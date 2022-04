Kommentar

Flere russere må ut!

Av Leif Welhaven

Vladimir Putin tok imot russiske idrettsutøvere i går.

Det er trist, men nødvendig å stramme skruen ytterligere overfor russere og hviterussere i internasjonal idrett.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Enda en gang demonstrerer Russlands president Vladimir Putin hvordan han anvender sport som et pr-verktøy for det krigshissende regimet. I vinter holdt han et regelrett propagandashow med russiske stjerner fra Beijing-OL. Nå har han gjennomført en mottagelse for å få blest om sportslige fremganger, samtidig som styrkene hans fortsetter invasjonen av Ukraina.

Der kritiserte Putin hvordan en internasjonal sportsverden sanksjonerer mot russere. Det er en god indikator på at det har en effekt å ikke la invasjonsmakten få være med som om ingenting hadde skjedd.

Den aktive sportsvaskingen under brutale omstendigheter aktualiserer ytterligere debatten som har rådet siden krigen startet:

Hvordan skal idretten reagere på invasjonen i Ukraina?

Verdenstoer Daniil Medvedev får ikke være med i sommerens Wimbledon-turnering.

Temaet setter følelser i sving. Skiløper Veronika Stepanova angriper nå Emil Iversens uttalelse om at «så lenge Putin sitter med makten, håper jeg vi ser minst mulig til russerne til start i alle idretter». Hun var blant dem som ble hedret av Putin tirsdag.

Etter nøling innledningsvis blir Russland og Hviterussland utestengt på stadig flere fronter. Nylig sørget tennisturneringen Wimbledon for å sette fyr på debatten.

Mens den konservative idrettsgrenen stort sett har akseptert deltagelse under nøytralt flagg, har «All England Lawn Tennis Club» heldigvis landet på å sette foten ned.

Det betyr at spillere som verdenstoer Daniil Medvedev, Andrej Rubljov, Aryna Sabalenka og Viktoryja Azarenka ikke inviteres til den tradisjonsrike gressturneringen i sommer.

Den serbiske stjernen Novak Djokovic har stemplet valget som «galskap» og reaksjonen fra Kreml er skarp.

Nok en gang er argumentet som trekkes frem at idrett og politikk ikke bør blandes sammen.

Den argumentasjonen har aldri holdt vann, og Ukraina-krisen viser med all tydelighet hvorfor.

Idrett brukes aktivt som et propaganda-apparat av aggressorene.

Samtidig sliter ukrainske utøvere sliter med å få konkurrert, fordi landet deres er under angrep.

Det hadde vært uholdbart om vennskapelig idrettslig samkvem skulle fortsatt som om ingenting hadde skjedd under slike omstendigheter.

Hviterussiske Aryna Sabalenka må klare seg uten Wimbledon i år.

Det er ikke bare riktig å ty til de utestengelsene vi så langt har sett, men idretten burde samle seg om en tydeligere og mer samlet markering overfor Russland og Hviterussland.

I flere grener har det dessverre ikke skjedd, trolig som en konsekvens av hvilken makt russere og hviterussere har på ledersiden.

Og apropos idrettsledere, så er det et paradoks at de i langt større grad enn utøverne er blitt skjermet fra sanksjoner. Derfor er det interessant at sportsministeren i Sveits nå intensiverer arbeidet med å få på plass reaksjoner også overfor pampene.

Nettstedet insidethegames omtaler et brev der den internasjonale olympiske komité (IOC) oppfordres til å ta affære.

De russiske IOC-medlemmene Shamil Tarpishchev og Yelena Isinbayeva har fått fortsette sine verv, og heller ikke æresmedlem Vitaly Smirnov eller Alexander Popov har opplevd konsekvenser, ifølge nettstedet.

I de fleste internasjonale særforbundene har russiske og hviterussiske ledere fått fortsette.

Brevet er ment å øke presset mot IOC ytterligere, etter at mer enn 30 sportsministre forrige måned oppfordret til å stenge ledere fra Russland og Hviterussland ute.

Problemstillingen er ikke enkel, uansett om vi snakker om tennisspillere eller ledere. For eksempel har Andre Rubljov tydelig tatt til orde mot krigen.

Det er til å forstå at det oppleves urettferdig for enkeltindivider å bli rammet, som en konsekvens at en krigføring de ikke har noe ansvar og i en del tilfeller også er uttalte motstandere av.

Likevel er det overordnede spørsmål som må veie tyngre her. I det store regnestykket er det vanskelig å forsvare en annen linje enn at idretten må statuere et tydelig eksempel, og få slutt på at invasjonsmakten bruker egne helter som pr-verktøy.

Rent sportslig sett blir Wimbledon fattigere uten navn som Medvedev & co, men det er dessverre en nødvendig pris å betale under ekstraordinære omstendigheter.

Det er ikke galskap å stenge spillere ute fra det tradisjonsrike gresset.

Tvert imot.