Krever stans i invasjonen nå

For tre uker startet siden Vladimir Putin krigen mot Ukraina. Han kan stanse krigen i dag, før lidelsene i Ukraina blir enda større. Men også før alt blir verre for Russland, og for Putin selv.

Nå gir også FNs øverste domstol (ICJ) Russland ordre om å stanse invasjonen.

Etter tre uker er resultatet flere tusen drepte, over tre millioner flyktninger og ødelagte ukrainske byer. Til tross for overlegen militær styrke har russiske invasjonsstyrker møtt svært hard motstand fra modige ukrainere som kjemper for sin frihet.

Ukraina har stått imot i tre uker og har ikke til hensikt å kapitulere.

Russiske styrker angrep Ukraina med en absurd begrunnelse om at landet måtte avvæpnes og avnazifiseres. Som et resultat av Putins uprovoserte krig rammes russerne av omfattende økonomiske sanksjoner og internasjonal isolasjon.

På den andre siden har den demokratiske valgte ledelse i Kyiv, med president Volodymyr Zelenskyj i spissen, motivert sitt eget folk og inspirert mennesker verden over.

TALTE TIL USA. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte via videolink til medlemmene i den amerikanske Kongressen.

I en tale via videolink til den amerikanske Kongressen takket Zelenskyj for all støtte, samtidig som han ba om ytterligere assistanse for å beskytte ukrainerne.

Det vil han få, selv om hverken USA eller Nato vil innfri hans ønske om en flyforbudssone over Ukraina. Både republikanere og demokrater står, med noen unntak, sammen om å støtte Ukraina i landets skjebnetime. Det er høyst uvanlig i et politisk polarisert USA.

På samme måte har angrepet på Ukraina styrket samholdet og besluttsomheten både i Nato og EU. Onsdag var det ekstraordinært forsvarsministermøte i Nato, og i neste uke blir det ekstraordinære toppmøter i både EU og Nato.

Det er påkrevet fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa minner om de mest spente øyeblikkene under den kalde krigen.

Nato må tilpasse seg en ny virkelighet, og vi er nødt til å styrke vårt forsvar.

Støtten til Ukraina er livsviktig. Samtidig må Nato unngå tiltak som kan eskalere spenningen og som kan utløse en enda større krig.

EKSTRAORDINÆRT MØTE: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møtte pressen etter det ekstraordinære forsvarsministermøtet.

Det er på høy tid å stanse lidelsene i Ukraina. De russiske angrepene fortsetter, men det kommer positive meldinger fra forhandlingene som pågår mellom representanter for Ukraina og Russland.

Ifølge Financial Times har partene gjort betydelige fremskritt i arbeidet med en fredsplan som består av 15 punkter.

Den skal blant annet inkludere russisk tilbaketrekning mot at Kyiv erklærer nøytralitet. Samtidig skal Ukraina få sikkerhetsgarantier.

Zelenskyj har hele tiden vært åpen for forhandlinger. Han har vist styrke, men også fleksibilitet. Han har tatt til orde for et toppmøte med Putin.

Nå er det opp til Putin å stanse krigen, før katastrofen vokser i omfang. Den eneste veien ut av en forferdelig situasjonen er å søke en løsning gjennom forhandlinger.