dusør til den som gjennomførte handlingen.

Salman Rushdie selv ble satt under tung bevoktning som skulle vare mange år. I 1991 ble den japanske oversetteren av «Sataniske vers», Hitoshi Igarishi, stukket ned og drept. I Tyrkia ble over 30 mennesker drept da hotellet de var på ble satt i flammer av demonstranter. Samme år kom skuddene som var ment å drepe Aschehougs forlegger i Oslo. Saken er igjen aktuell fordi NRKs Odd Isungset har offentliggjort at den siktelse Kripos tok ut i 2018 kan knyttes direkte til Iran.

Iran er et av verdens mest brutale diktaturer. Landet har ikke frie valg. Fri presse nær ikke-eksisterende. Dissidenter gås etter med jernhånd både i Iran og utenfor landets grenser. Internett stenges av myndighetene med jevne mellomrom for å kontrollere at informasjon verken kommer ut eller inn.

Siden revolusjonen i 1979 anslår Reporters Without Borders at minst 860 journalister har blitt forfulgt, arrestert, fengslet og i noen tilfeller henrettet. Ifølge World Free Press Index er Iran et av verdens mest undertrykkende land og rangert nederst som nummer 174 av 180. Hårfint foran konkurrerende undertrykkere av det frie ord som Vietnam, Djibouti, Kina, Turkmenistan, Nord-Korea og Eritrea.

Ytringsfrihet er selve kjernen i demokratiet. En grunnleggende menneskerett som er beskyttet i den norske grunnloven. Jeg skulle ønske vi kunne si at ytringsfrihetens kår i dag er bedre enn den var da skuddene falt i -93. At verden går fremover.

Men ytringsfriheten er i dag under større press enn noen gang. Det er all grunn til å rope et høyt varsku. Målrettede dataangrep mot institusjoner, manipulasjon av det offentlige ordskiftet, falske nyheter fremstilt som fakta, er kjente virkemidler i bruk – også i Norge. Ytringer skal aldri følges av utestengelse, forfølgelse og sanksjoner.

I altfor mange land er det å ytre seg forbundet med reell fare. Flere av Aschehougs forfattere lever under streng beskyttelse og omfattende sikkerhetstiltak. Det er utålelig og en av grunnene til at vi engasjerer oss tungt i viktige initiativ som World Expression Forum, som er et nytt norsk initiativ med global rekkevidde for å løfte ytringsfriheten. Vi mister oss selv om vi ikke kraftfullt står opp i forsvar for ytringsfriheten.

Salman Rushdie har sagt at poetens oppgave er å sette ord på det unevnelige, avkle bedrageri, velge side, starte diskusjoner, forme verden og stanse den fra å falle i søvn. Beskrivelsen er på mange måter forleggergjerningen oppsummert. Tre skudd med grovkalibret ammunisjon ble brukt i attentatet mot Aschehougs forlegger, men ingen skudd eller våpen kan stilne verken ytringer eller den frihet som må følge dem. Forfattere, journalister og forleggere skal gjøre vårt, men vi trenger modige politikere som står opp for ytringsfriheten og som med tydelighet utfordrer og stiller krav til nasjoner som bryter den. På samme måte som vi trenger grundige etterforskere som aldri må gi opp en sak de ikke har løst.

Etter 14 år med tilsynelatende resultatløs etterforskning, valgte Oslo politidistrikt å henlegge saken. Den massive kritikken som fulgte av beslutningen, førte til gjenåpning og etterforskningsansvaret ble flyttet til Kripos. I 2018 valgte Kripos å ta ut tiltale mot det de omtalte som «flere personer i utlandet». Tiltalen forhindret at saken ble foreldet og var av stor betydning. Man kan simpelthen ikke henlegge et attentat mot ytringsfriheten.

Selve tiltalen er todelt, personene er tiltalt for selve drapsforsøket og for å ha angrepet betydelige samfunnsinteresser. NRK mener nå å ha identifisert den ene mannen i Libanon og har intervjuet ham. Han stiller seg uforstående til siktelsen, men sier han er villig til å komme til Norge for å la seg avhøre. Den andre mannen identifiserer NRK som en førstesekretær ved den iranske ambassade på tidspunktet for attentatet.

Er dette riktig, er det bare ett ord som er dekkende; statsterrorisme. Utført på norsk jord. Mannen befinner seg nå etter alt å dømme i Teheran.

Kripos har så langt ikke kommentert NRKs opplysninger og vil heller ikke bekrefte om mennene er internasjonalt etterlyst. Det bør de. Nok en gang holdes det fra påtalemyndighetens side åpent om iranske myndigheter kan mistenkes for å ha medvirket til attentatet. Det er dypt problematisk. Når identiteten til de siktede nå er kjent har det oppstått en helt ny situasjon.

Vår egen utenriksminister bør kalle inn den iranske ambassadør og be Iran medvirke på alle nivåer og om alle aspekter ved saken, blant annet slik at de siktede kan avhøres.

Det er rettsapparatet alene som skal avgjøre skyldspørsmålet, og verken politikere, forleggere eller andre kan eller skal influere det. Men det er et politisk ansvar å gå i rette med statsterrorisme. Alle bør tjene på, og bevirke til, at saken belyses, opplyses og løses.