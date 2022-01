Leder

Makan til surr

Regjeringens uklare og vinglete signaler om inngripende smitteverntiltak innbyr ikke til tillit.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Den siste måneden har helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) forsvart både skjenkestopp og rødt nivå i de videregående skolene. Selv om resultatet er så som så, har det ikke stått på innsatsen. Selv om kritikken har haglet fra alle kanter, har hun holdt hardt på at dette er helt nødvendig og at tiltakene først skal vurderes 14. januar.

Derfor er det svært spesielt at finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum allerede i helgen signaliserte åpne kraner. – Dersom det ikke kommer tunge faglige råd som fraråder det, så må vi lempe på skjenkestoppen denne uken, uttalte Vedum til Dagbladet.

Selv om både Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre prøver å bagatellisere utsagnet, er det ikke rart at bransjen reagerer. Det skaper både forventninger, usikkerhet og åpner mange spørsmål. Betyr det at regjeringen egentlig har bestemt seg?

Konsekvensene er store for alle som rammes av restriksjonene. De bør ikke utsettes for en nedstengning en dag mer enn nødvendig. Nå gir regjeringen vann på mølla til de mange som spør om tiltakene virkelig er nødvendige.

Både rødt nivå i skolen og skjenkestopp har vært omstridt, rammer mange av dem som allerede har betalt en høy pris og det er gode grunner til å spørre seg om det er forholdsmessig.

Argumentasjonen fra regjeringen lider under at det ser ut som de skyver helsemyndighetene foran seg når det gjelder skjenkestopp, mens de glatt overser de faglige rådene som har vært entydige på å fraråde rødt nivå i de videregående skolene. Mandag morgen signaliserte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at skolene skal over på gult nivå allerede torsdag.

At dette er egnet til å lage krøll og dårlig stemning mellom statsrådene, er først og fremst et indremedisinsk problem. Det er langt mer alvorlig at det kan gjøre noe med tilliten til myndighetene når regjeringen taler med flere tunger. Det er vanskelig å se for seg at noen i Erna Solbergs regjering skulle si noe annet enn henne eller helseminister Bent Høie (H) om smitteverntiltak.

I dag er det en voksende debatt om pandemihåndtering og tiltaksbyrde. For demokratiet er det udelt positivt. Vi trenger kritiske spørsmål, og ettersom stadig flere er beskyttet mot alvorlig sykdom må tiltakene være nødvendige. det hjelper ikke å være på den sikre siden.

Det er neppe enkelt å lede landet gjennom pandemien nå, men Støres mannskap gjør det unødig vanskelig for seg selv. Det hjelper ikke med vage svar, uklare signaler, solo-statsråder og tiltak de selv sliter med begrunne.

Regjeringen har gjort kampen mot pr-rådgivere til en av sine hovedsaker. Nå kunne de virkelig trengt noen gode råd selv.