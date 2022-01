Kommentar

Nå vil de at flere skal smittes

Av Astrid Meland

VENTER MANGE SMITTEDE: FHI tror vinterbølgen topper seg i månedsskiftet januar og februar. Det ligger an til at regjeringen vil åpne mer opp og tillate økt smitte. Bildet er fra München i desember.

FHI vil åpne opp for mer smitte. Og det ser ut til at regjeringen kommer til å lette på en del av tiltakene.

Et stort kommunalt svømmebasseng av tid virker å ha gått siden omikron dukket opp på virusradaren, grensene ble stengt og Sør-Afrika var det siste stedet du ville være.

Det er bare halvannen måned siden.

Norge skalket lukene, fikk satt en stopper for de store barnebursdagene, skrålete julebord og gruppetrening innendørs.

Og smitten gikk ned.

Men slik kan vi ikke holde på i lengden, mener stadig flere eksperter. For omikron forsvinner jo ikke. Og vaksinene vi har nå beskytter ikke særlig godt mot smitte.

De fleste av oss vil uansett få viruset.

SKJENKINGTILLATELSE: Antagelig blir det fremover mulig å få seg en øl på restaurant. Men det ligger neppe an til fullt frislipp.

Regjeringen kommer nok derfor med flere lettelser i tiltakene.

For omikron var den beste julegaven vi kunne tenke oss fra akkurat denne virusfamilien.

Folk legges fortsatt inn, men ikke noe i nærheten av så mange som man først fryktet. Særlig ikke på intensiven, ser det ut til.

Det er erkjennelsen av at de fleste vil få viruset uansett, at det er mildere og vi har mye immunitet, som gjør at det nok åpnes opp fremover.

I første omgang tror jeg det blir klart for litt mer skjenking på restaurant igjen. Flere tiltak vil nok lettes på for barn og unge, både i skole og på fritid. I alle fall i de kommunene der smitten tillater det. Og det ligger an til mindre karantene og isolasjon etter hvert.

Men vi får nok likevel ikke et så åpent samfunn som vi hadde før tiltakene ble innført i midten av desember.

SKREMTE VERDEN: Omikronsmitten på julebordet på Louise restaurant før jul viste at fullvaksinerte ble smittet i stort monn med omikron. Om viruset hadde vært like sykdomsfremkallende som tidligere, ville det vært svært dårlige nyheter.

Folkehelseinstituttet har lagt an en helt ny tone i sin ferske risikorapport. Nå handler det om å venne folk til tanken om at de skal smittes. Og dessuten å avvikle en hel rekke tiltak som de mener koster mer enn de smaker.

Før jul var ekspertene mer bekymret enn noen gang, med snakk om opp til 300.000 smittede per dag. I 2022 er det om å gjøre å ikke vente for lenge med å bli smittet.

Det vil for eksempel være uhensiktsmessig, skriver FHI, at folk smittes for lang tid etter at de fikk boosterdosen. Noen uker eller måneder er bedre enn et halvår. Vi får antagelig mindre symptomer om vi smittes tidlig.

FHI argumenterer for at man får bedre beskyttelse av å ha hatt infeksjonen enn av vaksinen alene.

De lister også opp flere tiltak som de mener innebærer mye arbeid for kommunene, og stiller seg tvilende til hvor lurt det er å råde folk til å holde seg hjemme når de bare har milde symptomer.

Å stenge ned samfunnet for å unngå smitte, er FHI definitivt ferdig med. De mener at det ikke er noe poeng. Smitten kommer tilbake straks man åpner.

Og om vi skal stoppe vinterbølgen nå, kreves det ifølge instituttet svært strenge tiltak. Det mener de det ikke er verdt.

De vil fjerne tiltak, vel vitende om at det vil føre til mer smitte. Men det vil de tillate.

– Da vil flere med lav risiko bli smittet i vinter i stedet for å bli smittet senere. Dermed oppnår de økt robusthet mot alvorlig sykdom for fremtiden, skriver FHI.

Om vi får slemmere mutasjoner i fremtiden, kan omikron være en sjanse til å skaffe folk bredere immunitet enn vaksinene kan alene, fordi den er relativt mild.

SØR-AFRIKAS CORONASJEF: Dr. Nicholas Crisp sa nylig til VG at omikron ikke er et lungebetennelses-virus og at det ikke ser ut til å påvirke lungene. Derfor

Og denne tankegangen tror jeg er gått hjem også hos regjeringen.

Det betyr ikke at alle skal smittes med en gang.

Faren er fortsatt stor for en overbelastning av mange tjenester. Alle landene rundt oss har også tiltak mot corona nå.

Samtidig som myndighetene går inn for å kvitte seg med en del tiltak, vil de nok også beholde mange. Jeg tror ikke det ligger an til åpne nattklubber, fri trening for voksne og store forsamlinger innendørs ennå.

Fremdeles handler det om å flate ut bølgen, som FHI nå mener topper seg i månedsskiftet januar – februar.

VARSLER STORE UTFORDRINGER: Jonas Gahr Støre sa i Stortinget onsdag at regjeringen vil prioritere barn og unge når de revurderer tiltakene. Torsdag holder regjeringen pressekonferanse om tiltakene.

Men hvor stor blir den og hvor mange blir syke? Det er ikke godt å si.

– Smittetoppen kan ligge foran oss. Vi har betydelige utfordringer, sa statsminister Jonas Gahr Støre i Stortinget onsdag.

Dette blir nok tøft samme hvordan man gjør dette. Mange vil bli syke. Det kan bli et skikkelig trykk både i kommuner og sykehus.

Det ser ut til at regjeringen er rede til å tillate utsettelse av mange planlagte operasjoner. I den verste perioden kan det ligge an til at stort sett all annen sykehusaktivitet utenom øyeblikkelig hjelp settes på vent.

Det blir i tilfelle hardt for både folk flest, syke og ansatte.

For det er ikke sånn at det «går bra» nå. Tvert om. Vi er i en pandemi. Det er aldri noen god nyhet. Men er vi heldige, kan dette være sluttspillet.