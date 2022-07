Kommentar

Ferie for enhver pris

Sommerferiedrømmen: Mange ville til varmere strøk i år.

Dette var sommeren alle skulle ut og reise. Var det verdt det?

Vil du få et innblikk i hvordan nordmenn lever livet i sommer? Ta en kikk på Snapchat-kartet til barna dine. Der vil du sannsynligvis se at vennene deres er spredt over ulike verdensdeler.

For denne sommeren skulle det skje: Vi skulle høre palmesus igjen, se solnedgangen gå ned i Middelhavet og høre sirissene synge. Eller bo på hotell med utsikt til norske fjell og fjorder.

For vi har fortjent det. Etter nok en lang og bekmørk vinter med covid og hjemmekontor, ville vi oppleve noe nytt. Vi skulle leve livet og samle minner.

Koste hva det koste ville.

Og koste har det gjort. For alt har blitt dyrere. Mye dyrere.

Hotellprisene har skutt i været – både i Norge og i Europa.

En natt i en hotellseng på kontinentet koster 13 prosent mer nå enn før pandemien.

– Vi har aldri sett en så drastisk økning før, sa direktør i det globale benchmarking-selskapet STR, Thomas Emanuel, til VG tidligere i sommer.

Selskapet leverer analyser og markedsinnsikt fra over 74.000 hotell.

Men det er ikke bare hotellprisene som byr på uhyggelige overraskelser.

STIVE PRISER: Monaco er kjent som et av de dyreste stedene å overnatte i Europa. Flere steder i Europa er hotellprisen ekstra høye i sommer.

Også prisene på leiebil har tatt av. Da familien Amundsen Nissen-Lie skulle leie bil i Roma tidligere i år, fikk de sjokk. Prisen for en vanlig familiebil i 12 dager? 48 000 kroner.

I tillegg har det vært uvanlig dyrt å være nordmann i utlandet denne sommeren. For samtidig som at prisnivået i mange ferieland har steget, har kronekursen stupt.

Kronekursen aldri vært lavere mot euro hvis vi ser bort fra pandemiårene da det var reiseforbud, ifølge DNB. Bare dét gjør Syden-turen rekord-dyr.

Men det er ikke alle som har råd til ferie.

Ifølge Redd Barna lever 115 000 norske barn i en fattig familie. Det betyr at flere enn hvert tiende barn vokser opp i en familie med dårlig råd. Og det er særlig i store byer som Oslo at dette er et stort problem. I enkelte bydeler er nesten hele klassen hjemme hele ferien, mens i andre bydeler er det kanskje bare én som ikke kan fortelle om den store utenlandsreisen på første skoledag.

Disse barna er kanskje ikke så lett å oppdage. Det kan være den gutten som aldri er med i barnebursdager, eller jenta som en dag sluttet å dukke opp på fotballtreningene. Men denne gruppen har trolig økt det siste året. Flere familier merker at økonomien er strammere enn tidligere.

Barna i de fattige familiene legger ikke ut bilder av palmer og endeløse strender på sosiale medier. For der andre barn gjerne, og høyst forståelig, vil vise og fortelle hvor de har vært i ferien, er de fattige barna usynlige på denne tiden av året.

Men de er Snapchat. Og der ser de nøyaktig hvor de andre har vært i sommerferien: Norge, Hellas, Italia, Bali og USA.

For de aller fleste nordmenn har faktisk tatt seg råd til ferie i år - til tross for den urolige verdensøkonomien. Allerede i vinter la mange av oss store og dyre reiseplaner.

– Folk bestiller firestjerners hotell og bruker penger, for nå skal de på ferie, sa kommersiell direktør Terje Berge i Finn reise til NRK tidligere denne måneden.

Betalingskortene har fått kjørt seg.

DNBs kunder dro kortet for 12,5 milliarder kroner i perioden 20. juni til 17. juli, ifølge E24.

Sammenlignet med normalåret 2019 har kortforbruket økt med syv prosent.

Og ennå er ikke sommeren over. Det er mange, deilige ferieuker igjen.

Men hva når høsten kommer? Når kredittkortregningen dukker opp i nettbanken?

Allerede før sommeren merket folk flest at privatøkonomien ble strammere. Strømmen var rekorddyr. Maten kostet mer. Å fylle drivstoff var en svimlende opplevelse. Og ikke nok med det, så hevet Norges Bank styringsrenten.

Dette er bare begynnelsen, mener økonomer.

Høsten kan bli ekstrem.

Det varsles ytterligere fire rentehevinger. Maten skal bli enda dyrere. Strømmen også. Det kan føre til at mange havner i en umulig spagat mellom økte priser og renter.

Allerede før koronakrisen hadde én av fire det trangt økonomisk, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Disse hadde ikke romslig nok økonomi til å takle en uforutsett utgift på 18 000 kroner.

Nå er det trolig enda flere som sliter med dette.

Og kanskje ikke bare Norges fattigste. Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea sier til TV2 at hun tror mange vil få det tøffere fremover. Dermed kan Arbeiderpartiets slagord «vanlige folks tur» få en ganske hul klang.

For kanskje må vi stille oss lenger bak i køen nå. Vi får mindre å rutte med. Vi kan ikke lenger unne oss det samme som før. Termostaten på varmeovnen må stilles ned. Matbudsjettet må justeres. Og neste år har vi kanskje ikke råd til drømmeferien.

Høsten kommer. Den kan bli slem. Noen av oss vil merke at vi har levd over evne denne sommeren. At vi ikke burde tatt oss råd til den dyre ferien likevel.

Etterspillet kan bli som en kalddusj på en het sommerdag.