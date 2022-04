Kommentar

Ekstreme tiltak for å stoppe covid

Av Astrid Meland

DELER UT MAT TIL FOLK I LOCK DOWN: I sosiale medier har folk i Shanghai klaget over for lite mat og mangel på andre varer. Forsvaret er satt inn, og myndighetene har sendt forsterkninger fra andre deler av landet.

Barn er blitt sendt i karantene-leire. Og covidsmittede fikk beskjed om at kjæledyrene måtte avlives.

Gatene som vanligvis er fylt av mennesker, er helt tomme. Det er ingen trafikk på de brede motorveiene. Det bor rundt 25 millioner i Shanghai, som er Kinas største by.

De er alle i lockdown. Og vet ikke hvor lenge tiltakene vil vare. Den eneste grunnen for å gå ut, er for å ta en covidtest. Er det noe annet, risikerer man arrestasjon.

Også i en rekke andre regioner i Kina spres viruset, og strenge tiltak er satt inn.

SMITTEDE FÅR IKKE VÆRE HJEMME: Smittede kinesere må på sykehus eller i karanteneleir. Dette bildet er offentliggjort av nyhetsbyrået Xinhua, og viser et nytt karantenesenter for 15 000 smittede i Shanghai.

Fortsatt tester få positivt. Men problemet er at tallene har gått oppover. Og det i et land hvor målet er null smittede.

Å få viruset er virkelig dårlig nytt. Da sendes man til sykehus eller et av regimets mange hurtigoppsatte covid-leire. Under tvang.

Det er ikke tillatt med hjemmekarantene, selv om det medisinsk ikke gir noe mening å sende folk på sykehus.

TOMME GATER: Shanghai er Kinas finansielle hjerte. Nå er gatene i den digre byen nær folketomme.

Regimet har beholdt sin politikk som går ut på at all smitte skal bekjempes.

Med omikron sliter de hardere enn noen gang før.

Først onsdag denne uken gikk myndighetene i Shanghai– på vilkår – med på at smittede foreldre får være i karantene sammen med sine smittede barn.

Tidligere har de skilt familier, og sendt små barn i egne karanteneleire. Det til tross for at de aller fleste oppgis å være uten symptomer. Særlig barn har liten risiko for å bli syke.

EN STENGT BY: Shanghais broer er stengt, byen overvåkes av droner og det er satt opp barrikader. Innbyggere melder om at hjemmeleveringstjenestene ikke klarer å holde tritt.

Reuters skriver om en engstelig mor som ble skilt fra datteren sin på to og et halvt år, til tross for at begge var smittet. Og uten at moren fikk informasjon om hvordan det gikk med datteren.

Fortellinger i kinesisk sosiale medier siver ut før de blir sensurert. På Weibo har skrekkslagne foreldre kunnet se videoer av gråtende barn i karantene med lite tilsyn, visstnok helt ned i tre måneders alder.

EN AV VERDENS STØRSTE HAVNER: Shippingselskaper rapporterer om forsinkelser i varetransporten som følge av tiltakene i Shanghai.

Ifølge Business Insider ble kjæledyrene til covid-rammede i en bydel i Langfang nord i Kina nylig beordret avlivet, før tiltaket igjen ble opphevet.

I Shanghai fortelles det at folk ikke får medisinsk hjelp for andre tilstander, fordi kapasiteten på ambulanse eller sykehus er sprengt.

Kineserne har hamstret, men det kommer flere rapporterer om at det er vanskelig å få mat levert hjem og folk frykter å gå tom for medisiner.

Det fortelles også at folk sover på jobbene sine, fordi de ellers ikke kommer seg dit. Kollektivtrafikken i Shanghai er stengt.

South China Morning Post fremstiller en vasker i Shanghai som en helt etter at hun ble fanget av tiltakene. Hun vasket og sov fire netter på et fellestoalett i en bygård som ble stengt ned.

ALLE SKAL TESTES: Hele Shanghais befolkning skal testes, innsatsen ble satt i gang mandag. Her viftes det med kommunistpartiets flagg for å få folk med på massetestingen.

En av de få utlendingene som havnet i karantene i Shanghai og som har fortalt om det, er språklæreren Shane Leaning, som laget en tråd om oppholdet på Twitter.

Til tross for få symptomer måtte han i sykehuskarantene. Der var det kaldt, skittent, det manglet toalettpapir og det var ikke rennende vann i springen.

Antagelig har ikke han hatt det så verst. Andre påstår i sosiale medier at de har måttet sove i gangene, at de ikke har fått seng en gang.

FÅR LOV TIL Å GÅ UT FOR Å TESTE SEG: Alle innbyggerne i Shanghai skal testes for coronaviruset. Går man ut av en annen grunn, kan man arresteres.

Ifølge analyseselskapet Airfinity kan 1 million kinesere dø om coronaviruset spres fritt. Årsaken er at landets eldste ikke er godt nok vaksinert. De kinesiskproduserte vaksinene ser heller ikke ut til å være like effektive som mRNA-vaksinene vi har brukt i Norge.

Nå jobber Kina med å utvikle en egen mRNA-vaksine.

Og i andre deler av landet, i Jilin-provinsen nordøst, melder myndighetene at tiltakene kan lettes på, ettersom de har virket mot smittespredningen.

TOMME HYLLER: Folk hamstret – med god grunn – før lock downen i Shanghai. Bildet er fra et supermarked i byen 29. mars.

Men hvor lenge varer de lettelsene?

Vi vet nå at det ikke er mulig å utrydde coronaviruset. Det kan leve videre i hjort, katt, mink og en rekke andre dyr. Det muterer til nye varianter. Og det finnes i hele resten av verden.

Enten må Kina fortsette i det uendelige med å være så brutale mot innbyggerne. Eller skifte politikk.

De små lettelsene som er kommet, som at foreldre får beholde barna sine, beskrives som reaksjoner på en økende misnøye med de harde metodene.

Og dette går ikke bare ut over folks frihet. Men også økonomien.

At verdens varelager stenges ned, samtidig med at kornlageret i Europa - Ukraina - er satt i brann, det merkes. Først på kinesisk økonomi. Men også i resten av verden. Og i Norge.

For Shanghai er ikke bare Kinas finansielle sentrum. Det er også en av verdens travleste havnebyer og sentrum for produksjon av mye teknologi.

LETTER PÅ TILTAKENE: I Jilin-provinsen har de hatt tiltak mot corona i en måned. Bildet er fra 15. mars. Ifølge Financial Times er jordbruket i provinsen nå i trøbbel på grunn av tiltak og mangel på kunstgjødsel.

Spørsmålet er hvor lenge Kina kan holde på med sin svært kostbare og menneskefiendtlige politikk.

En eller annen gang blir de nødt til å lære å leve med viruset. Problemet er at Kinas null-toleranse-strategi har vært regimets stolthet.

Nå er den knapt til å holde ut lenger. For i Kina betyr lock down virkelig lock down. Folk er sperret inne.