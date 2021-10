Leder

Mer taxi-juks

LOVBRUDD: Myndighetene aksjonerte mot drosjer i Oslo og Viken denne uken. (Bilene på bildet har ingen ting med de politianmeldte sjåførene å gjøre).

Hver fjerde drosje fikk bruksforbud etter en storkontroll i Oslo og på Romerike.

Flere personer er politianmeldt, ifølge NRK, som først omtalte saken. Kontrollen var samkjørt mellom Vegvesenet, Skatteetaten, Justervesenet, samt fylkene Oslo og Viken. Politiet medvirket også.

Bare i løpet av noen timer onsdag kveld avslørte myndighetene ulovligheter i så stor skala at det ikke kan skrives på kontoen for hverken tilfeldigheter eller misforståelser.

En av fire biler hadde så mange feil og mangler at de ble ilagt øyeblikkelig bruksforbud.

Flere biler var ikke en gang registrert som drosje.

Sjåfører kjørte uten eget drosjeløyve. I ti tilfeller var løyvet lånt eller utleid ulovlig. Mange manglet politiets kjøreseddel, som enhver som fører taxi er pliktig til å ha i bilen i tillegg til gyldig sertifikat.

Flere kjøretøyer manglet utvendig merking, eller synlig løyvenummer. I 19 av 110 tilfeller ble det funnet avvik ved taksametrene.

Å kjøre passasjerer i biler som anses så trafikkfarlige at kontrollmyndighetene ilegger bruksforbud, er ille i seg selv. Omfanget av misligheter og direkte lovbrudd er imidlertid en indikator på en ny cowboy-bølge i en næring som har lagt mye arbeid i å rydde i egne rekker.

Fylkeslederen i Norges Taxiforbund i Oslo kobler de nedslående resultatene fra storkontrollen til regjeringens nylig innførte taxireform. Den liberaliserte reguleringene av drosjenæringen fjernet behovsprøvingen av løyver og innførte et prinsipp om at praktisk talt hvem som helst kan etablere seg hvor som helst og kjøre taxi når som helst.

Sammenfallet er neppe tilfeldig. Men det blir for enkelt å skylde på reformen alene. Vi har hele tiden ment at regjeringen gikk for langt for fort i sin liberaliseringsiver, uten å vektlegge faren for overetablering i sentrale strøk og utarming av tilbudet i distriktene. Bortfallet av kjentmannsprøve, faste taksametre og kjøreplikt er svakt begrunnet.

Resultatet er en hovedstad som har flommet over av utenlandske drosjer og biler som kjører for app-baserte internasjonale selskaper. Ingenting galt med det, så lenge lover og regler respekteres. Den største utfordreren er en russisk aktør som har vedgått at turer er blitt subsidiert. Ingenting galt med det heller, men det er naivt å tro at det skyldes veldedighet.

Når det er sagt forstår vi behovet for oppmykning av et rigid etableringsregime og at det burde bli enklere å få løyve. En sjåførjobb kan være en lavterskel-vei inn i arbeidslivet. Det betyr imidlertid ikke å gi avkall på grunnleggende kvalifisering. Faren for bransjedød kan også være en vei inn i sosial dumping.

Ap og Sp har sagt at de vil reversere taxireformen om de kom i regjering. Det er lite sannsynlig en Ap-ledet regjering vil avvikle en reform som er bedre harmonisert til konkurransereglene i EØS enn det som var tilfelle før den ble innført.

Regjeringen har likevel rom til å justere reformen, slik at den ivaretar både bransjens muligheter for bærekraftig økonomi, men også passasjerenes behov for trygg og seriøs transport.