LYKKE TIL! – Vi unner virkelig alle sammen en kjærkommen russetid med null smitteverntiltak. Det har dere virkelig fortjent, skriver Venstre-politikerne.

Debatt

Kjærkomne russedresser i vårsolen!

Det sikreste vårtegnet er når det blomstrer av fargerik russ i landets gater. Det har vi ikke sett skikkelig på et par år.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GURI MELBY, leder i Venstre og vandreruss på Gjølme 2000

GRUNDE ALMELAND, stortingsrepresentant for Venstre og økonomisjef for Rossvollrussen 2010

Vi har sett drypp av det i Oslos gater de siste dagene. Unge og spente mennesker i rød, blå eller svart russedress, på vei til venner, busser, parker og en frihet de har gledet seg lenge til. Vandreruss, bussruss og sykkelruss. Årets sikreste og vakreste vårtegn er i full blomst.

For oss politikere representerer russekullet i år en normal hverdag som vi har lengtet lenge etter. Et tegn på at friheten er tilbake.

Dagens russekull kjenner ikke til en videregående skole uten korona. I to år måtte vi leve med en pandemi som la restriksjoner vi sjelden hadde sett for oss. Med avstand, uten klasseromsundervisning, uten turer og fester. Mange har gått glipp av vennskap, fester og opplevelser som er selve poenget med ungdomstiden.

Vi er redd for at de tiltakene vi innførte rammet de unge altfor hardt. Det må vi sørge for at ikke skjer igjen.

Likevel er det på sin plass å berømme deres innsats under pandemien. Dere trappet opp og tok ansvar. Brukte håndsprit og munnbind, holdt avstand, for det meste, og levde i kohorter. Ingen av oss politikere kunne kreve at dere ungdommer skulle legge bånd på dere i det som skulle være noen av deres beste år. Likevel tok dere ansvar, og sørget for at skolen ble en trygg og inkluderende arena. Det var inspirerende. Nå skal dere få feire akkurat som dere vil, uten å tenke på smittevern.

Les også Første landstreff etter pandemien: – Alle er gira på å feire Tre år er gått siden forrige gang Fredriksten festning var fylt med festglade avgangselever, men i helgen var russen tilbake.

For mange representerer russetiden et fellesskap som feirer at man har kommet seg gjennom videregående sammen. Det fellesskapet er kanskje det som gjør russetiden så ekstra fin. Mennesker som tar vare på hverandre på tvers av klasser, studielinjer og busser.

Dette russekullet vet bedre enn noen andre hva verdien av et sosialt fellesskap er. Derfor er det ikke rart at de tar den helt ut i russetiden, og at oppleggene for grupper, busser og fester er enda mer omfattende enn tidligere. Det sosiale fellesskapet er verdt å feire, og det skal de gjøre.

Hvert år kommer det likevel noen negative saker i mediene som bidrar til å gi russekull som helhet et dårlig rykte. De eksemplene vi har sett på ekskludering og press er så utrolig triste, for det er det motsatte av det vi trenger akkurat nå. Løsningen er likevel ikke flere forbud og begrensninger. Det har ungdommene hatt nok av.

La oss ikke mistenkeliggjøre russen og true dem til å oppføre seg bra, de fleste av dem skjønner dette bedre enn oss voksne. De aller fleste oppfører seg eksemplarisk, tar vare på hverandre og inkluderer andre. Det er det viktig å huske på.

Spesielt etter to år med pandemi er det ekstra viktig å invitere den klassekameraten som man ikke har hørt så mye fra da det var digital undervisning, eller den personen som ikke tør å invitere seg selv med på fest, men som alltid har hatt lyst til å bli med.

MEST GOD OPPFØRSEL: – La oss ikke mistenkeliggjøre russen og true dem til å oppføre seg bra, de fleste av dem skjønner dette bedre enn oss voksne, skriver kronikkforfatterne.

I år er det ekstra viktig at vi ser hverandre, utvider kohortene våre og spør den ekstra klassekameraten om hen vil være med. Vi vil løfte fram de som har funnet gode løsninger, og oppfordre russestyrer, elevråd og tredjeklassinger i hele landet til å tenke nytt og la seg inspirere.

Se for eksempel til Emma i Haugesund som har laget en russegruppe for alle. Dette kommer til å gå veldig bra.

Uansett om du er vandreruss eller bussruss, om du har rød eller svart dress, om du skal bli kokk eller kunstner, så er dere alle i samme båt. Dere skal ut i livet, oppleve kjærlighet, mestring, sorg og mye latter. De gode årene er foran dere, men først skal dere ta dere en skikkelig fest, feire det dere har oppnådd og det som kommer fremover.

Vi unner virkelig alle sammen en kjærkommen russetid med null smitteverntiltak. Det har dere virkelig fortjent. På vegne av Venstre vil vi ønske årets russekull en riktig god vandring og trygg rulling!