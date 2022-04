Leder

Useriøst og uansvarlig

En krisepakke i lys av krigen i Ukraina må være rettet inn mot krisene som følger av krigen i Ukraina. Ikke noe annet. Den som forsøker å få inn andre saker her, har ikke forstått alvoret.

I begynnelsen av april la regjeringen frem en krisepakke på drøyt 14 milliarder kroner. Pengene skal gå til å ta imot flyktninger fra Ukraina, og til å ruste opp det norske forsvaret. Begge deler er maktpåliggende. Og begge deler springer ut av en situasjon som kom uventet på de fleste.

Det er alvor nå. Dypt alvor. Ukraina står i en eksistensiell krise. Og Europa står i en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon. Dette er ikke tiden for lettvinte partipolitiske markeringer. Eller for å kreve gjennomslag i andre saker, for å kunne støtte bevilgninger som skal gå til flyktninger og forsvar.

Lett å forstå - men...

Det er slike betingelser Frp-leder Sylvi Listhaug setter. Hun krever nedsatte avgifter på blant annet strøm og bensin inn i krisepakken for å kunne støtte den.

– Hvis man skal være med på en avtale, må man få noe igjen for det, sa Listhaug til NRKs Politisk kvarter rett før helgen.

Hun sier altså at dersom ikke hennes parti får gjennomslag for noen av sine hjertesaker, kan det være det samme med både flyktninger og forsvaret av Norge.

Frp-leder Sylvi Listhaug setter betingelser for å støtte krisepakken for flyktninger fra Ukraina, og forsvaret av Norge. Det er useriøst og uansvarlig.

Det er lett å forstå både Listhaugs og andre politikeres bekymring for høye strøm- og bensinpriser, og økte priser generelt. Denne bekymringen deles av de fleste partier - og av velgerne deres. Både bønder, næringsdrivende og folk flest merker de økte prisene. Mange sliter.

Men disse spørsmålene må behandles der de hører hjemme.

De må ses i sammenheng med utviklingen i norsk økonomi, og måles opp mot andre av statens utgifter og inntekter. Det er åpenbart at noe må gjøres for å avhjelpe bønder, næringsdrivende og andre som nå frykter for livsverket sitt.

Bortenfor hverdagen

Rett sted for dette er revidert nasjonalbudsjett, som legges frem om drøye to uker. Ikke en krisepakke som kommer på grunn av en krig i våre nærområder.

Det som skjer i Ukraina nå, og følgene det kan få for vår egen sikkerhet, befinner seg bortenfor den vanlige politiske hverdagen. Bortenfor debatten om avgiftsnivåer og strømpriser.

I kriser som dette trenger vi politikere som er i stand til å se at noen saker er større og viktigere enn å fri til egne velgere. Politikere som ser at en krig krever mer av dem. Og at det å gjøre en slik krisepakke til en dragkamp om innenrikspolitiske markeringssaker, er både useriøst og uansvarlig.

Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha et bredt forlik om forsvar og flyktninger. Det er i utgangspunktet en klok tilnærming. Men det forutsetter at alle partiene tar ansvar. Det er tid for det nå.