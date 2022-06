Kommentar

Et øyeblikk for evigheten

Av Leif Welhaven

FINALEKLAR: Casper Ruud i French Open. Pappa Christian og mamma Lele (i midten bak) gleder seg over sønnens triumf.

(Casper Ruud-Marin Cilic 3-6, 6–4, 6–2, 6–2) Hvor var du da Casper Ruud tok seg til finale mot Rafael Nadal i en Grand Slam-turnering?

Mange idrettsøyeblikk bare farer forbi, i den evige strømmen av ulike tap og triumfer. Men heldigvis dukker det opp opplevelser man umiddelbart vet at kommer til å feste seg for alltid.

Det vi har i vente søndag kommer til å bli et slikt et, og det uavhengig av utfallet mellom Rafael Nadal og Casper Ruud på Roland Garros i Paris.

Skulle han vinne den, er det nesten ikke mulig å grave dypt nok i superlativskuffen. Og ikke minst vil det bli interessant å se hvordan maktforholdet påvirkes når vi kommer til nyttår og de norske idrettsbegivenhetene skal sammenlignes.

Den skal stå opp tidlig om morgenen, den som vil kjempe med Casper Ruud akkurat der.

Det er bare å skrote klisjeen «vi skjønner ikke hvor stort dette er».

Vi skjønner det til de grader.

Nå kan vi spenne fast for det som kan bli årets norske idrettsøyeblikk.

Vi snakker om mentoren mot eleven.

Barndomsdrømmen som går i oppfyllelse.

Ruud har tross alt vært en del av «Rafael Nadal Academy». I en verdensidrett som tennis har en 23-åring fra Snarøya ikke bare spilt seg til en finale i Grand Slam.

Han får den ultimate motstanderen på den aller største scenen.

Egentlig skulle man tro at det var tid for å klype seg i armen. Men slik årets French Open har utviklet seg, har vi faktisk fått litt tid til å forberede oss på at supermøtet skulle bli en realitet. Og nå er vi her.

For Casper Ruud ble semifinalen mer eller mindre 100 prosent som ventet. Marin Cilic spilte blytungt i starten og banket inn vinnerslag på vinnerslag.

Men som så ofte før sank presisjonen til kroaten underveis, og de upressede feilene begynte å florere.

Da det sammenfalt med at Ruud ble stadig mer stødig og komfortabel, ble det til slutt smooth sailing mot finalen.

I den andre semifinalen ble det favorittseier til Nadal mot tyske Alexander Zverev, men slett ikke på den måten spanjolen ønsket å avansere på.

Zverev ga Nadal knallhard kamp, og hadde det første settet nesten i lommen, før det ble åpenbart hvorfor en viss veteran har vunnet denne turneringen 13 ganger.

Dessverre skadet Zverev seg da det andre settet dro seg til, og resten var bare tristesse.

Likevel er det mulig å glede seg over at det ble nettopp Rafael Nadal som blir Casper Ruuds finalemotstander.

Det er en del av historien om årets French Open at alt gikk Ruuds vei i trekningen, og han slapp unna et kobbel med potensielt farlige motstandere.

Det gjorde heller ikke noe at Stefanos Tsitsipas og Daniil Medvedev ble slått ut på veien. Det er imidlertid ikke til forkleinelse for det Ruud har prestert.

Norsk tennis har vært sulteforet på den store scenen, men nå har appetitten til de grader tatt seg opp. Først ute var Ulrikke Eikeri som tok seg til finalen i mixed double, der det endte med tap. Men nå skal det skrives tennishistorie på Phillippe-Chatrier-banen.

I finalen tilsier det meste at Rafael Nadal tar tittel nummer 14. Men samtidig kan Casper Ruud senke skuldrene og slippe løs alt han har, og det er rent ikke lite. Han har allerede vunnet ved å ta seg til finalen.