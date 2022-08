VENTET: – Det som skjer er akkurat det vi egentlig har visst ville skje, i hvert fall siden 1970-årene, skriver klima- og miljøministeren.

Debatt

Vi må tilpasse oss til et endret klima

Vi er på ingen måte godt nok forberedt på de klimaendringene vi erfarer nå, eller de vi med sikkerhet vet vil komme. Det gjelder verden som helhet, det gjelder Europa, og det gjelder oss i Norge.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ESPEN BARTH EIDE, klima- og miljøminister (Ap)

Det har vært sommeren da varmerekordene falt, en etter en, på hele den nordlige halvkule. Ekstreme værhendelser blir stadig hyppigere, og mer er i vente.

Det er ikke bare hetebølgene som blir mer intense, lengre og farligere for liv og helse. Vi ser også at skogbrannene kommer tidligere, blir større, og rammer områder som tidligere har vært forskånet. Det samme gjelder styrtregn, flom, ras og skred.

Du skal ikke reise langt før du ser tydelige effekter på matproduksjon og andre viktige naturtjenester som rent vann, rent hav og ren luft.

Det som skjer er akkurat det vi egentlig har visst ville skje, i hvert fall siden 1970-årene. Fremskrivningene av forventet gjennomsnittlig temperaturøkning på kloden har truffet imponerende bra, og sammenhengen mellom våre egne utslipp av klimagasser og den globale oppvarmingen er ettertrykkelig dokumentert.

Les også Hetebølger i Norge: – Tviler på at vi er godt nok forberedt Direktoratet for samfunnssikkerhet har gjort analyser av krisescenarioer for skred, flom, storm og skogbranner.

Nå som vi kan observere klimakrisens herjinger i sanntid, kan det faktisk se ut til at effektene av denne oppvarmingen kommer litt tidligere, litt hyppigere og er enda litt mer dramatiske enn forventet som følge av de komplekse sammenhengene som til sammen utgjør klodens klima.

Selv om alle utslipp tok slutt i morgen, ville temperaturen fortsette å stige, grunnet treghet i systemene. Klimagasser som CO₂ blir i atmosfæren i mange hundre år.

Ethvert utslipp fra og med i dag vil derfor bidra til å gjøre situasjonen enda litt verre. Selv en verden der vi faktisk klarer å holde oppvarmingen under 1,5 grader, i seg selv et svært ambisiøst mål, vil være en mye varmere, våtere og villere verden enn den vi har opplevd denne sommeren.

Om vi så overskrider dette målet, blir konsekvensene langt mer dramatiske og langt dyrere bøte på, for hver desimal som ryker.

Derfor haster det med å redusere klimagassutslippene. Og det haster med å forberede oss på de klimaendringene vi vet kommer.

Regjeringen har derfor satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om klimatilpasning. Det er 10 år siden den forrige som kom under Stoltenberg-regjeringen. Den traff godt for sin tid: kommunale og statlige planverk ble oppdatert, Norsk Klimaservicesenter som formidler nyttig kunnskap om hydrologi og klima, er opprettet, og bevisstheten om problematikken har økt i samfunnet.

Les også Husdyra sikrer norsk klimatilpasning Det er heldigvis ingen motsetning mellom å opprettholde produksjonen av kjøtt, egg og melk og samtidig redusere…

Samtidig har utfordringene vokst kraftig de siste ti årene. Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring fant flere viktige svakheter i vårt nåværende system.

Ikke minst er samordningen mellom sektorer, departementer og nivåer fortsatt for svak i Norge. Regjeringen er enig med Riksrevisjonens hovedkonklusjoner.

I Norge har vi tradisjonelt holdt oss med en sterk, men relativt oppsplittet forvaltning, mens de utfordringene vi her snakker om, er sektorovergripende og komplekse.

Det krever en større evne til helhetstenkning og samordnet planlegging. Målet med det arbeidet vi er i gang med, er å samle trådene, avdekke mangler, sette fokus og styrke arbeidet med klimatilpasning i Norge.

Vi må sørge for å tilpasse oss smartere, mer helhetlig og raskere, og arbeidet må basere seg på den beste tilgjengelige kunnskapen, herunder gode fremskrivninger av fremtidige forhold.

Vi må for eksempel ta inn over oss at det vil være steder man tradisjonelt har bodd som på sikt kan bli ubeboelige, eller der det kreves svært omfattende sikringstiltak. Kanskje vi må bygge annerledes, eller på andre steder.

Transportsystemet vårt må forventes å bli kraftig utfordret av økt fare for ras, skred og erosjon, landbruket av lange perioder både med tørke og

styrtregn, skogen av endrede vekstforhold for boreal skog. Fisken vil trekke mot kaldere strøk, og livet i havet utfordres når havet blir varmere, surere og mer oksygenfattig.

Les også Klimahåpet henger i en tynn tråd Verdens klimagassutslipp fortsetter å øke, og vinduet for handling blir bare mindre.

Den beitekrisen reindriften opplever i Finnmark, er et forvarsel. Endringene er jo størst jo nærmere polene vi er – derfor er det ingen overraskelse at klimaendringene her i landet først vil merkes i nord.

På lengre sikt kan til og med tilgjengeligheten av rent vann, noe vi i Norge har tatt mer for gitt enn de fleste, bli utfordret.

Kommunene vil spille en nøkkelrolle i arbeidet med å ruste lokalsamfunn i hele landet mot de stadig mer dramatiske konsekvensene av klimaendringene. Kommunene og regjeringen må rett og slett planlegge og bygge for en annerledes fremtid.

Vi må alliere oss med naturen også i møte med klimaendringene: større innslag natur i tettbygde strøk kan for eksempel bidra til å ta unna overvann langt bedre enn betong, og variert skogbruk tåler klimaendringer bedre enn monokultur.

Men også næringslivet må kjenne sin besøkelsestid her – og mange gjør det. Bank- og forsikringsbransjen, for eksempel, blir stadig mer bevisste på, og bekymret over, konsekvensene av de økonomiske virkningene av et farligere klima.

SLUKKEARBEID: – Det er ikke bare hetebølgene som blir mer intense, lengre og farligere for liv og helse. Vi ser også at skogbrannene kommer tidligere, blir større, og rammer områder som tidligere har vært forskånet, skriver Espen Barth Eide. Avbildet er røyk fra en skogbrann i Portugal i juli.

Beredskapsetatene våre må med – ekstremvær må forventes å føre til hyppigere tilfeller av akutt fare for liv og helse. Og apropos helse; et villere klima vil også kunne ta med seg helseproblemer vi hittil har kjent fra sørligere strøk, som heteslag, dehydrering, og for oss uvante smittsomme sykdommer som migrerer nordover.

På toppen av dette kommer effektene i Norge av klimaendringer som rammer andre land.

Disse kan komme gjennom alt fra synkende matproduksjon globalt, økt migrasjon ettersom store områder blir ubeboelige, til brudd i forsyningslinjer vi har gjort oss avhengige av. Også disse utfordringene roper på en mer klimarobust politikk, på alle samfunnsområder.

Klimatilpasningsmeldingen har som formål og synliggjøre hele dette spekteret av utfordringer slik at vi kan bli flinkere til å planlegge for den.

Ikke fordi vi skal sakke av i kampen mot selve klimakrisen, men fordi vi alle må ta innover oss at konsekvensene uansett vil prege våre liv.