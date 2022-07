Kommentar

Duellen om Downing Street

KANDIDATER: Liz Truss og Rishi Sunak.

Storbritannias neste statsminister heter Liz Truss. Eller Rishi Sunak.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

De neste seks ukene skal de to duellere om nøklene til 10. Downing Street.

Kampen står mellom to statsråder fra Boris Johnsons regjering, og begge representerer i så måte mer av det samme.

Samtidig står de to ideologisk et stykke fra hverandre, omtrent som venstrefolk i Norge. Rishi Sunak (42) er sentrumskandidaten, utenriksminister Liz Truss (46) tilhører høyresiden i partiet.

Som finansminister økte Sunak skattenivået for å stabilisere britisk økonomi etter pandemien. Truss vil ha skattekutt og mindre byråkrati.

Under Boris Johnson har både staten og skattetrykket økt til høyder Storbritannia ikke har sett på 70 år.

En sylfersk meningsmåling blant Tory-velgere viser at Rishi Sunak har liten eller ingen oppslutning på grasrotnivå. Mens Liz Truss – den selverklærte Thatcher-kloningen – har seilt opp som bookmakernes favoritt til å overta etter Boris Johnson.

Skatteplanlegging

For «populariteten kjem og populariteten går», som det heter i Vidar Sandbecks vise. Det er ikke mange ukene siden at Sunak var de konservatives posterboy. Regjeringens mest populære statsråd. En indisk-britisk suksesshistorie om en innvandrerfamilie som hadde jobbet seg til topps i det klassedelte samfunnet.

Men da det ble kjent at hans enda mer velstående kone, som er rikere enn Dronningen, hadde bedrevet (lovlig) skatteplanlegging og ikke betalt britisk formueskatt for milliardverdier på asiatiske børser, falt tilliten som en spurv til jorden.

Dobbelt pinlig siden Sunak både var finansminister og bodde gratis i embetets residens i nr 11. Downing Street, side om side med statsministeren.

At Liz truss har forbedret sitt omdømme tilsvarende, rettere sagt omvendt proporsjonalt, har også skjedd såpass kjapt at konservative kommentatorer har nølt med å heise favorittflagget.

Hverken i høyrepressebastioner som The Daily Telegraph eller The Times oppfattes Liz Truss som den «jernkvinnen» hun utgir seg for å være.

TAKKET FOR SEG: For to uker siden kunngjorde Boris Johnson at han vil gå av, både som partileder og statsminister.

Torypartiets dødskyss

Det konservative tidsskriftet The Spectator, hvor Boris Johnson en gang var redaktør, omtalte henne nylig som kandidaten med «lite gjennomtenkte, og noen ganger halvsprø ideer». Sky News’ politiske redaktør har kalt Truss «Torypartiets dødskyss».

Det er også tonen i en dagfersk kommentartikkel i The Telegraph, regjeringsorganet ofte omtalt som The Daily Torygraph. Her konkluderes det allerede i overskriften at konstellasjonen Sunak og Truss er det samme som å «drepe partiet du elsker».

Kritikere i egne rekker mener dessuten at begge representerer status quo på en negativ måte. Ikke bare forbindes de tett med Boris, som – tross alt – ble tvunget til å gå av. Men de er også en direkte videreføring av et irrelevant parti «som ikke har hatt en original idé siden The Human League toppet hitlistene», ifølge Spectators kommentator.

Da Rishi Sunak ble finansminister tidlig i 2020 lanserte han offensive covidpakker for å berge britiske arbeidsplasser. Han ble hyllet tverrpolitisk for et kostbart program hvor målet var å forhindre masseledighet.

Men Sunak fikk også kritikk, blant annet fra sine egne, for ikke å ha tilsvarende planer for å møte husholdningenes økte levekostnader i kjølvannet av pandemien. At han i likhet med Boris Johnson ble bøtelagt for å ha brutt covidreglene under sosiale sammenkomster i statsministerresidensen, har også gått ut over hans personlig popularitet.

Mye på spill

Liz Truss anklages for å ha samme relative forhold til fakta som BoJo, men har også lært seg å bruke teflonskjold og røykteppe for å avlede oppmerksomhet. At hun ser seg som Storbritannias gjenfødte Margaret Thatcher, landets første kvinnelige statsminister, er nok mest i eget speilbilde.

Skeptikere i partiet mener hun hverken har Maggies intellekt, karisma eller politiske teft til å aksle den kappen. Det forhindrer ikke at hun forsøker, rimeligvis, og har nokså skamløst latt seg avfotografere i positurer som ikonisk har vært forbundet med «jernkvinnen».

Selv om Rishi Sunak fikk flest stemmer også i onsdagens avgjørende votering blant regjeringspartiets parlamentarikere, står mye mer enn statsministerdrømmen på spill. Han har satt seg selv i «dødens posisjon», med et damoklessverd hengende over eget hode.

For Sunak er det nå vinn eller forsvinn. Dersom han i neste runde avvises av grunnfjellet i partiet, finnes det en egen avdeling for nesten-ledere på Toryenes historiske skraphaug. Der stedes politiske ambisjoner til evig hvile.

Sunak ville hatt større muligheter for senere karriere dersom han røk ut i går, og lederstriden ble et oppgjør mellom Liz Truss og visehandelsminister Penny Mordaunt. Hvis bookmakerne får rett, vinner Truss, og da måtte Mordaunt ha parkert ambisjonene.

Ingen valgvinner

Liz Truss er uansett ingen valgvinner for de konservative, og vil etter alt å dømme møte veggen i 2024 – om ikke før. Dermed kunne Rishi Sunak hatt reell mulighet til å bli en reell statsministerkandidat ved neste korsvei.

Nå kan det tvert imot se ut som at det blir «julaften hver dag» for Labour, for å sitere Telegraphs dystre analyse av kommende valgkamp:

For enten er Storbritannias neste konservative statsminister mangemilliardær og parlamentets rikeste mann. Eller en dønn ukarismatisk «kamikaze-kandidat» som tror hun er Margaret Thatcher.

Da er det fristende å si at vinneren av lederskapsstriden i Torypartiet er Labour-leder Keir Starmer.