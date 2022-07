KRITIKK MOT H: – Høyre har hatt mange modige enkeltpersoner i kampen for skeives rettigheter. Men partiet Høyre har ikke hatt en politikk for å drive frem disse sakene, skriver kronikkforfatteren.

Høyres nøling til skeive frihetskamper

Kristin Clemet besvarer i VG (13.07) mitt innlegg i DN (12.07) om hvordan partiene Arbeiderpartiet og Høyre har stilt seg i behandlingen av sentrale reformer i homokampen. Hele Clemets innlegg bekrefter min grunnpåstand: Høyre har hatt mange modige enkeltpersoner i kampen for skeives rettigheter. Men partiet Høyre har ikke hatt en politikk for å drive frem disse sakene.

HADIA TAJIK, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Tvert imot har Høyre i helt vesentlige spørsmål ikke maktet å ta stilling. Det har i beste fall gjort partiet til tilskuere når sentrale rettigheter har blitt formet, og i mange sammenhenger har de vært bremseklosser.

Alle eksemplene Clemet gir underbygger poenget mitt.

For eksempel mener hun at jeg i en slik historisk gjennomgang burde nevnt at Per Kristian Foss, åpent homofil og daværende finansminister, i 2002 inngikk partnerskap mens han satt i en regjering som hadde statsminister fra Kristelig Folkeparti. Regjeringen spleiset til og med på gaven.

Jeg vet ikke helt hvilken del av dette Clemet mener burde nevnes som en politisk seier som partiet Høyre har kjempet frem? At Foss var åpent homofil? At han fikk en gave regjeringen «hadde spleiset på»? At Clemet selv var der da det skjedde?

Innlegget inneholder mange eksempler på enkeltpersoner i Høyre som har bidratt i kampen for skeives rettigheter, og som uten tvil har vært viktige. Jeg er enig i at for eksempel Erling Lae og Bent Høie har utgjort en forskjell, noe jeg antar at Clemet også mener om Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen og Kim Friele.

Men dette er ikke en konkurranse om hvem som har de mest enestående homofile som medlemmer i sitt parti.

Politiske standpunkter er ikke avhengig av seksuell legning. De er avhengig av ideologisk grunnsyn. Det er årsaken til at for eksempel Foss, altså den åpent homofile finansministeren Clemet var i festen til, selv gikk mot felles ekteskapslov. Partnerskapsloven var god nok, mente han, og så ingen grunn til å gå lenger.

Det er politikken til Høyre jeg utfordrer dem på – eller sågar fraværet av politikk – i helt sentrale verdispørsmål for skeive som har formet det Norge vi har i dag.

I innlegget mitt nevner jeg konkrete reformer som har hatt betydning for skeives rettigheter: Fjerning av forbudet mot sex mellom homofile, partnerskapslov og felles ekteskapslov.

Eksemplene er ikke tilfeldig valgt. Det er de samme som høyreleder Erna Solberg tar opp i et innlegg i DN i anledning Pride 25. juni, men der Solberg unnlot å nevne rollen partiet hennes selv tok: Som bremseklosser og etternølere.

Borten-regjeringens justisminister fra Høyre planla for eksempel å legge frem et forslag om høyere seksuell lavalder for homofile enn heterofile, og ble bare avskåret av at de måtte gå av og at Trygve Bratteli overtok som statsminister. Arbeiderpartiregjeringen la da fram et forslag om at forbudet måtte bort. Partnerskapsloven og felles ekteskapslov klarte partiet Høyre å

ikke ta stilling til engang.

Clemet hevder at jeg i mitt innlegg mener at det «bare» er Arbeiderpartiet som skal ha æren for skeives rettigheter. Det er feil. Noe slikt står ingen steder i innlegget.

Dette er heller ikke mitt syn. Mange har vært viktige bidragsytere for det Norge vi har i dag.

Men i sammenligningen mellom to av de store partiene i Norge, så har Arbeiderpartiet og Høyre valgt fundamentalt ulik tilnærming i saker om skeives rettigheter.

