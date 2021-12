Kommentar

Trodde vi var ferdig med dette

Av Astrid Meland

KRAFTIG DEMPER PÅ FØRJULSTIDEN: De nye innstrammingen betyr at færre skal møtes og at vi skal holde avstand.

Nesten alle voksne er vaksinert. Men igjen skal politikerne bestemme hvor mange vi skal ha på besøk i julen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Nå i førjulstiden gledet mange seg til hyggelige treff med jobben eller vennegjengen. Landet har bare vært gjenåpnet i to måneder. På min arbeidsplass samlet vi hele avdelingen for første gang bare for noen uker siden.

Vi rakk heldigvis julebordet.

Men nå kutter den rødgrønne regjeringen ned på frihetene og strammer til i næringslivet. Det skal ikke skjenkes etter midnatt. Vi bør ha bare ti på besøk hjemme. Du anbefales å ikke trene med mer enn 20. Man får bare være 50 på minnesamvær. Og vi skal helst møtes utendørs.

Her jeg bor er temperaturen for tiden rundt 15 minusgrader. Det blir korte møter.

MED MUNNBIND: Helseminister Ingvild Kjerkol presenterte innstramminger for tredje gang på en uke. Og nå har regjeringen tatt i.

Det jeg tenker nå: Pokker, hvorfor har jeg ikke drukket, spist, reist og vært sammen med folk hver eneste dag i oktober og november!

Det var de to månedene med frihet vi fikk.

Men mange ler kanskje likevel fornøyd. Det hadde spredd seg en engstelse for nedstenging. Helsedirektoratet skrev da også i sitt råd til regjeringen at «anbefaling om reiser over kommunegrensene er fjernet».

De har altså vurdert svært drøye tiltak.

Jeg er likevel overrasket over hvor strenge de nye tiltakene faktisk er blitt. Jeg hadde ærlig talt ikke trodd at staten skulle blande seg opp i hvor mange vi kan være i julen og barnebursdagene på nytt.

Men kanskje trengs dette nå. Julebord og omikron kan være en perfekt storm. Og det er vel mer enn nok folk på julaften allerede.

Likevel: At vi skulle få slike detaljreguleringer i egne hjem når nesten alle voksne er vaksinert, den hadde jeg ikke sett for meg.

Jeg vet ikke engang om vi rakk å bli ferdig med boller, ballonger og «tilbake til jobben»-markeringene i VG.

PÅ NYTT SKAL VI HOLDE AVSTAND HJEMME: Bildet er fra i fjor. Familien Nysted på Vålerenga dekket bordet etter regjeringens råd.

Den nye regjeringen har vaklet i pandemihåndteringen frem til i dag. Dette er tredje innstrammingen på en uke. Vanligvis pleier fagfolkene å gi det to uker for å se om tiltakene hjelper. Nå fikk Oslo bare et par dager.

Det er omikron, da. Fagfolkene anslår at de ikke har kontroll på rundt halvparten av omikronsmitten.

Så har vi tilstanden i helsevesenet – som Helsedirektoratet har beskrevet i detalj i sitt råd til regjeringen. Antakelig et forsøk på å stoppe kranglingen om hvor ille det egentlig er.

I tillegg spiller tilstandene i Europa også en rolle. I flere land er tiltakene mye strengere enn her, og for eksempel i godt organiserte Tyskland sies det nå at man om noen uker står foran å måtte velge bort pasienter fra intensivbehandling.

Så er spørsmålet om vi har vært godt nok forberedt? Vinterbølgen var varslet. Men testingen og smittesporingen ble skalert ned.

En stor forskjell fra Danmark, som vi ofte pleier å se til, er at danskene tester mange flere, og bruker milliarder på det tiltaket.

Derfor har de en langt lavere prosent som tester positivt, og et mindre mørketall.

Nå har de riktignok hatt høye smittetall og mange innleggelser, men de har i det siste snakket håpefullt om at R-tallet er på vei ned.

Og kanskje skulle både Norge og Danmark satset på hjemmetester.

Det er dyrt for en familie på fem å kjøpe seg tester til 70 kroner per stykk. For disse testene må brukes ofte.

Nå er det dessuten utsolgt.

Om vi for lengst hadde gitt ut eller subsidiert hurtigtester som folk kunne tatt så ofte som de ville, ikke bare når de hadde symptomer, så kunne vi kanskje hatt mindre inngripende tiltak nå.

Test fungerer fint til å erstatte karantene. Og vi kunne testet oss før julebordet, og hatt alle naboene med rundt bordet. Vi kunne også vært mindre engstelig for å smitte bestemor.

De andre tiltakene er her fordi vi ikke vet hvorvidt folk er smittsomme. Testene løser et helt sentralt problem. Nemlig mangel på informasjon.

Men Norge synes det er for dyrt å spandere slike tester på oss. Eller at de er for vanskelige å få tak i.

Nå er de sikkert det og, fordi vi ikke har kjøpt dem for lengst.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er fremme med pengesekken sin igjen for å kompensere et presset næringsliv.

Det må da koste mer å stenge deler av Norge.

Nå har vi fått strenge tiltak som går ut over hverdagen til folk, arbeidsplasser, næringsliv og skatteinntekter.

Det er kanskje nødvendig nå som det er gått så langt. Men det er ikke noe mål å ha strenge tiltak. Det holder at de er smarte.