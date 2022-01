Kommentar

Det lunefulle folket

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Det var litt av en gave velgerne hadde til Vedum og co i anledning 100 dager i regjering. Nå er Rødt målt større enn Senterpartiet.

Disse velgerne, altså. Eller vanlige folk, som de gjerne kalles. Som biene flyr de fra blomst til blomst. Mange av dem som forlot Frps røde epletre til fordel for Sps grønne kløvereng, har nå funnet behag i Rødts røde stjerne, som med litt velvilje ligner på en julestjerne.

Det er ikke hver gang overskriften «sjokkmåling» holder hva den lover, men den siste gallupen til Vårt Land innfridde. Ikke bare var Rødt landets fjerde største parti med rekordhøye 9,5 prosent. For den nye regjeringen var det liten grunn til å feire med sprudlevann og kake. Mens Ap så vidt karet seg over 20-tallet, måtte Sp se 8,8-tallet i hvitøyet.

Vel så interessant er Pollofpolls snittmåling for januar som viser at Sp for første gang på mange år ligger under den magiske 10-prosentgrensen. På ett år er partiets oppslutning halvert på målingene.

Om ikke annet så har de allerede rukket å bli historisk. Ingen regjering har falt så mye i oppslutning på så kort tid.

Særlig er dette krevende for Sp, som kan nærme seg det valgforsker Bernt Aardal omtaler som «Sps normalnivå». Styrken i opposisjon var at de tok velgere både fra høyresiden og venstresiden. Nå lekker de i begge ender. Arbeiderpartiet har et større grunnfjell å lene seg på, som de vet før eller siden kommer tilbake.

For å finne noen til å kommentere dagens meningsmålinger, har man gått et stykke ned i partihierarkiet. Sps parlamentariske nestleder, Geir Pollestad, uttaler at «vinden vil snu når regjeringens tiltak begynner å vise resultater».

Det er en forståelig, men optimistisk analyse. Det er ikke nødvendigvis en klar sammenheng. Det er et paradoks i dag at når man gjennomfører politikk så går man gjerne ned. Når man i opposisjon snakker om politikk, gjør man det ofte bra. Derfor har vi sett at de fleste partier som styrer, opplever regjeringsslitasje. Men sjelden etter bare 100 dager.

Ingen kan si at regjeringen har fått en enkel start. Likevel er det ofte slik at kriser kan gi et løft på målingene dersom de håndteres godt. Det har både Erna Solberg og Jens Stoltenberg erfaring med.

Det var litt av en gave velgerne hadde til Vedum og co i anledning 100 dager i regjering. Nå er Rødt målt større enn Senterpartiet.

Nå er det neppe mye igjen å vinne for noen på pandemihåndtering, men strømkrisen er i aller høyeste grad noe man kan score politisk mynt på. Det er liten tvil om at den gamle Trygve Slagsvold Vedum ville gjort det. Men som finansminister – der han er den nærmeste til å faktisk handle istedenfor å prate – har ikke løsningene hans falt i smak.

Det er nok en medvirkende årsak til at Rødt gjør det svært godt på målingene. Det sier alt når forbrukerøkonomene råder oss til å heller kjøpe take away enn å lage middag hjemme. Både Viken og domstolsreform kommer nok kraftig i skyggen av vanlige folks bekymring for strømregningene.

Her har åpenbart Rødt en stor fordel. Ingen er i tvil om hva Bjørnar Moxnes mener om Acer, kraftkabler til utlandet og det frie strømmarkedet generelt. Og han har alltid skattepenger nok å bruke.

Men han har en styrke til. Han er en av de få som har «rent rulleblad».

Hvordan ansvar hefter ved deg, ble tydelig demonstrert for den som var tidlig oppe torsdag morgen og hørte NRKs Politisk kvarter. I en høytidsstund av et radioøyeblikk forsvarte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Frp-leder Sylvi Listhaug sine handlinger i Olje- og energidepartementet med et slags «angrep er det beste forsvar».

Vedum belærte Listhaug om bruk av «store, tomme ord», mens Listhaug beskyldte Vedum for å bli tatt «med buksene nede». Og begge burde vite godt hva de snakker om.

Selv om både Sp og Frp har sittet i førersetet for bygging av kraftkabler til utlandet, var det lite refleksjon og selvkritikk å spore. Heller ikke noen betryggede oppskrift på hvordan dette skal løses i fremtiden.

I politikken har man lett for å tolke god oppslutning som at folk vil ha dine løsninger. Når Sp fløy høyt på målingene, ble det forstått som at alle var opptatt av distriktspolitikk. Ikke minst i Sp trodde man at Vedum hadde knekt en slags kode.

Det har man før sagt om Frp, og det har vært skrevet artikler i hopetall om Frp-koden. Etter hvert vil det nok også skrives mer om hva Rødt gjør riktig.

Mye handler om å beskrive de problemene folk opplever, og gjerne foreskrive en enkel løsning. De fleste som har vært innom regjeringskontorene vet at selv den enkleste sak er langt mer kompleks når man faktisk har ansvaret. Og uansett hvor god politikk man selv mener man har, må man nok bare erkjenne at velgerne beveger seg raskt til et mer attraktivt sted.

Vedum sa det egentlig ganske klokt på NRK: «Listhaug er flink til å prate, men det politikere bør måles på er hvordan de handler». Og det er vel det han selv erfarer nå.

Trøsten er at for vanlige politikere flest er meningen med tilværelsen å handle, ikke bare snakke.

