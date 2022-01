Kommentar

Det hjelper å være rik

Av Shazia Majid

HJELP Å FÅ: Det er store økonomiske forskjeller mellom globale sør og høyinntektsland. Gapet har både økt og blitt mer synlig under pandemien. Dette bildet er tatt i starten av pandemien i Italia 9. april 2020

De enorme ulikhetene mellom verdens fattige og rike er kraftig forsterket under pandemien. Det skaper sår som sent vil gro.

Verdens ti rikeste menn har blitt absurd mye rikere i løpet av pandemien. De har nå seks ganger mer penger enn 3,1 milliarder mennesker til sammen.

Pandemien har ført 160 millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom. Nær en milliard mennesker er kronisk sultne, mens cirka 300 millioner er i en sultkatastrofe.

Det er ikke viruset som gjør forskjell på folk.

Det hjelper å være rik. Det har alltid hjulpet å være rik. Men vi har knapt sett det så tydelig som nå.

Det handler ikke bare om disse milliardærene. Det handler om de rike landene og de fattige. Det handler om global urettferdighet, om skjevfordeling av goder og byrder. Om at en ulykke sjelden kommer alene. Det handler om de ressurssterkes utnyttelse av de fortvilte. Om vanstyre, kapitalisme og dominans.

Og i sum viser det følgende: At ikke alle liv er like mye verdt. De som holder fast ved tanken om det motsatte ser ikke verden slik den faktisk er blitt.

De fattige ser. De har alltid sett. Men aldri har prisen vært høyere for så mange samtidig og over hele verden.

Anonyme liv

Minst fem og en halv million mennesker har dødd med covid-19 under pandemien. 331 millioner er blitt smittet.

Antagelig er tallet mye høyere. Og det er de fattige smittede og døde vi mangler i statistikken.

De som ikke har tilgang til hurtigtester, til leger og laboratorier. De som ikke kommer seg til sykehuset, som ikke ligger i respirator, som ikke blir sett og heller ikke telt. Deres død er like anonym som livet var.

Mange slike liv kunne blitt spart om de rike hadde delt flere vaksiner med de fattige. Men det skjedde ikke.

I månedsvis var produksjonslinjene forbeholdt de som sto først i køen. Det var de som la pengene på bordet. Så kom behovet for boosterdoser og doser til barn. De fattige ble henvist til smuler ved de rikes bord.

Ikke galt å tjene penger

Denne uken ble det kjent at også Norge er blitt rikere under pandemien. Vi fikk tidenes høyeste handelsoverskudd. Det ble eksportert varer til utlandet for svimlende 1.378 milliarder kroner. Overskuddet ble 538 milliarder.

Mesteparten av disse milliardene tjente vi etter juli i fjor. Veksten har altså vært helt eventyrlig og skyldes skyhøye priser på gass, strøm og olje – i tillegg til fiskeeksport.

Det er ikke galt å tjene penger. Så lenge pengene kommer hele samfunnet til gode.

Og det er her velferdsstaten Norge skiller seg ut fra land som USA og private kommersielle bedrifter med eiere som Elon Musk, Jeff Bezos og Mark Zuckerberg. Dette er tre av verdens ti mest styrtrike milliardærer.

De er blitt milliardærer ikke bare fordi de er så geniale, men fordi de har makten til å påvirke den amerikanske politikken til sitt eget beste.

De unnslipper gjerne inntektsskatt og går bevisst inn for å. De nekter arbeiderne verdige arbeidsforhold. Alt for å få flere dollar i egen lomme.

Økonomisk ulikhet

USA er følgelig en av landene i verden med høyest grad av økonomisk ulikhet. Altså fordeling av goder mellom fattige og rike. Hvor de rike tar en stadig større del av kaken.

Det bidrar til sosial urettferdighet. Ulikhetene i befolkningens utdanningsnivå, arbeidsforhold og helseplager øker.

Dermed er det ikke bare de fattige i globale sør som i større grad blir syke og dør av corona. Også fattige og marginaliserte i høyinntektsland er blitt hardere rammet. Det har man sett i USA, Storbritannia og flere andre land.

Også i Norge øker den økonomiske ulikheten. Selv om vi er et av landene med minst forskjeller mellom folk.

De fleste av oss har det godt her i Norge. Det sørger velferdsstaten for. Men selv i et land som vårt har de små ulikhetene blitt kraftig forsterket under pandemien. Det er de med minst som har mistet mest.

USA er skrekkeksemplet på hva som kan skje når ulikhetene blir for store. Men også i andre vanstyrte land, har vi sett opprør fra en undertrykket befolkning som ikke har til salt i maten.

Det store gapet mellom fattige og rike, mellom eliten og arbeiderne huler ut fundamentet samfunnet står på. Det skaper misnøye og sinne og undergraver tilliten borgere imellom. Jo lavere tillit, dess enklere sprer coronaviruset seg, og dess mer skade gjør den.

Ingen hurtigløsning

Norge har en solid økonomi og en god fordelingspolitikk. Det er den høye tilliten borgere imellom som er den virkelige rikdommen.

Som har bidratt til at Norge har en av de lavest andel døde og alvorlig syke av viruset. Vi stoler på våre ledere. Og det hjelper å være rik.

Ulikhetene mellom landene er forventet å øke for første gang på en generasjon, viser Oxfam-rapporten.

Utviklingslandene har ikke fått tilgang på vaksiner, eksport-kostnadene på matvarer har nådd svimlende høyder, energikostnadene er rekordhøye, og gjeldsgraden ute av kontroll.

Derfor må fattige land kutte mer ned på allerede minimale velferdsbudsjetter. Andel som har dødd av covid-19 er dobbelt så høye som i rike land.

Den kraftige økningen i økonomiske ulikheter verden over er en katastrofal konsekvens av pandemien. En sykdom det ikke finnes en vaksine mot. Snarere er det blitt en kronisk sykdom.

For mye å forlange?

Det har aldri vært så mye makt på så få private hender. I bunn er det politikere som svikter. Som lar de rike unndra seg skatt og omgå reguleringer.

Da Nobelprisen ble delt ut i desember i fjor var det de håndfull styrtrike som ble adressert. Gi oss 6,6 milliarder dollar og vi kan redde hundrevis av millioner fra sult. Er det mye å forlange fra de som har tjent 1,6 trillioner mer under pandemien, spurte David Beasly, på vegne av nobelprisvinner Verdens matvareprogram.

Slik har det blitt, men slik kan det ikke fortsette. Økende sosiale ulikheter er i ferd med å bli en farligere pandemi.