Arbeiderpartiet har tatt politisk stilling som parti, og bidratt til reformarbeidet. Mens Høyre i mange saker ikke har maktet å ta stilling, og bare fristilt representantene sine.

Denne fristillingen av representanter, der de skal stemme etter eget samvittighet, mens partiet ikke mener noen ting, fremstiller Clemet som en styrke ved partiet sitt. Clemet påpeker at Høyre har det «høyt under taket» og gir rom for individuell tekning.

Jeg støtter individuell tenkning fullt ut.

Det hender at jeg driver med det selv.

Individuell tenkning og åpne debatter bidrar til gode beslutninger. Det jeg kritiserer Høyre for, er at beslutningene i deres tilfelle i sentrale saker har uteblitt.

Hvorfor skulle ikke skeives rett til å kunne gifte seg med den de elsker også være politikk?

Noe av svaret finner vi i prinsipprogrammet til Høyre der de peker på det «konservative verdigrunnlaget», «tradisjoner» og «grenser for politikk» som bærebjelker for politikken sin.

Resultatet blir selvsagt deretter: Et parti der «en konservativ Høyremann fra Holmenkollåsen» klarte å «bære over med» homofile, ifølge Clemet.

Et parti som har nølt og ikke villet gå inn i sin tid når viktige verdispørsmål som ekteskap og likeverd har vært på dagsorden, men som overlot enkeltmenneskene til seg selv og sin samvittighet.

I innlegget skriver Clemet at mange i mitt parti «uten videre lyver om historien».

Den er drøy.

Hvilke faktafeil mener Clemet å ha funnet i innlegget mitt? Hun gir ingen eksempler. Men hun trekker selv frem Wenche Lowzow, Norges første åpent homofile, og tidligere stortingsrepresentant for Høyre. Clemet insisterer på at Lowzow ikke ble presset ut av Høyre fordi hun var lesbisk.

Jeg kjenner ikke sannheten om hvordan Lowzow hadde det i Høyre. Men jeg registrerer at Lowzow selv i et intervju i 1985 sa at hun opplevde seg «nullet ut» og «usynliggjort» i Høyre.

Det ser jeg ingen grunn til å trekke i tvil, slik Clemet velger å gjøre. Norsk Biografisk Leksikon påpeker også at Lowzow opplevde «marginalisering og isolering» i sitt eget parti.

Selv tror jeg ikke nødvendigvis 70- og 80-tallets Høyre var noe bedre eller verre enn mange andre samfunnsarenaer i Norge for åpne homofile. Men i et innlegg der Clemet mener at andre «lyver» om historien, er det nødvendig å påpeke at Clemet i beste fall fordreier den virkelighet Lowzow selv erfarte og satte ord på i sin tid.

I et intervju med Blikk i 2005, får Lowzow spørsmål om hvilket parti som har gjort mest for homofiles rettigheter. Hun svarer at her handler det ikke om «smak og synsing, men om historiske realiteter.

At Arbeiderpartiet i posisjon har gjort mest, er helt udiskutabelt.

Fra og med 1971 har Ap, med effektiv støtte fra tidligere SF, i dag SV, sørget for at sivile og politiske rettigheter stadig er blitt utvidet til å gjelde flere og flere områder».

Her er jeg altså mer enig med den tidligere stortingsrepresentanten fra Høyre som heter Lowzow, og ikke den som heter Clemet.

Historien er bare viktig fordi den kan forklare noe av det samme vi ser i dag: Høyres usikkerhet i møte med Arbeiderpartiets kraftfulle forslag mot konverteringsterapi som skal behandles på Stortinget.

Samtidig må historien vise vei for nåtida. I Hurdalsplattformen forplikter Støre-regjeringen seg blant annet til å styrke behandlingstilbudet til folk med kjønnsinkongruens.

Jeg håper debattene dette vil utløse blir kunnskapsbaserte og konstruktive.

Det handler tross alt om menneskers liv, helse og frihet til å være seg selv.