INTERNASJONALT SAMARBEID: – Det går åpenbart mot NATO-debatt i SV. Det er vel og bra, men uansett hvor dypt inn i SV-identiteten spørsmålet griper, er det strengt tatt irrelevant hva SV mener om NATO. Langt mer politisk interessant ville det vært om SV hadde tatt en EU-debatt, skriver Håvard Syvertsen.

Debatt

Ta EU-debatten, SV!

Det har vært en slags «renhetsideologi» i SV og venstresida for øvrig om NATO- og EU-politikk. Enten må institusjonene være en realisert utopi, eller vi må holde oss unna. Og det vi holder oss unna da, er virkeligheten i vår verdensdel.

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter

Det går åpenbart mot NATO-debatt i SV. Det er vel og bra, men uansett hvor dypt inn i SV-identiteten spørsmålet griper, er det strengt tatt irrelevant hva SV mener om NATO. Medlemskap i NATO har 95 prosent oppslutning i befolkningen og et stort flertall på Stortinget. Medlemskapsspørsmålet er med andre ord politisk dødt.

Langt mer politisk interessant ville det vært om SV hadde tatt en EU-debatt. Det er nokså absurd at norsk venstreside, i motsetning til en så å si samlet venstreside i resten av Europa, er imot EU-medlemskap.

Ikke minst i disse dager, med Russlands invasjon i Ukraina, får vi en påminnelse om hvor viktig EU, med alle sine feil og mangler, er som garantist for demokrati og menneskerettigheter. I Danmark blir det nå folkeavstemning om hvorvidt landet skal være med i EUs forsvarssamarbeid, som de tidligere har reservert seg mot.

Med Putin på den ene sida og mulighetene for en ny Trump i USA om tre år på den andre, er det høyst forståelig at Danmark ser fornuften i et samarbeid som ikke lener seg tungt på USA. Den muligheten har vi som kjent ikke her til lands, noe som er nokså paradoksalt om man legger SVs NATO- og USA-kritiske holdning til grunn.

Om SV våget seg på EU-debatten og gikk inn for det overnasjonale samarbeidet som ikke bare er en garantist for demokrati og menneskerettigheter, men også rommer muligheter for et Europa mer uavhengig av hvilke vei vinden blåser i USA, ville hele EU-spørsmålet fått ny vitalitet her til lands.

Stilt overfor klimaproblemene, som ikke lar seg løse uten overnasjonalt samarbeid, er det også ubegripelig at SV ikke løfter spørsmålet. Det ville være langt mer politisk relevant enn en indremedisinsk NATO-debatt i partiet.

Å være medlem av NATO eller EU betyr selvfølgelig ikke at man er enig i alt de to foretar seg, det betyr at man sitter ved bordene der avgjørelsene tas og kan påvirke beslutningene. Det er på tide å løfte seg ut av den merkelige og selektive «renhetsideologien» på venstresida om disse spørsmålene. Enten må det være en realisert utopi, eller vi må holde oss unna.

Selektiv, fordi med en sånn renhetsideologi kan man strengt tatt ikke sitte i et kommunestyre engang, verden er full av kompromisser – eller korrumpering, som man kaller det om man er av de rene og ranke.

Ikke at jeg har noe med det, det er mange, mange år siden jeg kunne stemme på SV. Men om de oppdaterte Europa-politikken sin fra 1994-utgaven, kunne det kanskje bli aktuelt igjen.

Det tror jeg det er flere enn meg som håper på.